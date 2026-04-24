'पहले भारत आकर देखिए, तब समझेंगे इसकी असली ताकत', 'नरक' वाले बयान पर ईरान ने ट्रंप को दिखाया आइना

Trump India Hell Comment: भारत को 'नरक' बताने वाले ट्रंप के बयान पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है. वहीं ईरान के भारत में बने वाणिज्य दूतावासों ने भारत की तारीफ करते हुए ट्रंप का मजाक उड़ाया है. उन्होंने कहा कि ट्रंप को पहले भारत आकर देखना चाहिए, तब वे इस देश की असली ताकत समझ पाएंगे.
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Iran Taunts Trump India Hell Comment: ईरान जंग में उम्मीदों के मुताबिक सफलता न मिलने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड बौखलाए हुए हैं. वे अब अपनी खीज भारत और चीन जैसे देशों पर निकाल रहे हैं, जो इस युद्ध में पूरी तरह न्यूट्रल हैं. ट्रंप ने 'भारत' को नरक जैसा देश बताया था. इस मुद्दे पर भारत ने सधे शब्दों में अपनी गहरी नाराजगी का इजहार किया. वहीं ईरान ने ट्रंप पर तंज कसते हुए उन्हें अपने ज्ञान को दुरुस्त करने की सलाह दे डाली. ईरान ने कहा कि भारत क्या है, यह जानने के लिए ट्रंप को यहां आकर घूमना चाहिए. तब जाकर उन्हें पता चलेगा कि यह महा-देश क्या है.
मुंबई में बने ईरान के वाणिज्य दूतावास ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, 'शायद किसी को ट्रंप के लिए एक वन-वे कल्चरल डिटॉक्स बुक कर ही देना चाहिए. हो सकता है उनकी ये अचानक निकलने वाली बकवास थोड़ी कम हो जाए. कभी भारत आकर देखिए, फिर बात कीजिए.'
इस पोस्ट को हैदराबाद में बने ईरान के मुंबई वाणिज्य दूतावास ने आगे बढ़ाया. उसने पोस्ट पर लिखा, 'मुंबई में मुझे क्या पसंद आया? कटिंग चाय के साथ बन-मक्खन, सड़क किनारे मिलने वाला वड़ा पाव और पाव भाजी. जो सच में सिर्फ 3 कौर में आपका खराब दिन ठीक कर दे.'
दूतावास ने आगे लिखा, 'मैं हमेशा रोटी और रिस्पेक्ट में विश्वास रखता हूं. लेकिन जैसे ही आप दक्षिण भारत में कदम रखते हैं. भाई, वो तो बिल्कुल अलग ही लीग है. ऐसा लगता है जैसे भारत ने अपना 'हेवन मोड' अनलॉक कर लिया हो. यकीन मानिए, ये और भी ज्यादा खूबसूरत है.'
Things I loved in Mumbai?
Chai with bun maska, vada pav, and pav bhaji that could fix a bad day in 3 bites.
I believe in 'Roti and Respect', but stepping into South India... Bhai, that's a whole different league; like India unlocked its 'heaven mode', trust me, it's MORE… https://t.co/dxDC2rbNOl
— Iran In Hyderabad (@IraninHyderabad) April 23, 2026
भारत पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर ट्रंप अब अपने ही मुल्क में भी घिर गए हैं. अमेरिका के कांग्रेसमैन एमी बेरा ने ने ट्रंप के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है. उन्होंने भारत और भारतीय प्रवासियों को लेकर किए गए बयान को बेहद आपत्तिजनक बताया है.
उन्होंने कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप की ये टिप्पणियां आपत्तिजनक, अज्ञानता से भरी हुई और उनके पद की गरिमा के बिल्कुल नीचे हैं. ये इस बात को दर्शाती हैं कि उन्हें हमारे देश की असल पहचान की समझ ही नहीं है. अमेरिका हमेशा से उन पीढ़ियों के प्रवासियों से मजबूत हुआ है, जो यहां आते हैं, मेहनत करते हैं और देश के विकास में योगदान देते हैं. वे अमेरिका को कमजोर नहीं करते बल्कि और मजबूत बनाते हैं.'
भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी कर ट्रंप के स्टेटमेंट पर गहरी नाराजगी जताई है. मंत्रालय ने कहा कि यह बयान गलत सूचनाओं पर आधारित और खराब टेस्ट वाला है. यह बयान भारत और यूएस की रिलेशनशिप को सही तरीके से नहीं दर्शाता है.
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