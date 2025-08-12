लैंडिंग के समय विमान के इंजन में अचानक लग गई आग, मच गई अफरा-तफरी; कांप उठी लोगों की रूह

Chennai Carge Plane Fire: आग लगने की घटना के बाद विमान को चेन्नई एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार लिया गया. शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. हालांकि, आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है और इसकी जांच की जा रही है.
Fire in Cargo Plane: चेन्नई में मंगलवार उस समय अचानक अफरा-तफरी मच गई, जब एक कार्गो विमान के इंजन में लैंडिंग के वक्त अचानक आग गई. हालांकि, पायलट ने सूझबूझ से विमान को सुरक्षित लैंड करा लिया और कोई हताहत नहीं हुआ. मलेशिया के कुलालुंपुर से आ रहे विमान के लैंड होते ही सुरक्षाकर्मियों ने आग पर काबू पा लिया. हालांकि, आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है. घटना के कारण का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं.
विमान के चौथे इंजन में अचानक लग गई आग
मलेशिया के कुलालुंपुर से आ रहे इस कार्गो प्लेन के चौथे इंजन में लैंडिंग के वक्त अचानक आग लग गई. इसकी जानकारी मिलती ही पायलटों ने एयरपोर्ट अधिकारियों को सूचित किया. सूचना मिलते ही अफरा-तफरी मच गई और तुरंत जरूरी कदम उठाए गए. अधिकारियों ने बताया कि विमान की कोई आपातकालीन लैंडिंग नहीं हुई और पायलटों ने विमान को सुरक्षित उतार लिया है. विमान के लैंड होने के बाद एयरपोर्ट पर पहले से ही तैयार खड़ी दमकल की गाड़ियों ने विमान के उतरते ही आग बुझा दी.
