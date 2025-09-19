'मछली अच्छी है, लेकिन दाम बहुत ज्यादा...' टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
Durga Puja 2025: पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के मौके पर बांग्लादेशी हिल्सा फिश की डिमांड काफी बढ़ जाती है. जानकारी के अनुसार, बांग्लादेश से लगभग 50 मीट्रिक टन 'पद्मा हिल्सा' मछली की पहली खेप बुधवार देर रात पश्चिम बंगाल पहुंच गई.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 19, 2025, 07:36 AM IST
ANI
ANI

Hilsa Fish: बांग्लादेश से लगभग 50 मीट्रिक टन 'पद्मा हिल्सा' मछली की पहली खेप बुधवार देर रात पश्चिम बंगाल पहुंच गई है. अपने बेहतरीन स्वाद के लिए मशहूर यह मछली पेट्रापोल-बेनापोल सीमा पार कर हावड़ा बाजार पहुंच गई. मछलियों की इस खेप को अधिकारियों ने इसे दुर्गा पूजा से पहले बहुप्रतीक्षित आयात बताया. मछली आयातक संघ के सचिव सैयद अनवर मकसूद ने कहा कि हमें 5 अक्टूबर तक मछलियां मिलेंगी. लेकिन मुझे डर है कि प्रस्तावित 1200 मीट्रिक टन में से 500 मीट्रिक टन भी नहीं आ पाएंगे. 50 मीट्रिक टन तो सिर्फ इसलिए आया क्योंकि वह पहले से ही स्टॉक में थी. बांग्लादेश में भी दाम ज्यादा हैं और अगर कीमतें ऐसी ही रहीं तो शायद हम उम्मीद के मुताबिक मछलियां नहीं ला पाएंगे. उन्होंने कहा कि एक किलो हिल्सा फिश की कीमत ग्राहकों के लिए लगभग 1800 रुपए के आस-पास होगी. 

 

दुर्गा पूजा के दौरान 1200 टन हिल्सा फिश का होगा निर्यात

मकसूद ने आगे कहा कि अब लगभग हर दिन बांग्लादेश से मछलियां कोलकाता के बाजारों में आएंगी. बता दें, बांग्लादेश ने दुर्गा पूजा से पहले भारत को 1200 टन हिल्सा मछली के निर्यात की अनुमति देने का फैसला किया था. बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्रालय ने सोमवार देर रात एक अधिसूचना में कहा था कि सरकार ने चालू वर्ष 2025 में दुर्गा पूजा के अवसर पर भारत को सशर्त 1200 मीट्रिक टन हिल्सा निर्यात करने का नीतिगत निर्णय लिया है. बता दें, बांग्लादेश ने जुलाई 2012 से हिल्सा के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था लेकिन वर्ष 2019 से दुर्गा पूजा के दौरान भारत को निर्यात के लिए विशेष अनुमति दे दी थी.

