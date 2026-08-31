/शिवाजी महाराज की तस्वीर के बगल में PM मोदी की फोटो पर भड़का विवाद, MNS ने हटाई तस्वीर, FIR दर्ज

महाराष्ट्र के पुणे में मौजूद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) नेता और राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे व पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की है. कॉलेज प्रशासन का आरोप है कि अमित ठाकरे की मौजूदगी में MNS कार्यकर्ताओं ने प्रिंसिपल के कार्यालय से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हटा दी.
छात्रों की शिकायत लेकर कॉलेज पहुंचे थे अमित ठाकरे
अमित ठाकरे सोमवार को करीब दोपहर 1.30 बजे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे थे. बताया गया कि वह छात्रों को दिए जा रहे खराब भोजन और कॉलेज में दूसरी सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों को लेकर प्रबंधन से बातचीत करने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने खराब प्याज और खाने की दूसरी सामग्री प्रिंसिपल की टेबल पर रखकर छात्रों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठाए.
इसी दौरान उनकी नजर प्रिंसिपल के कार्यालय में लगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर पड़ी. यह तस्वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर के बगल में लगी हुई थी. अमित ठाकरे ने इस पर आपत्ति जताई और तस्वीर हटाने को कहा. इसके बाद MNS कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वहां से हटा दी.
#WATCH | Pune: MNS leader Amit Thackeray today visited Government Polytechnic Pune, an autonomous institute under the Government of Maharashtra. In his presence, party workers and supporters removed a photograph of Prime Minister Narendra Modi from the Principal’s office
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— ANI (@ANI) August 31, 2026
कॉलेज के प्रिंसिपल राजेंद्र पाटिल ने कहा कि अमित ठाकरे कॉलेज कैंपस में आए और उनके केबिन में पहुंचे. उनके मुताबिक, इसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हटवा दी गई. प्रिंसिपल ने कहा कि उन्होंने अमित ठाकरे को समझाने की कोशिश की कि तस्वीर प्रोटोकॉल के तहत लगाई गई है, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई.
कॉलेज प्रशासन का कहना है कि सरकारी संस्थानों में संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की तस्वीर लगाने को लेकर नियम और प्रोटोकॉल हो सकते हैं. इसी आधार पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर कार्यालय में लगाई गई थी.
FIR दर्ज होने के बाद अमित ठाकरे ने कहा कि वह इस तरह के मामलों से डरने वाले नहीं हैं. उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की बराबरी कोई नहीं कर सकता. उनका कहना था कि अगर शिवाजी महाराज या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के बारे में कोई आपत्तिजनक बयान देता है तो वह उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए किसी भी कार्रवाई का सामना करने को तैयार हैं.
अमित ठाकरे ने यह भी कहा कि सरकारी कॉलेजों में तस्वीर लगाने को लेकर कोई प्रोटोकॉल हो सकता है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर के बगल में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगाना उन्हें स्वीकार नहीं है.
विवाद के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को कॉलेज प्रशासन ने दोबारा प्रिंसिपल के कार्यालय में लगा दिया है. BJP कार्यकर्ता भी तस्वीर दोबारा लगाने के लिए कॉलेज पहुंचने वाले थे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही प्रशासन ने तस्वीर वापस लगा दी. अब यह मामला FIR के साथ राजनीतिक विवाद में बदल गया है. एक तरफ MNS इसे शिवाजी महाराज के सम्मान से जोड़ रही है, वहीं कॉलेज प्रशासन तस्वीर हटाने की कार्रवाई को नियम और प्रोटोकॉल के खिलाफ बता रहा है.