Delhi blast: दिल्ली ब्लास्ट मामले में किसके बयान पर हुई FIR? लाल किले के SI ने क्या बताया आंखों देखी? अब तक सबसे बड़ा खुलासा

Red Fort Blast Updates: दिल्ली की हलचल भरी जिंदगी में अचानक एक धमाके ने पूरे देश को हिला दिया है. सोमवार शाम लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन पर एक सफेद ह्युंडई i20 कार में जोरदार ब्लास्ट हो गया. ये कोई साधारण हादसा नहीं, बल्कि संदिग्ध आतंकी हमला लग रहा है. दिल्ली पुलिस सूत्र के मुताबिक, दिल्ली ब्लास्ट मामले में दिल्ली के कोतवाली थाने में दर्ज हुई है. FIR लालकिले पुलिस चौकी के सब इंस्पेक्टर विनोद नयन के बयान पर दर्ज हुई. FIR में SI विनोद नयन ने बताया की जब ये धमाका हुआ वो उस वक्त पुलिस चौकी में मौजूद थे.

SI विनोद नयन ने FIR में अपना बयान दिया "जब ये धमाका हुआ वो उस वक्त पुलिस चौकी में मौजूद था...मैंने तेज धमाके की आवाज़ सुनी... मैं बाहर की तरफ आया तो देखा की गाड़ियों में आग लगी हुई है फिर मैंने अपने सीनियर ऑफिसर और कंट्रोल रूम को जानकारी दी मैंने अपने स्टाफ के साथ घायलों को अस्पताल पहुंचाया." उनका ये बयान FIR का मूल आधार है.

डॉक्टर उमर ने रची साजिश?

पुलिस ने अब धमाके में इस्तेमाल कार के चालक की पहचान कर ली है. सूत्रों के मुताबिक गाड़ी डॉक्टर उमर ही चला रहा था. डॉ. उमर नबी नबी भट का बेटा हैं. डॉक्टर उमर 24 फरवरी 1989 को पैदा हुआ था. फिलहाल अल-फलाह मेडिकल कॉलेज, फरीदाबाद में कार्यरत था. जानकारी के अनुसार, उमर जम्मू-कश्मीर के कुइल, पुलवामा का रहने रहने वाला हैं. बताया जा रहा है कि वह डॉ. अदील के करीबी दोस्त था. दोनों एक कट्टरपंथी डॉक्टरों के ग्रुप का हिस्सा थे, जो एन्क्रिप्टेड टेलीग्राम चैनलों पर सक्रिय था.

टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, मकसद था आतंक मचाना

डॉ. उमर ने एमडी मेडिसिन की डिग्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर से हासिल की थी और इसके बाद जीएमसी अनंतनाग में सीनियर रेज़िडेंट के तौर पर काम किया था. बाद में वे दिल्ली आ गए थे. बाहर से देखो तो एक सच्चा डॉक्टर लगता है, लेकिन अंदर से?सूत्र बताते हैं कि उमर कट्टरपंथी विचारों का शिकार था.वो डॉ. अदील अहमद राथर का करीबी दोस्त था, जो हाल ही में गिरफ्तार हुआ. दोनों एक ग्रुप का हिस्सा थे, जिसमें डॉक्टरों के नाम पर कट्टरपंथ फैलाने वाले लोग थे. ये लोग एन्क्रिप्टेड टेलीग्राम चैनलों पर सक्रिय रहते थे.

बहुत बड़ा खुलासा

संदिग्ध आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर मोहम्मद की मां और दो भाइयों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. अधिकारी पहचान के लिए उनके डीएनए नमूने ले रहे हैं. सूत्रों ने बताया कि विस्फोट में शामिल कार के मालिक उमर ने कथित तौर पर तब घबराहट में लाल किले के पास विस्फोट कर दिया जब जांचकर्ताओं ने मॉड्यूल के दो प्रमुख सदस्यों डॉ. मुजम्मिल शकील और डॉ. आदिल राठेर को गिरफ्तार कर लिया और विस्फोटक जब्त कर लिए. सूत्रों ने बताया कि उसने अपने दो और साथियों के साथ मिलकर हमले की योजना बनाई और कार में एक डेटोनेटर लगाया. सूत्रों ने बताया कि विस्फोट में फरीदाबाद में मिले अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था.