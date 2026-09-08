/सिनेमा के रंग से सजी डल झील, श्रीनगर में पहले इंटरनेशनल फ़िल्म फ़ेस्टिवल का हुआ आगाज; 41 देशों की 135 फ़िल्मों का होगा प्रदर्शन

Jammu Kashmir Film Festival Hindi News: जम्मू कश्मीर में श्रीनगर की मशहूर डल झील के किनारे सोमवार को प्रदेश के पहले इंटरनेशनल फ़िल्म फ़ेस्टिवल (IFFJK 2026) की शुरुआत हुई. 'रंग-ए-सिनेमा' (सिनेमा के रंग) थीम वाले इस फ़ेस्टिवल का आयोजन चार दिनों तक चलेगा और यह वर्ल्ड सिनेमा का एक यादगार जश्न है. जम्मू-कश्मीर में अपनी तरह का यह पहला आयोजन है. G20 के बाद जम्मू-कश्मीर में आयोजित होने वाला यह दूसरा इंटरनेशनल इवेंट है.
जम्मू-कश्मीर सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने नेशनल फ़िल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर इस फ़ेस्टिवल का आयोजन किया है. 7 से 10 सितंबर तक चलने वाले इस फ़ेस्टिवल का मकसद सिनेमा के नक्शे पर कश्मीर की उस ऐतिहासिक जगह को फिर से हासिल करना है, जिसे 1990 के दशक में इलाके में आतंकवाद फैलने के बाद खो दिया गया था.
स्क्रीनिंग के लिए 41 देशों की 135 फ़िल्मों को शॉर्टलिस्ट किया गया था. भारत के अलावा फ़्रांस, ईरान, तुर्की, जर्मनी, रूस, स्वीडन, स्पेन, ब्राज़ील, कतर, अर्जेंटीना, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, कोलंबिया, ताइवान और अन्य देश भी इस फ़ेस्टिवल का हिस्सा हैं. फ़िल्मों की स्क्रीनिंग और इवेंट्स डल झील के किनारे शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (SKICC) और श्रीनगर के INOX मल्टीप्लेक्स में हो रहे हैं.
ओपनिंग सेरेमनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने SKICC और INOX श्रीनगर में किया. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने फ़िल्म इंडस्ट्री के साथ रिश्ते फिर से बनाने, इलाके में फिल्म प्रोडक्शन को आसान बनाने और फ़िल्म टूरिज़्म व स्थानीय टैलेंट को बढ़ावा देने की कोशिशों के तहत इस पहल को सपोर्ट किया.
इस रंगारंग उद्घाटन समारोह में शामिल होने वाली या इससे जुड़ी नेशनल और इंटरनेशनल फ़िल्म हस्तियों में खास मेहमान और इंडस्ट्री के दिग्गज शामिल थे, जैसे अनुभवी फ़िल्ममेकर रमेश सिप्पी, विधु विनोद चोपड़ा, डायरेक्टर इम्तियाज़ अली, एक्ट्रेस फ़ातिमा सना शेख़ और अन्य. जूरी में सिनेमैटोग्राफर-डायरेक्टर संतोष सिवन (जूरी हेड), ऑस्कर और बाफ्टा विजेता साउंड डिज़ाइनर रेसुल पुकुट्टी, जर्मन फिल्म क्यूरेटर डोरोथी वेनर, जापानी मीडिया एंटरप्रेन्योर और डॉक्यूमेंट्री फिल्ममेकर केइको बैंग, नेशनल अवॉर्ड विजेता फिल्ममेकर-एजुकेटर हिमांशु शेखर खटुआ और डायरेक्टर श्रीराम राघवन शामिल हैं.
स्पेन, जापान, जर्मनी, मैक्सिको, जॉर्डन, फ्रांस और कनाडा जैसे देशों से आए इंटरनेशनल और नेशनल फिल्ममेकर और डेलीगेट्स समेत कुल मिलाकर लगभग 300 मेहमान शामिल हो रहे हैं. देश के मशहूर गायकों की म्यूज़िकल परफॉर्मेंस के साथ सभी ग्लोबल फिल्म हस्तियों का स्वागत किया गया. साथ ही, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जूरी सदस्यों को खास तोहफ़े दिए.
लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल फिल्म हस्तियों ने सरकार के इस कदम की तारीफ की और कहा कि इससे कश्मीर को सिनेमा से फिर से जोड़ने में मदद मिलेगी. इंटरनेशनल फिल्म हस्तियों ने लोकेशन की तारीफ़ की और कहा कि इस तरह के इवेंट्स से कश्मीर के लिए इंटरनेशनल सिनेमा के दरवाज़े खुलेंगे.
केइको बैंग सिंगापुर में रहने वाली फिल्म और क्रिएटिव-इंडस्ट्री प्रोफेशनल ने कहा, 'मुझे लगता है कि यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहानी सुनाना (स्टोरीटेलिंग) बहुत अहम है. इस इलाके में कई राजनीतिक घटनाक्रम और अनिश्चितताएँ रही हैं, और ऐसे माहौल में कला, संस्कृति और कहानी सुनाने की ताकत को याद रखना और भी ज़रूरी हो जाता है. लोगों के पास सुनाने के लिए बहुत सी कहानियाँ हैं, और इस तरह का फेस्टिवल उन कहानियों को सुनने का मंच देता है. इससे प्रोड्यूसर्स और फिल्ममेकर्स को लोकल लोगों से मिलने और बातचीत करने का मौका भी मिलता है, जो बहुत अच्छी बात है. साथ ही, इससे मेरे जैसे लोगों को यहाँ आने, इस इलाके में बन रही फिल्मों को जानने और कश्मीर से सामने आ रही कहानियों को समझने का मौका मिलता है.'
उन्होंने आगे कहा, जब भी कोई फिल्म फेस्टिवल शुरू होता है, तो दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से लोगों को एक साथ लाना, उन्हें शानदार अनुभव देना और उस अनुभव को अपने साथ ले जाने का मौका देना ज़रूरी होता है. लोगों के बीच बातचीत (वर्ड ऑफ़ माउथ) के ज़रिए इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री में और भी लोग इस फेस्टिवल के बारे में जानेंगे. यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आने वाले सालों में यह कैसे आगे बढ़ता है और कैसे दुनिया भर के फिल्ममेकर्स अपनी फिल्में सबमिट करना चाहेंगे."
उद्घाटन सत्र में भारतीय फिल्म जगत की कई जानी-मानी हस्तियों ने हिस्सा लिया, जिनमें बॉलीवुड अभिनेत्री फातिमा सना शेख, फिल्म निर्माता विधु विनोद चोपड़ा और संतोष सिवन के साथ-साथ बॉलीवुड और दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग से जुड़ी कई अन्य हस्तियां शामिल थीं.
फ़ातिमा सना शेख़ बॉलीवुड एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं यह देखने के लिए बहुत उत्साहित हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में यह फ़ेस्टिवल कैसे आगे बढ़ता है. मेरी मां कश्मीर से हैं, इसलिए कश्मीर घाटी में वापस आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है. मुझे यहां आए हुए काफी समय हो गया है. मैं इस फ़ेस्टिवल का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूँ क्योंकि कश्मीर इस सफ़र की शुरुआत कर रहा है. इतने लंबे समय बाद वापस आना घर लौटने जैसा लगता है. आगे क्या होने वाला है, इसे लेकर मैं सच में बहुत उत्साहित हूं. लगभग 80 देशों के फ़िल्ममेकर्स ने अपनी फ़िल्में भेजी हैं, जो एक शानदार उपलब्धि है. यह सिनेमा के ज़रिए दुनिया भर के लोगों को एक साथ लाता है. यह देखना बहुत अच्छा लगता है कि कश्मीर ऐसी पहल कर रहा है. इसका हिस्सा बनकर मैं बहुत खुश और सम्मानित महसूस कर रही हूं.'
फ़िल्ममेकर अकबर खान ने कहा, 'मैं जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को इस शानदार पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं. एक इंटरनेशनल फ़िल्म फ़ेस्टिवल शुरू करने और श्रीनगर को इसका डेस्टिनेशन बनाने के लिए. मैं इस फ़ेस्टिवल के सभी आयोजकों को बधाई देता हूं और उनके लिए बड़ी सफलता की कामना करता हूं. फिल्में एक ऐसा ज़रिया है, जो देशों, कलाकारों, फ़िल्ममेकर्स, संस्कृतियों और इतिहास के बीच पुल बनाने का सबसे शक्तिशाली माध्यम हैं. मुझे लगता है कि श्रीनगर जिसे 'धरती का स्वर्ग' (जन्नत) कहा जाता है, इस शानदार पहल को शुरू करने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है, और मुझे यकीन है कि यह हर साल और मज़बूत होता जाएगा.'
