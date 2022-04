Himmatnagar Stone Pelting: नियंत्रण में स्थिति, 10 असामाजिक तत्वों पर FIR

गांधीनगरः गुजरात (Gujarat) के हिम्मतनगर और आणंद (Anand) में रामनवमी के अवसर पर निकाली गई शोभायात्रा के दौरान पथराव हुआ. इससे इलाके में तनाव उत्पन्न हो गया. इस पर पुलिस का कहना है कि 10 असामाजिक तत्वों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है.

हिम्मतनगर में पथराव (Himmatnagar Stone Pelting) की घटना पर साबरकांठा (Sabarkantha) के पुलिस अधीक्षक (SP) विशाल वाघेला का कहना है कि जब हम वहां पहुंचे तो पथराव हो रहा था. हमने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया. RAF और स्थानीय पुलिस को तैनात किया गया है. स्थिति अब नियंत्रण में है.

उनका कहना है पुलिस को सूचना मिली थी कि इफ्तार (Iftar) के दौरान भी पथराव हुआ है. हमने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया. 10 असामाजिक तत्वों को राउंड ऑफ कर प्राथमिकी दर्ज करायी गई है. आगे की जांच जारी है.

Police received information that stone-pelting happened during Iftar. We reached the spot and controlled the situation. Rounded-off 10 anti-social elements and lodged FIR. Probe on: Sabarkantha SP Vishal Vaghela on stone-pelting incident in Himmatnagar, Gujarat pic.twitter.com/w28pARY9qx

— ANI (@ANI) April 12, 2022