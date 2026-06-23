Lucknow fire: आचार्य चाणक्य ने कहा है कि आने वाले संकट को पहले से पहचानकर उसका उपाय करने वाला ही बुद्धिमान शासक कहलाता है. आचार्य चाणक्य ने जब ये विचार रखे थे तब भारत में भी राजतंत्र हुआ करता था. संपूर्ण प्रजा के हित और सुरक्षा की जिम्मेदारी राजा की होती थी. आज लोकतंत्र है. जिसमें आम आदमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन यानी सिस्टम की होती है. लखनऊ में लगी आग की एक घटना में 15 चिराग बुझ गए. यानी कोचिंग में आग से 15 की मौत हो गई तब कहीं जाकर ये सिस्टम जागा.
ये सवाल पूछने की बड़ी और वाजिब वजह है. इस हादसे से पहले प्रशासन नहीं जागा था. सिस्टम के किसी भी हिस्से ने ये जहमत नहीं उठाई कि गर्मी का मौसम है, आग लगती है. चलो कोचिंग सेंटर्स की जांच ही कर लेते हैं. होटल-रेस्टोरेंट में जाकर देख लेते हैं. सुरक्षा नियमों के हिसाब से बना है या नहीं.
अभी करीब 20 दिन पहले दिल्ली के होटल में आग लगी थी. तब सिस्टम ने बड़े जोर-शोर से फायर सेफ्टी को लेकर जांच शुरू की थी. लेकिन क्या हुआ. दो-चार दिन होटल्स की जांच हुई, फिर सिस्टम शीतनिद्रा में सो गया. यानी लंबी गहरी नींद में चला गया.
दिल्ली के होटल में लगी आग के 19 दिन बाद लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर लाक्षागृह बन गया. अब सिस्टम फिर जागा है. दिखावे के लिए जगह-जगह, शहर-शहर कार्रवाई हो रही है.
यानी सिस्टम के लिए एक्शन की शर्त यही है कि पहले आग लगनी चाहिए. जब तक आग नहीं लगेगी, जब तक लोग जलकर नहीं मरेंगे, तब तक सिस्टम नहीं जागेगा. ना ही एक्शन होगा. सोमवार को लखनऊ के कोचिंग सेंटर में 15 बच्चे जलकर मर गए तो मंगलवार को सिस्टम सुबह से एक्शन में नजर आया.
इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है. 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें बिल्डिंग के मालिक वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला, पेट शॉप के मालिक रामकृष्ण उपाध्याय, कोचिंग सेंटर के मालिक तुषांक जायसवाल और आईटी कंपनी के संचालक सुरेश साहू शामिल हैं.
इसके अलावा मुख्यमंत्री के निर्देश पर चार अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है. इनमें जानकीपुरम के Executive Engineer गौरव कुमार, इंदिरा नगर के FSSO कमलेंद्र कुमार सिंह, असिस्टेंट इंजीनियर अनिल कुमार और जूनियर इंजीनियर प्रमोद पांडे शामिल हैं.
विडंबना देखिए, 15 छात्रों की जान जाने के बाद प्रशासन जितनी फुर्ती से एक्शन में है, क्या उससे पहले ऐसी फुर्ती दिखाई गई. सोचिए अगर प्रशासन ने थोड़ी भी सक्रियता पहले दिखाई होती तो क्या रिहायशी बिल्डिंग में कोचिंग सेंटर चल रहा होता. नहीं चल रहा होता.
लखनऊ के जिस जोन में ये लाक्षागृह बना था वहां वर्ष 2014 से 2026 तक 30 इंजीनियर और जोनल अधिकारी तैनात रहे. अगर किसी भी अधिकारी ने इन 30 में से किसी एक अधिकारी ने भी थोड़ी सक्रियता दिखाई होती तो क्या नियमों को ठेंगा दिखाकर इस बिल्डिंग में कोचिंग सेंटर चल रहा होता? जी नहीं तब ऐसा बिलकुल ऐसा नहीं होता.
सवाल वही है, फिर सिस्टम पहले क्यों सोया हुआ था. क्या सिस्टम को जगाने के लिए आम लोगों की अकाल मृत्यु जरूरी है. ये सिस्टम तभी क्यों जागता है, जब हादसे में लोग मारे जाते हैं.
#DNAमित्रों |यूपी में सिस्टम जागा.. बाकी जगह क्यों सो रहा? जब तक लोग जलेंगे नहीं.. सिस्टम जागेगा नहीं!#DNA #DNAWithRahulSinha #Lucknow #CoachingCentre@rahulsinhatv pic.twitter.com/i0DfSNmJnP
— Zee News (@ZeeNews) June 23, 2026
ब्रिटिश दार्शनिक एडमंड बर्क ने कहा है कि समय पर सावधानी बरतना बाद में पछताने से कहीं बेहतर है.
