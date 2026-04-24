Advertisement
trendingNow13190456
Hindi Newsदेशपहले भारत आकर देखिए, तब समझेंगे इसकी असली ताकत, नरक वाले बयान पर ईरान ने ट्रंप को दिखाया आइना

'पहले भारत आकर देखिए, तब समझेंगे इसकी असली ताकत', 'नरक' वाले बयान पर ईरान ने ट्रंप को दिखाया आइना

Trump India Hell Comment: भारत को 'नरक' बताने वाले ट्रंप के बयान पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है. वहीं ईरान के भारत में बने वाणिज्य दूतावासों ने भारत की तारीफ करते हुए ट्रंप का मजाक उड़ाया है. उन्होंने कहा कि ट्रंप को पहले भारत आकर देखना चाहिए, तब वे इस देश की असली ताकत समझ पाएंगे. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 24, 2026, 06:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'पहले भारत आकर देखिए, तब समझेंगे इसकी असली ताकत', 'नरक' वाले बयान पर ईरान ने ट्रंप को दिखाया आइना

Iran Taunts Trump India Hell Comment: ईरान जंग में उम्मीदों के मुताबिक सफलता न मिलने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड बौखलाए हुए हैं. वे अब अपनी खीज भारत और चीन जैसे देशों पर निकाल रहे हैं, जो इस युद्ध में पूरी तरह न्यूट्रल हैं. ट्रंप ने 'भारत' को नरक जैसा देश बताया था. इस मुद्दे पर भारत ने सधे शब्दों में अपनी गहरी नाराजगी का इजहार किया. वहीं ईरान ने ट्रंप पर तंज कसते हुए उन्हें अपने ज्ञान को दुरुस्त करने की सलाह दे डाली. ईरान ने कहा कि भारत क्या है, यह जानने के लिए ट्रंप को यहां आकर घूमना चाहिए. तब जाकर उन्हें पता चलेगा कि यह महा-देश क्या है.

कभी भारत आकर देखें ट्रंप- ईरान

मुंबई में बने ईरान के वाणिज्य दूतावास ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, 'शायद किसी को ट्रंप के लिए एक वन-वे कल्चरल डिटॉक्स बुक कर ही देना चाहिए. हो सकता है उनकी ये अचानक निकलने वाली बकवास थोड़ी कम हो जाए. कभी भारत आकर देखिए, फिर बात कीजिए.'

इस पोस्ट को हैदराबाद में बने ईरान के मुंबई वाणिज्य दूतावास ने आगे बढ़ाया. उसने पोस्ट पर लिखा, 'मुंबई में मुझे क्या पसंद आया? कटिंग चाय के साथ बन-मक्खन, सड़क किनारे मिलने वाला वड़ा पाव और पाव भाजी. जो सच में सिर्फ 3 कौर में आपका खराब दिन ठीक कर दे.'

Add Zee News as a Preferred Source

भारत बहुत खूबसूरत है- ईरान

दूतावास ने आगे लिखा, 'मैं हमेशा रोटी और रिस्पेक्ट में विश्वास रखता हूं. लेकिन जैसे ही आप दक्षिण भारत में कदम रखते हैं. भाई, वो तो बिल्कुल अलग ही लीग है. ऐसा लगता है जैसे भारत ने अपना 'हेवन मोड' अनलॉक कर लिया हो. यकीन मानिए, ये और भी ज्यादा खूबसूरत है.'

भारत पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर ट्रंप अब अपने ही मुल्क में भी घिर गए हैं. अमेरिका के कांग्रेसमैन एमी बेरा ने ने ट्रंप के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है. उन्होंने भारत और भारतीय प्रवासियों को लेकर किए गए बयान को बेहद आपत्तिजनक बताया है.

