डल झील में फिर गूंजेगी 'एक्शन-कट' की गूंज, 92 देशों की एंट्रीज के साथ कश्मीर में होने जा रहा पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल

Jammu Kashmir International Film Festival News: कश्मीर घाटी 1960 से 1980 के दशक तक न सिर्फ एक खूबसूरत बैकड्रॉप थी बल्कि लगभग हर सफल बॉलीवुड फ़िल्म में एक किरदार की तरह थी. बर्फ से ढकी चोटियाँ, चमकती डल झील, गुलमर्ग- पहलगाम के घास के मैदान और शिकारों का रोमांटिक आकर्षण, इन सबने सदाबहार क्लासिक फ़िल्मों के लिए एक बेहतरीन कैनवस का काम किया. 'जंगली', 'कश्मीर की कली', 'जब-जब फूल खिले', 'बॉबी', 'कभी-कभी', 'नूरी', 'सिलसिला' और 'बेताब' जैसी फ़िल्मों ने इस इलाके को सिनेमा की पसंदीदा जगह बना दिया था. रोमांस, जवानी और खूबसूरती की इन कहानियों के ज़रिए पूरे भारत के दर्शकों को कश्मीर से प्यार हो गया और फिल्म इंडस्ट्री की मौजूदगी के साथ-साथ टूरिज़्म भी खूब फला-फूला.
आतंकवाद के आने के साथ ही वह सुनहरा दौर खत्म हो गया. सिनेमा हॉल बंद हो गए, फिल्म यूनिट्स का आना बंद हो गया और सिल्वर स्क्रीन के साथ घाटी का गहरा रिश्ता दशकों तक टूट गया. अब बड़ी मिसाल के तौर पर, जम्मू-कश्मीर अपना पहला 'इंटरनेशनल फ़िल्म फ़ेस्टिवल ऑफ़ जम्मू-कश्मीर' (IFFJK 2026) आयोजित करने जा रहा है, जिसकी थीम है "रंग-ए-सिनेमा" (सिनेमा के रंग).
यह फ़ेस्टिवल 7 से 10 सितंबर 2026 तक होगा. श्रीनगर में मई 2023 में हुई G20 टूरिज़्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के बाद इस इलाके में होने वाला दूसरा बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है. इस फेस्टिवल का आयोजन जम्मू-कश्मीर सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग (DIPR) और नेशनल फ़िल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NFDC) मिलकर कर रहे हैं. यह फेस्टिवल कश्मीर को सिनेमा, क्रिएटिविटी, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और फ़िल्म टूरिज़्म के एक जीवंत केंद्र के तौर पर फिर से स्थापित करने की कोशिश है.
राज्य के संयुक्त सूचना निदेशक सैयद शाहनवाज बुखारी ने कहा, 'देखिए, काफी समय से जम्मू-कश्मीर की तरफ़ से उस रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिशें हो रही थीं जो फ़िल्म इंडस्ट्री का पहले जम्मू-कश्मीर और खासकर कश्मीर के साथ था. एक वक्त था, जब बॉलीवुड की बहुत सारी फ़िल्मों की शूटिंग कश्मीर में हुई थी. फिर, कुछ हालात की वजह से गतिविधियां काफी कम हो गईं, हालांकि अब वे फिर से बढ़ रही हैं. इस साल हम एक इवेंट की योजना बनाने में कामयाब रहे हैं.'
उन्होंने आगे बताया, 'जैसा कि आप जानते हैं, बुलेवार्ड के शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 7 से 10 सितंबर के बीच मुख्य इवेंट होगा. INOX यहां पर हमारे थिएटरों में से एक है, वहां पर फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी. गुलमर्ग में भी कुछ गतिविधियां होंगी. हम कुछ लोगों को वहां घूमने-फिरने के लिए ले जाएंगे ताकि उन्हें पता चल सके कि कश्मीर की खूबसूरती में कितनी सुंदर बातें छिपी हैं.'
बुखारी ने कहा, 'सरकार की कोशिश है कि कश्मीर और जम्मू के इलाकों में फ़िल्म टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाए. बॉलीवुड के लोगों को यह भरोसा दिलाया जाए कि यहां काम किया जा सकता है. इसका एक फ़ायदा यह भी हो सकता है कि हमारी लोकल फ़िल्म इंडस्ट्री, जो कभी बहुत अच्छी थी लेकिन कुछ हालात की वजह से उसमें थोड़ी गिरावट आई थी, उसे फिर से ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके. मुझे यकीन है कि अगर कश्मीर को एक पॉजिटिव नज़रिए से दिखाया जाए, तो बॉलीवुड के लोग यहां आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, लोकल रोजगार पैदा होगा और कश्मीर की सुंदरता के गीत एक बार फिर दुनिया के हर कोने में गाए जाएंगे, जैसा पहले हुआ करता था. इसलिए हमारी कोशिश है कि यह इवेंट हर साल हो और कान फ़िल्म फ़ेस्टिवल की तरह ही हमारे देश में, यानी जम्मू-कश्मीर में भी हर साल एक इंटरनेशनल फ़िल्म फ़ेस्टिवल होता रहे.'
