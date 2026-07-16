DNA: काले धुएं से सफेद भाप तक.... कल से चलेगी देश की पहली 'हाइड्रोजन ट्रेन'; क्या-क्या मिलेगी सुविधा?

India's First Hydrogen Train: कल यानी 17 जुलाई 2026 का दिन भारतीय रेलवे के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने वाला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की पहली और दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं. आप भी सोच रहे होंगे कि ये ट्रेन होगी कैसी. ये किस रूट पर चलेगी. इसका किराया क्या होगा.
सबसे बड़ा सवाल कि हाइड्रोजन से ट्रेन चलेगी कैसे, हमारे इस विश्लेषण के अंत तक आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे. हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन हरियाणा के जिंद से सोनीपत के बीच संचालित होने वाली है. ये रूट करीब 90 किलोमीटर लंबा है. इस ट्रेन में 10 यात्री कोच होंगे और ये एक सफर में 2600 यात्रियों को ले जाएगी.
हाइड्रोजन इंधन से चलने वाली इस ट्रेन की रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटा है. ये एक नॉन एसी ट्रेन है. इसमें चेयर कार और खड़े होकर सफर करने के लिए हैंडग्रीपर हैं और सबसे जरूरी बात इसका किराया क्या होगा. जिंद से सोनीपत तक सफर करने के लिए यात्रियों को 25 रुपये किराया देना होगा. इस ट्रेन का न्यूनतम किराया सिर्फ 5 रुपये होगा.
#DNAमित्रों | काले धुएं से सफेद भाप तक.. रेलवे का 'सफर'..कल से देश की पहली 'हाइड्रोजन ट्रेन' चलेगी..दुनिया की सबसे लंबी 'हाइड्रोजन ट्रेन' कैसी है?
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— Zee News (@ZeeNews) July 16, 2026
इस ट्रेन के इंजन में हाइड्रोजन की टंकियां रखी होंगी और ट्रेन का इंजन हाइड्रोजन और हवा में मौजूद ऑक्सीजन के जरिये खुद अपनी बिजली बनाएगा. इस ट्रेन की खासियत ये है कि इससे जरा भी प्रदूषण नहीं होता है. इसका इंजन जहरीले धुएं की जगह सिर्फ पानी का भाप छोड़ता है.
यहां आपको ये भी जानना चाहिए कि जब बिजली से चलने वाली ट्रेनें मौजूद हैं, तो हाइड्रोजन ट्रेन की जरूरत क्यों पड़ी. इसके फायदे क्या हैं..
CSTEP यानी सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी के शोध के मुताबिक, एक हाइड्रोजन ट्रेन अपने पूरे जीवनकाल यानी 30 साल में डीजल ट्रेन के मुकाबले करीब 18 से 33 करोड़ रुपये की भारी बचत करा सकती है.
अब इलेक्ट्रिक ट्रेन के मुकाबले इसकी बचत देखिये. ये ट्रेन रोजाना 5 घंटे के सफर में करीब 12,000 यूनिट बिजली पैदा करेगा. यानी एक हफ्ते में रेलवे के बिजली ग्रिड पर 84,000 यूनिट का भार कम पड़ेगा.
ये 500 घरों के एक महीने के बिजली खपत के बराबर है. हाइड्रोजन ट्रेन को फिलाहल जिंद सोनीपत रूट पर संचालित किया जाएगा. लेकिन भविष्य में ऐसी 35 ट्रेनें चलने वाली हैं.
भारत सरकार ने 2070 तक नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है. इसी के तहत रेलवे देश के अलग-अलग हेरिटेज और पहाड़ी रूट्स पर 35 हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रहा है. आपको ये जानना चाहिए की दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन आज से 8 साल पहले जर्मनी में चली थी.
लेकिन कल जब जिंद से भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन निकलेगी, तो भारत जर्मनी, जापान और चीन के साथ उस एलीट लिस्ट में शामिल हो जाएगा. जिन देशों की पटरियों पर जीरो प्रदूषण फैलाने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ेगी. यानी आप इस कदम को रेलवे के इतिहास में भारत की हाइड्रोजन क्रांति भी कह सकते हैं.
कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइड्रोजन ट्रेन के अलावा पंजाब के जालंधर से 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत अलग-अलग राज्यों में फिर से विकसित किए गए 75 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे. इस कार्यक्रम के दौरान, आधुनिक सुविधाओं से लैस इन स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा.
भारतीय रेलवे हर दिन औसतन ढाई करोड़ यात्रियों को सेवा देता है. इसलिए भारतीय रेल देश की लाइफलाइन मानी जाती है. बेहतर रेल सेवा मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है. बीते 12 सालों में मोदी सरकार ने रेलवे के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं.
2014 से पहले भारत का रेल बजट लगभग 32 हजार करोड़ हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में ये 2 करोड़ 80 लाख है, यानी 12 सालों में भारत का रेल बजट 9 गुना बढ़ गया है.
2014 से पहले देश के सिर्फ 20 प्रतिशत रेलवे लाइन पर विद्युतिकरण हुआ था, लेकिन आज की तारीख में 99.6% रेलवे लाइन का विद्युतिकरण हो गया है, ये 0.4 प्रतिशत भी उन पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में है जहां विद्युतिकरण लगभग नामुमकिन है.
2014 से पहले भारत में एक भी हाई स्पीड ट्रेन नहीं थी, लेकिन आज साल 2026 में 160 से अधिक हाई स्पीड ट्रेनें हैं. अगर रेल दुर्घटनाओं की बात करें तो 2014 से पहले देश में 171 रेल हादसे प्रति वर्ष हुआ करते थे, लेकिन पिछले साल सिर्फ 11 दुर्घटनाएं हुईं.
पिछले 12 सालों में भारतीय रेल में जो बदलाव हुआ है वो दिख भी रहा है, लेकिन अगले 21 सालों के लिए क्या प्लान है आपको ये भी जानना चाहिए..
2047 तक पूरे देश में 4500 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें चलाने का विजन है, जो हर छोटे-बड़े शहर को जोड़ेंगी.
2026-2027 तक भारत की पहली बुलेट ट्रेन दौड़ाने की तैयारी जोरों पर है.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए रेलवे को 100% डिजिटल और सुरक्षित बनाने का लक्ष्य है, जिससे दुर्घटनाओं में एक भी मौत न हो.
साल 2047 तक रेलवे को पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट करने का लक्ष्य भी रखा गया है.
भारत स्टीम से स्पीड वाले विजन पर काम कर रहा है और इसी विजन के तहत कल भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पटरियों पर दौड़ेगी.