बंगाल में जीत का जश्न मना रहे थे बीजेपी कार्यकर्ता, अचानक बदमाशों ने कर दी ताबड़तोड़ फायरिंग

West Bengal Elections Result: पश्चिम बंगाल में सालों बाद भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर कुछ समर्थक जश्न मना रहे थे कि तभी कुछ बदमाशों ने उनपर गोलीबारी कर दी. इस गोलीबारी में BJP का एक समर्थक घायल हो गया. उसकी पहचान 22 साल के अर्कादीप बोस के रूप में हुई है. यह घटना दक्षिण 24 परगना के कैनिंग स्थित दिघीरपार इलाके की बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि इलाके में निकल रहे भाजपा के विजय जुलूस में अचानक गोलियां चलने लगीं, जिसमें अर्कादीप के हाथ में गोली लग गई.

TMC पर लगा आरोप

खून से लथपथ शख्स को कैनिंग सब-डिविजनल अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से उसे आगे के इलाज के लिए कोलकाता रेफर कर दिया गया. घटना के बाद सेंट्रल फोर्स ने इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू कर दिया. फिलहाल पुलिस की ओर से मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है. वहीं घटना को लेकर BJP ने TMC पर आरोप लगाए हैं.

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