/असम-अरुणाचल बॉर्डर पर अंधाधुंध चलीं गोलियों से 8 घायल, CM हिमंता बोले- तनाव अब कम हुआ

Assam Arunachal border dispute: असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच चल रहे सीमा विवाद पर एक और घटना सामने आई है. यहां इंटर-स्टेट बॉर्डर पर कुछ लोगों ने ग्रामीणों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी. इसमें कई लोग घायल हुए हैं.
Assam-Arunachal Pradesh Land Dispute: असम के धेमाजी जिले में सोमवार ( 10 अगस्त 2026) की सुबह इंटर-स्टेट बॉर्डर पर अरुणाचल प्रदेश के कुछ अज्ञात लोगों ने गोलीबारी की. इस हमले में कम से कम असम के 8 लोग घायल हुए हैं.
असम में हुई यह घटना मिंगमांग बस्ती की बताई जा रही है, जहां अरुणाचल प्रदेश के लोगों की ओर से असम की जमीन कब्जाने के दावों को लेकर तनाव बना रहता है.
पुलिस के मुताबिक, हमलावरों ने ग्रामीणों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिससे कई लोग घायल हो गए. घायलों की पहचान दुर्गेश्वर पातिर, रोहित डोले, नागराज डोले, बिग्गेश्वर पातिर, पामे पेगु, संजय तायुंग, उत्पल डोले और जान डोले के तौर पर हुई है. अधिकारियों ने पुष्टि की है कि यह हमला सीधे तौर पर बॉर्डर के दोनों तरफ रहने वाले समुदायों के बीच चल रहे जमीन के विवाद से जुड़ा था.
घटना के बाद स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए इलाके में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं. वहीं, हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए जांच भी चल रही है.
#WATCH | Kamrup | Assam CM Himanta Biswa Sarma says, "I think there was a clash in Dhemaji District between some people belonging to Assam and Arunachal. I have got the information right now that the matter has been almost resolved amicably. I have no in-depth information about… pic.twitter.com/u57pzfggNn
— ANI (@ANI) August 10, 2026
यह घटना असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच बॉर्डर को लेकर संवेदनशील स्थिति को दर्शाता है. यहां आए दिन जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवादों की वजह से बार-बार झड़पें होती रही हैं. घटना को लेकर असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने तनाव के अबम कम होने की बात कही है.
घटना को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों के बीच बातचीत चल रही है. साथ ही DGP भी तनाव कम करने के लिए को-ऑर्डिनेट कर रहे हैं. सीएम ने कहा,' असम पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ी घटनास्थल पर पहुंच गई है. हमें स्थिति को शांत करना होगा. साथ ही, मैंने असम पुलिस को निर्देश दिया है कि किसी भी परिस्थिति में असम अपनी एक इंच भी जमीन न खोए.' बता दें कि असम और अरुणाचल प्रदेश दशकों से चल रहे इस सीमा विवाद को बातचीत और सीमांकन के जरिए सुलझाने के लिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बॉर्डर के कई इलाके संवेदनशील बने हुए हैं.