Advertisement
trendingNow12948497
Hindi Newsदेश

मासूमों की जान लेने वाली सिरप की कंपनी की अन्य प्रोडक्ट्स भी खतरे में, एक्शन की तैयारी में सरकार

Coldrif Syrup: सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) की ओर से श्रेसन फार्मास्युटिकल्स के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने का फैसला लिया है. कंपनी की कफ सिरप से कई बच्चों की मौत का आरोप लगा है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 05, 2025, 10:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मासूमों की जान लेने वाली सिरप की कंपनी की अन्य प्रोडक्ट्स भी खतरे में, एक्शन की तैयारी में सरकार

CDSCO On Coldrif Syrup: सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) ने तमिलनाडु स्थित कंपनी श्रेसन फार्मास्युटिकल्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है. कंपनी के खिलाफ कई बच्चों की मौत के आरोप लगाए गए हैं. बताया जा रहा है कि कंपनी की एक कफ सिरप कोल्डरिफ (Coldrif) बाजार में उपलब्ध है, जिसमें  ग्लाइकोल (DEG) और एथिलीन ग्लाइकोल (EG) की अधिक मात्रा पाई गई है.     

क्या है पूरा मामला? 

तमिलनाडु खाद्य और औषधि प्रशासन (FDA) ने श्रेसन फार्मास्युटिकल्स के कंचीपुरम स्थित प्लांट से लिए गए सैंपल में DEG की अधिक मात्रा पाई. इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने राज्य में कोल्डरिफ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया और इसके सभी स्टॉक को बाजार से हटाने का निर्देश दिया. अब तक इस सिरप से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में 9 बच्चों की मौत की खबर है, जबकि राजस्थान में 2 बच्चों की मौत हुई है. महाराष्ट्र में भी कुछ बच्चों के बीमार होने की खबर है. 

ये भी पढ़ें- जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन, पुलिस ने इस आतंकी के घर को किया कुर्क  

Add Zee News as a Preferred Source

 

क्या कार्रवाई की जा रही है?

CDSCO ने तमिलनाडु FDA को पत्र लिखकर श्रेसन फार्मास्युटिकल्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है. मध्य प्रदेश सरकार ने भी कोल्डरिफ और नेक्सट्रो DS सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है. साथ ही केंद्रीय स्वास्थय मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवा न देने की सलाह दी है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मृतक बच्चों के परिवारों को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है. 

ये भी पढ़ें- 'कोई पछतावा नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं...,' करूर भगदड़ पर एक्टर विजय को HC की फटकार, जब्त होंगी ये चीजें  

 

आगे क्या होगा?

Nextro DS सिरप के सैंपल की जांच अभी भी चल रही है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. CDSCO ने 6 राज्यों में 19 दवा निर्माताओं के यहां जोखिम-आधारित निरीक्षण शुरू किया है. बता दें कि मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान और महाराष्ट्र में भी बच्चों की मौत के बाद कोल्डरिफ कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. केरल और तेलंगाना जैसे राज्यों ने भी सार्वजनिक अलर्ट जारी कर इस सिरप के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. CDSCO और अन्य एजेंसियां इस मामले में जांच कर रही हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है. 

FAQ 

कोल्डरिफ कफ सिरप क्या है?

कोल्डरिफ कफ सिरप एक दवा है जिसका उपयोग खांसी और सर्दी के इलाज के लिए किया जाता है.  

कौन सी कंपनी कोल्ड्रिफ कफ सिरप बनाती है? 

कोल्ड्रिफ कफ सिरप श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित किया जाता है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Coldrif Syrup

Trending news

दार्जिलिंग में भारी तबाही! पुल ढहा, भूस्खलन से 6 लोगों की मौत, IMD का रेड अलर्ट जारी
IMD Alert
दार्जिलिंग में भारी तबाही! पुल ढहा, भूस्खलन से 6 लोगों की मौत, IMD का रेड अलर्ट जारी
जंग के मैदान में दिखेगा प्राइवेट कंपनियों का दबदबा, रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला
Defence Ministry India
जंग के मैदान में दिखेगा प्राइवेट कंपनियों का दबदबा, रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला
इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
IMD
इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
त्योहारों में जहर वाला 'मावा', कहीं पूजा में भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे मिलावटी घी?
DNA
त्योहारों में जहर वाला 'मावा', कहीं पूजा में भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे मिलावटी घी?
भारत का महाप्रोजेक्ट पूरा, पाकिस्तान की बुरी किस्मत के ताबूत में लगी 'आखिरी कील'
DNA
भारत का महाप्रोजेक्ट पूरा, पाकिस्तान की बुरी किस्मत के ताबूत में लगी 'आखिरी कील'
DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?
DNA Analysis
DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?
क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए
DNA
क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए
चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
World Highest Road
चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
Jairam ramesh
ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
Navi Mumbai Airport
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
;