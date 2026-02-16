जम्मू के आरएस पुरा में बाल सुधार गृह में फायरिंग, पाकिस्तान से आए नाबालिग बंदियों ने चलाई गोली, और...

R.S. Pura news: जम्मू के आरएस पुरा इलाके में स्थित बाल सुधार ग्रह में फायरिंग की खबर आ रही है. ये हैरतअंगेज घटनाक्रम सोमवार की शाम को सामने आया, जहां पाकिस्तान के दो और एक लोकल बाल अपचारी फायरिंग करते हुए फरार हो गए.
R.S. Pura Sector Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर से हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है. यहां आरएस पुरा सेक्टर में स्थित बाल सुधार गृह से सोमवार की देर शाम तीन कैदी, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला करके फरार हो गए. इन फरार बाल अपचारी कैदियों में दो पाकिस्तानी हैं. पाकिस्तानी बंदियों की पहचान अहसान अनवर और मोहम्मद सनाउल्लाह के तौर पर हुई है. वो यहां पर कैसे पहुंचे थे, एक बार फिर इसकी पड़ताल की जा रही है. वहीं तीसरा बाल अपचारी आरएस पुरा निवासी करणजीत सिंह गुग्गा है.
इस मामले की खबर वायरलेस पर मिलते ही, आस-पास की पुलिस भी हरकत में आई. आरएस पुरा पुलिस ने आसपास के कई इलाकों में घेराबंदी की है. फरार कैदियों का पता लगाने के लिए कई टीमें लगाई गईं हैं. इस पूरे मामले की जांच कर रही टीम ने बताया कि तीनों को दबोचने के लिए दबिश जारी है. सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. पुलिस का मानना है कि उन्हें जल्द ही दबोच लिया जाएगा. पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर उनके पास हथियार पहुंचा कहां से.
फरार हुए कैदियों की पहचान अहसान अनवर (पिता- मोहम्मद अनवर, निवासी ननकाना साहिब, पंजाब, पाकिस्तान), दूसरा मोहम्मद सनाउल्लाह (पिता- जफ्फर, निवासी बस्ती जवेवाला, तहसील दीनपुर, जिला मुजफ्फराबाद, पंजाब, पाकिस्तान) और करणजीत सिंह उर्फ गुग्गा (अर्जुन सिंह का पुत्र, निवासी डबलेहर, आरएस पुरा) के रूप में हुई है.
अहसान अनवर, पुत्र मोहम्मद अनवर निवासी ननकाना साहिब, पंजाब, पाकिस्तान. इसके खिलाफ FIR संख्या 148/2019 धारा 14 विदेशी अधिनियम के तहत थाना काना चक में मुकदमा दर्ज हुआ था. वहीं मोहम्मद सनाउल्लाह पुत्र मोहम्मद जफ्फर निवासी बस्ती जवेवाला, तहसील दीनपुर, जिला मुजफ्फरबाद, पंजाब, पाकिस्तान के खिलाफ FIR संख्या 585/2021 धारा 2/3 एमको अधिनियम के तहत पुलिस स्टेशन चिंगस राजौरी में केस दर्ज था. वहीं करणजीत सिंह उर्फ गुग्गा पुत्र अर्जुन सिंह निवासी डबलेहर, आर.एस. पुरा (कुछ राउंड फायरिंग की) उसके खिलाफ FIR संख्या 44/2024 धारा 307/336/34/ IPC 3/25/27/ शस्त्र अधिनियम के तहत थाना मीरान साहिब में दर्ज है.
अब ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर आरएसपुरा के बाल अपचारी गृह में दो पाकिस्तानियों की एंट्री कैसे हुई. कहीं ननकाना साहिब, मुजफ्फराबाद और आरएस पुरा के बीच इन तीनों के जरिए कोई खतरनाक साजिश तो नहीं रची जा रही है. दरअसल पाकिस्तानी आतंकवादियों को भी पता है कि भारत में नाबालिग लोगों को 18 साल की उम्र में छोड़ दिया जाता है. ऐसे में इस एंगल से भी एजेंसियां अपनी पड़ताल कर सकती हैं.
