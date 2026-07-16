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DNA: काले धुएं से सफेद भाप तक.... कल से चलेगी देश की पहली 'हाइड्रोजन ट्रेन'; क्या-क्या मिलेगी सुविधा?

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन 17 जुलाई से चलने जा रही है. इसको हरी झंडी दिखा कर पीएम मोदी रवाना करेंगे. हाइड्रोजन इंधन से चलने वाली इस ट्रेन की रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटा है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 16, 2026, 10:29 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:37 PM IST
DNA: काले धुएं से सफेद भाप तक.... कल से चलेगी देश की पहली 'हाइड्रोजन ट्रेन'; क्या-क्या मिलेगी सुविधा?

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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