Rastrapati Bhavan: दिल्ली में बड़ा हादसा, राष्ट्रपति भवन परिसर में लगी आग, दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू

Delhi Fire: दोपहर 1 बजकर 52 मिनट पर दमकल विभाग को आग लगने की जानकारी दी गई थीय दी गयी थी और दोपहर 2 बजकर 2 मिनट पर उसे बुझा दिया गया. जानकारी के मुताबिक, घर के किसी सामान में आग लगने से यह हादसा हुआ.
Trending Photos
Rastrapati Bhavan Fire: दिल्ली के रायसीना हिल्स इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब खबर आई कि राष्ट्रपति भवन परिसर में आग लग गई है. दरअसल ये आग मंगलवार को नर्मदा अपार्टमेंट्स के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित फ्लैट नंबर 19 में लगी थी. हालांकि 15 मिनट के भीतर ही आग पर काबू पा लिया गया. दोपहर 1 बजकर 52 मिनट पर दमकल विभाग को आग लगने की जानकारी दी गई थी और दोपहर 2 बजकर 2 मिनट पर उसे बुझा दिया गया. जानकारी के मुताबिक, घर के किसी सामान में आग लगने से यह हादसा हुआ.
फ्लैट में घरेलू सामान में लगी थी आग
जैसे ही आग लगने की खबर मिली तो अधिकारी तुरंत हरकत में आ गए. अधिकारियों के मुताबिक, दो मंजिला बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में स्थित फ्लैट के घरेलू सामान में आग लगी थी. राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 31 के पास यह घटना हुई, जिसे हालांकि कुछ ही देर में काबू कर लिया गया. आग बुझाने के लिए तुरंत दमकल की 5 गाड़ियां भेजी गई थीं. लेकिन सिर्फ 15 मिनट में ही आग बुझा दी गई. इस हादसे में किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है.
वहीं एक अन्य मामले में, मंगलवार रात पश्चिमी दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में एक चार मंजिला रिहायशी इमारत में आग लग गई थी, जिसके बाद सात लोगों को सुरक्षित बचाया गया था. मोहन गार्डन के एक रिहायशी घर में आग लगने की सूचना रात 9.49 बजे पीसीआर को मिली थी.
7 लोगों को बचाया गया
पुलिस उपायुक्त (द्वारका) अंकित सिंह ने बताया, 'तीन परिवारों के कुल सात लोगों को इमारत से बचाया गया, जिनमें से चार को स्थानीय पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से रस्सियों की मदद से दमकल विभाग के पहुंचने से पहले बचा लिया.' उन्होंने बताया कि बाकी तीन लोगों को दमकल कर्मियों ने घर से बाहर निकाला.
डीसीपी ने बताया कि बचाए गए लोगों में हरविंदर सिंह (34), उनकी पत्नी प्रिया (27), वीरेंद्र सिंह (32), उनकी पत्नी प्रेमवधा, राखी कुमारी (40), उनके बच्चे वैष्णवी सिन्हा (15) और कृष्णा सिन्हा (10) शामिल हैं. सभी लोग सुरक्षित हैं.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.