/असम-अरुणाचल बॉर्डर पर अंधाधुंध चलीं गोलियों से 8 घायल, CM हिमंता बोले- तनाव अब कम हुआ

घटना को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों के बीच बातचीत चल रही है. साथ ही DGP भी तनाव कम करने के लिए को-ऑर्डिनेट कर रहे हैं. सीएम ने कहा,' असम पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ी घटनास्थल पर पहुंच गई है. हमें स्थिति को शांत करना होगा. साथ ही, मैंने असम पुलिस को निर्देश दिया है कि किसी भी परिस्थिति में असम अपनी एक इंच भी जमीन न खोए.' बता दें कि असम और अरुणाचल प्रदेश दशकों से चल रहे इस सीमा विवाद को बातचीत और सीमांकन के जरिए सुलझाने के लिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बॉर्डर के कई इलाके संवेदनशील बने हुए हैं.