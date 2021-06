Narada Case में आरोपी TMC विधायक के घर पर लगी आग, बदहवास हालत में आए नजर

कोलकाता: कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के विधायक (MLA) मदन मित्रा (Madan Mitra) के घर पर मंगलवार की सुबह आग (Fire) लग गई. मित्रा का आवास दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर इलाके में है. सूचना मिलते ही मौके पर 3 दमकल वाहन भेजे गए, जिन्‍होंने आग पर काबू पा लिया. हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है. सभी परिजनों को घर से बाहर निकाल लिया गया था.

मदन मित्रा के पैतृक घर में पहले धुआं निकलता हुआ दिखा और फिर अचानक ही आग की तेज लपटें निकलने लगीं. हादसे के दौरान मित्रा को बदहवास हालत में घर के बाहर बैठा देखा गया. मित्रा ने बताया, 'यह मेरा पैतृक निवास है. मैंने अचानक घर से तेज धुआं उठते देखा और मैं समझ गया कि घर में बड़ी आग लगी है. पूरा परिवार सुरक्षित घर से बाहर आ गया था.'

West Bengal: Fire breaks out at TMC MLA Madan Mitra's residence in Kolkata

This is my ancestral house. Suddenly I saw a massive storm of arson & immediately understood that some serious incident of fire has taken place. The entire family has come out safely: Madan Mitra pic.twitter.com/VdeE4m1Cpc