फ़िल्ममेकर विधु विनोद चोपड़ा ने कहा, 'सबसे पहले, मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जो भी कदम उठाया है, उसके लिए मैं सरकार का बहुत आभारी हूं. मुझे लगता है कि यह कश्मीर के एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है. मैं कश्मीर के सभी फ़िल्ममेकर्स और देश के बाकी हिस्सों के फ़िल्ममेकर्स से कहना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ को अपने रास्ते में न आने दें. कश्मीर के युवा फ़िल्ममेकर्स से मेरी गुज़ारिश है कि एक छोटा कैमरा लें और अपनी कहानी सुनाएं. सबसे बड़ा फ़र्क यह है कि यह कश्मीर में हो रहा है. आप समझते हैं कि इसका क्या मतलब है. कान फ़ेस्टिवल (Cannes Festival) इसलिए बड़ा है क्योंकि वह कान है. तो, अब हम सभी के लिए उम्मीद है, एक बड़ी उम्मीद.'
उन्होंने कहा कि वहां के फ़िल्म एक्टर और फ़िल्म बनाने वाले इसे जम्मू-कश्मीर के फ़िल्ममेकर्स के लिए एक मौका और बेहतरीन मंच मानते हैं, जहाँ वे अपना हुनर दिखा सकते हैं और दुनिया को अपनी कहानियां, असली कश्मीर की कहानियां सुना सकते हैं. यह फ़ेस्टिवल ऐसे समय में हो रहा है जब कश्मीर दशकों से पूरे भारत के फ़िल्ममेकर्स के लिए एक पसंदीदा जगह रहा है.
कश्मीरी बॉलीवुड एक्टर मीर सरवर ने कहा, 'मुझे यकीन है कि इस फ़ेस्टिवल का बहुत अच्छा असर होगा. यह एक इंटरनेशनल फ़िल्म फ़ेस्टिवल है जो कश्मीर को ग्लोबल सिनेमा के नक्शे पर लाएगा, क्योंकि इसमें दुनिया भर के फ़िल्ममेकर हिस्सा लेने आएंगे. हमारे जैसे लोकल फ़िल्ममेकर्स के लिए यह एक शानदार मौका है. हमें एक ऐसा मंच मिल रहा है जहां हम अपनी कहानियाँ सुना सकते हैं और सिनेमा के ज़रिए कश्मीर की खूबियों को दिखा सकते हैं. यह देखकर अच्छा लगता है कि कश्मीर की कुछ कहानियां पहले ही इस फ़ेस्टिवल के लिए चुनी जा चुकी हैं. इससे यहां और भी रीजनल फ़िल्में बनने का रास्ता खुल सकता है और उन्हें दर्शकों तक पहुँचने के लिए एक बड़ा मंच मिल सकता है. मेरा मानना है कि यह फ़ेस्टिवल प्रेरणा और हौसला बढ़ाने का ज़रिया बन सकता है, खासकर कश्मीर की युवा पीढ़ी के फ़िल्ममेकर्स के लिए.'
इस फ़ेस्टिवल में नौ कैटेगरी में कुल ₹96 लाख के इनाम दिए जाएंगे, जिनमें बेस्ट फ़िल्म के लिए ₹25 लाख, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर के लिए ₹15-15 लाख, बेस्ट फ़िल्म (J&K सिलेक्ट) के लिए ₹10 लाख, और एक्टिंग, सिनेमैटोग्राफी, साउंड डिज़ाइन और एडिटिंग के लिए भी इनाम शामिल हैं.
इस इवेंट में मास्टरक्लास, पैनल डिस्कशन, वर्कशॉप, नए फ़िल्ममेकर्स के लिए कॉन्टेस्ट और नेटवर्किंग जैसे कार्यक्रम शामिल हैं, जिनका मकसद क्रिएटिव सहयोग, फ़िल्म टूरिज़्म और लोकल फ़िल्ममेकिंग के लिए एक टिकाऊ इकोसिस्टम बनाना है. क्योंकि जम्मू-कश्मीर अब सिनेमा, कहानी कहने और क्रिएटिव विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रहा है.