काश सिस्टम ने लखनऊ लाक्षागृह हादसे से पहले सावधानी बरती होती तो हादसा नहीं होता. लखनऊ का पूरा सिस्टम कितना लापरवाह था उसकी जानकारी हम आपको आगे देंगे. लेकिन पहले बात करते हैं सिस्टम के दिखावे वाले एक्शन की.
15 छात्रों की मौत के बाद कानपुर में अति सक्रिय हुए सिस्टम ने 30 बिल्डिंग्स को सील कर दिया. फिजिक्स वाला, एलेन जैसे कई बड़े कोचिंग संस्थानों को सील किया गया. जिन इमारतों को सील किया गया वो सालों से खड़ी हैं. वहां सालों से कोचिंग सेंटर चल रहे थे. लेकिन एक्शन तब हुआ जब लखनऊ में 15 छात्रों की अकाल मृत्यु हो गई.
इसलिए हम ये सवाल बार-बार पूछ रहे हैं कि क्या सिस्टम को जगाने के लिए हादसा जरूरी है. क्या कानपुर में आज सक्रिय हुआ सिस्टम पहले अपना काम नहीं कर सकता था. कर सकता था. लेकिन आज इसलिए एक्शन हो रहा है क्योंकि हादसा हुआ है. 15 छात्रों की जान गई है.
सिस्टम सिर्फ कानपुर में सक्रिय नहीं हुआ. उत्तर प्रदेश के कई शहरों और दूसरे राज्यों में भी कोचिंग सेंटर्स की जांच शुरू हो गई.
प्रयागराज में फैजल खान के कोचिंग सेंटर को भी सील किया गया है. ये कोचिंग सेंटर अनधिकृत बिल्डिंग में चल रहा था. सीलिंग की ये कार्रवाई प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से की गई.
वाराणसी में भी प्रशासन ने तीन बड़े कोचिंग सेंटर को सील कर दिया. इन कोचिंग सेंटर्स में फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी की जा रही थी.
सोचिए जिन संस्थानों में हमारे-आपके बच्चे पढ़ते हैं वहां फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं हैं. सिस्टम को इसकी फिक्र भी नहीं है.
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मध्य प्रदेश
राजस्थान
उत्तराखंड
इसलिए ये आरोप लग रहा है कि 15 घरों के चिराग बुझाने के बाद शहर-शहर सिस्टम का लीपापोती वाला एक्शन शुरू हो गया है. हर हादसे के बाद आम आदमी के आक्रोश को शांत करने के लिए सिस्टम ऐसा ही स्वांग करता है.
एक्शन वाली ये नौटंकी दो-चार दिन चलेगी, उसके बाद सिस्टम फिर अपने पुराने ढर्रे पर लौट जाएगा. जानते हैं, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं. समझिए.
जिस लाक्षागृह में जलकर 15 नौजवानों की जान गई, उसे मई 2016 में ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था. कहा गया था- 'बुलडोजर से गिरा दो इस बिल्डिंग को.'
2014 में इस बिल्डिंग का रिहायशी नक्शा पास कराया गया था. इसे अवैध रूप से मल्टी-स्टोरी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बदला गया. लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस पर केस दर्ज किया और 10 मई 2016 को इसे तोड़ने का आदेश जारी किया गया.
लेकिन 5 जुलाई 2016 को एक चमत्कारिक फैसला आया. बिल्डिंग को गिराने का फैसला रद्द कर दिया गया, तब यूपी में किसकी सरकार थी.
सोचिए जो बिल्डिंग नियमों की अनदेखी कर अवैध तरीके से बनाई गई थी. सिस्टम ने जिसे गिराने का आदेश दिया था. अचानक दो महीने बाद ऐसा क्या हुआ कि बिल्डिंग को गिराने का फैसला ही रद्द हो गया. आप समझ सकते हैं, क्या हुआ होगा. आज जो सिस्टम अति सक्रिय हुआ है उसने तब ईमानदारी से कार्रवाई की होती तो 15 लोगों की जान नहीं जाती. लेकिन तब कोई हादसा नहीं हुआ था ना. इसलिए सिस्टम ने चुपचाप आदेश को रद्द कर दिया. इसलिए आज जो एक्शन हो रहा है हम इसे दिखावटी एक्शन कह रहे हैं.
15 छात्रों की मौत से जो नाराजगी बढ़ी है, उसे दूर करने के लिए एक्शन हो रहा है, लेकिन जब कार्रवाई करने का सही वक्त था, तब एक्शन क्यों नहीं हुआ था.