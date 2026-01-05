गालियां दीं, थप्पड़ मारा और कमर पर जोर से लात मारी...अब बुरे फंसे कांग्रेस विधायक, बैंक कर्मचारी ने दर्ज कराई FIR

Advertisement
Hindi Newsदेशगालियां दीं, थप्पड़ मारा और कमर पर जोर से लात मारी...अब बुरे फंसे कांग्रेस विधायक, बैंक कर्मचारी ने दर्ज कराई FIR

FIR Against Congress MLA Laxman Savadi: कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सावदी और उनके बेटे चिदानंद सावदी के खिलाफ DCC बैंक के एक कर्मचारी ने मामला दर्ज किया है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Jan 05, 2026, 10:33 PM IST
Karnataka News: कर्नाटक में बेलगावी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCC बैंक) कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पर कथित हमले के संबंध में कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सावदी और उनके बेटे चिदानंद सावदी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. इस घटना में घायल पीड़ित निंगराज करेन्नवर को बेलगावी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उन्होंने अस्पताल से ही अथानी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद विधायक और उनके बेटे समेत 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. 

कांग्रेस विधायक पर मारपीट का आरोप 

करेन्नवर ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि पिछले हफ्ते उन्हें सावदी के आवास पर बुलाया गया था, जहां उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया और मारपीट की गई. उन्होंने दावा किया कि लक्ष्मण सावदी ने उन्हें थप्पड़ मारा, जबकि चिदानंद सावदी ने उनकी कमर पर जोर से लात मारी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जमीन पर गिरने के बाद 7-8 लोगों ने उन पर हमला किया. मामले को लेकर विधायक सावदी ने किसी भी तरह की शारीरिक हिंसा से इनकार किया है.  

खबर अपडेट की जा रही है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

Karnataka News

Trending news