'भारतवंशी अमेरिका को कमजोर नहीं करते'

उन्होंने कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप की ये टिप्पणियां आपत्तिजनक, अज्ञानता से भरी हुई और उनके पद की गरिमा के बिल्कुल नीचे हैं. ये इस बात को दर्शाती हैं कि उन्हें हमारे देश की असल पहचान की समझ ही नहीं है. अमेरिका हमेशा से उन पीढ़ियों के प्रवासियों से मजबूत हुआ है, जो यहां आते हैं, मेहनत करते हैं और देश के विकास में योगदान देते हैं. वे अमेरिका को कमजोर नहीं करते बल्कि और मजबूत बनाते हैं.'

भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी कर ट्रंप के स्टेटमेंट पर गहरी नाराजगी जताई है. मंत्रालय ने कहा कि यह बयान गलत सूचनाओं पर आधारित और खराब टेस्ट वाला है. यह बयान भारत और यूएस की रिलेशनशिप को सही तरीके से नहीं दर्शाता है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

India US News in Hindi

Trending news

'पहले भारत आकर देखिए, तब समझेंगे असली ताकत', 'नरक' वाले बयान पर ईरान का ट्रंप पर तंज
India US News in Hindi
'पहले भारत आकर देखिए, तब समझेंगे असली ताकत', 'नरक' वाले बयान पर ईरान का ट्रंप पर तंज
बंगाल में महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा होने का मतलब क्या ज्यादा महिला MLA होना है?
Assembly Election 2026
बंगाल में महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा होने का मतलब क्या ज्यादा महिला MLA होना है?
सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम पर स्कैम, नया डिवाइस खरीदने पर मजबूर कर रहीं मोबाइल कंपनियां?
DNA
सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम पर स्कैम, नया डिवाइस खरीदने पर मजबूर कर रहीं मोबाइल कंपनियां?
अप्रैल में 42°C का कहर, मई-जून में बेकाबू होंगे हालात? सवा लाख साल का रिकॉर्ड टूटेगा
DNA
अप्रैल में 42°C का कहर, मई-जून में बेकाबू होंगे हालात? सवा लाख साल का रिकॉर्ड टूटेगा
अमरनाथ यात्रा में चप्पे-चप्पे पर होगी हाईटेक निगरानी, IGP ने की हाई लेवल मीटिंग
Amarnath Yatra 2026
अमरनाथ यात्रा में चप्पे-चप्पे पर होगी हाईटेक निगरानी, IGP ने की हाई लेवल मीटिंग
चीन जाने की कर ली थी पूरी तैयारी, अचानक कैसे बाबर ने किया भारत का रुख और बदला इतिहास
BABUR
चीन जाने की कर ली थी पूरी तैयारी, अचानक कैसे बाबर ने किया भारत का रुख और बदला इतिहास
बंगाल में कैसे सुरक्षाबलों ने बदला माहौल, बंपर मतदान के पीछे की बड़ी वजहें क्या हैं
DNA
बंगाल में कैसे सुरक्षाबलों ने बदला माहौल, बंपर मतदान के पीछे की बड़ी वजहें क्या हैं
न शिप, न प्लेन और ना कहीं से बाई रोड, किसी भी तरह से न जाएं ईरान; एडवायजरी जारी
iran
न शिप, न प्लेन और ना कहीं से बाई रोड, किसी भी तरह से न जाएं ईरान; एडवायजरी जारी
पंजाब के स्कूलों की बदलेगी तकदीर, फिनलैंड की युनिवर्सिटी से ट्रेंड शिक्षक पढ़ाएंगे
punjab education
पंजाब के स्कूलों की बदलेगी तकदीर, फिनलैंड की युनिवर्सिटी से ट्रेंड शिक्षक पढ़ाएंगे
बढ़ते अपराध, गर्मी और प्रदूषण... इन परेशानियों के बावजूद दिल्ली क्यों आ रहे लोग?
India News
बढ़ते अपराध, गर्मी और प्रदूषण... इन परेशानियों के बावजूद दिल्ली क्यों आ रहे लोग?