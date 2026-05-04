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बंगाल में जीत का जश्न मना रहे थे बीजेपी कार्यकर्ता, अचानक बदमाशों ने कर दी ताबड़तोड़ फायरिंग

Firing On BJP Wining Rally: पश्चिम बंगाल में भाजपा TMC को कड़ी शिकस्त देते हुए सरकार बनाती नजर आ रही है. इस बीच पार्टी की जीत पर जश्न मना रहे समर्थकों पर बदमाशों ने गोलियां चला दीं. घटना में 22 साल का एक युवक घायल हुआ है.    

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 04, 2026, 09:04 PM IST
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बंगाल में जीत का जश्न मना रहे थे बीजेपी कार्यकर्ता, अचानक बदमाशों ने कर दी ताबड़तोड़ फायरिंग

West Bengal Elections Result: पश्चिम बंगाल में सालों बाद भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर कुछ समर्थक जश्न मना रहे थे कि तभी कुछ बदमाशों ने उनपर गोलीबारी कर दी.  इस गोलीबारी में BJP का एक समर्थक घायल हो गया. उसकी पहचान 22 साल के अर्कादीप बोस के रूप में हुई है. यह घटना दक्षिण 24 परगना के कैनिंग स्थित दिघीरपार इलाके की बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि इलाके में निकल रहे भाजपा के विजय जुलूस में अचानक गोलियां चलने लगीं, जिसमें अर्कादीप के हाथ में गोली लग गई.     

TMC पर लगा आरोप 

खून से लथपथ शख्स को कैनिंग सब-डिविजनल अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से उसे आगे के इलाज के लिए कोलकाता रेफर कर दिया गया. घटना के बाद सेंट्रल फोर्स ने इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू कर दिया. फिलहाल पुलिस की ओर से मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है. वहीं घटना को लेकर BJP ने TMC पर आरोप लगाए हैं.  

खबर अपडेट की जा रही है. 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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