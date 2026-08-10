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असम-अरुणाचल बॉर्डर पर अंधाधुंध चलीं गोलियों से 8 घायल, CM हिमंता बोले- तनाव अब कम हुआ

Assam Arunachal border dispute: असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच चल रहे सीमा विवाद पर एक और घटना सामने आई है. यहां इंटर-स्टेट बॉर्डर पर कुछ लोगों ने ग्रामीणों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी. इसमें कई लोग घायल हुए हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 10, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 05:45 PM IST
असम-अरुणाचल बॉर्डर पर अंधाधुंध चलीं गोलियों से 8 घायल, CM हिमंता बोले- तनाव अब कम हुआ

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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