जम्मू कश्मीर के संयुक्त सूचना आयुक्त ने कहा, 'देखिए, हमने 92 देशों से लगभग 1,000 से 1,100 फ़िल्में हासिल कीं हैं. इनके लिए एक प्रीव्यू कमिटी बनी थी, जिसने लगभग 135 फ़िल्मों को शॉर्टलिस्ट किया. ये तीन कैटेगरी में हैं, पहली इंटरनेशनल कैटेगरी है. एक 'भारत पैनोरमा' है, जिसके लिए हमने पूरे देश से एंट्रीज़ मंगवाई थीं. एक 'जम्मू-कश्मीर सिलेक्ट' कैटेगरी है, जिसमें हमने लोकल लोगों के लिए एक तरह का रिज़र्वेशन भी रखा है ताकि उनकी फ़िल्में अलग से कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले सकें.'
उन्होंने कहा कि यह जूरी का फ़ैसला है. इसमें डिपार्टमेंट की कोई भूमिका नहीं है. वे सिनेमा की दुनिया के बहुत जाने-माने और इंडिपेंडेंट लोग हैं और उन्होंने 135 फ़िल्में चुनी हैं. अब उनकी स्क्रीनिंग हमारे INOX में होगी. एक और जूरी उन फ़िल्मों को देखेगी. इन तीनों कैटेगरी में हमने कुछ अवॉर्ड भी रखे हैं, जिनके लिए कैश प्राइज़ का भी ऐलान किया गया है. तो यह एक पहली कोशिश है. मुझे लगता है कि अगर हम इस बार एक अच्छा फ़िल्म फ़ेस्टिवल कर पाएँ, तो आने वाले सालों में हमारी कोशिश होगी कि इसे हर साल किया जाए ताकि इसे मज़बूती मिल सके.
संयुक्त सूचना आयुक्त ने कहा, 'भगवान ने चाहा तो हर साल दुनिया भर से और भी ज़्यादा लोग यहां आएंगे और इस फ़िल्म फ़ेस्टिवल में हिस्सा लेंगे. इससे यहां के लोकल व्यापार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा. अगर हालात सही बनाए जाएं, तो कश्मीर में इतनी क्षमता है कि भले ही हम यूरोप से आगे न निकल पाएँ, लेकिन हम यहां फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए ऐसा माहौल बना सकते हैं जो यूरोप का मुक़ाबला कर सकें. कुछ चीज़ें तभी सुलझती हैं जब उन्हें खुद अनुभव किया जाए. इसलिए बॉलीवुड में भी कश्मीर न आने को लेकर कुछ झिझक है. तो असल में कोशिश यही है कि उन्हें फ़िल्म फ़ेस्टिवल में लाया जाए ताकि वे खुद कश्मीर को देख सकें और समझ सकें कि फ़िल्मों का विषय होने के साथ-साथ, कश्मीर सिनेमा के लिए एक बेहतरीन फ़्रेम भी है.'
बुखारी ने बताया कि पहले एडिशन में 50-80 से ज़्यादा देशों से 1,100 से ज़्यादा एंट्रीज़ मिलीं. इनमें से 41 देशों की 135 फ़िल्मों को स्क्रीनिंग के लिए चुना गया है. भारत 64 फ़िल्मों के साथ सबसे आगे है, उसके बाद फ़्रांस (13) और ईरान (8) हैं. अर्जेंटीना, स्पेन (हर एक से 4), ब्राज़ील, जर्मनी, रूस और अमेरिका (हर एक से 3) की भी अच्छी-खासी भागीदारी है. हिस्सा लेने वाले दूसरे देशों में तुर्की, स्वीडन, दक्षिण कोरिया, कोलंबिया, ताइवान, कतर वगैरह शामिल हैं, जिससे फ़ेस्टिवल को सच में ग्लोबल पहचान मिलती है.
उन्होंने बताया कि स्क्रीनिंग और इवेंट्स कई मशहूर जगहों पर होंगे. इनमें श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ़्रेंस सेंटर (SKICC) और INOX मल्टीप्लेक्स, जम्मू में मूवी टाइम सिनेमाज़ और गुलमर्ग कन्वेंशन सेंटर में इसके प्रदर्शन होंगे.
एक बहुत ही आकर्षक चीज भी सम्मेलन में होगी. इसमें SKICC के पास डल झील पर प्रस्तावित फ़्लोटिंग सिनेमा देखने को मिलेगा. उसमें दर्शक शिकारा पर बैठकर कश्मीर के सबसे मशहूर नज़ारों के बैकड्रॉप में फ़िल्में देख सकेंगे. यह घाटी की कुदरती सुंदरता और सिनेमा का एक अनोखा मेल होगा.
फ़ेस्टिवल में उभरते फ़िल्ममेकर्स के लिए एक कॉन्टेस्ट भी है, जिसका मकसद लोकल टैलेंट को सामने लाना और उसे बढ़ावा देना है. एंट्रीज़ को परखने के लिए पांच सदस्यों की एक खास इंटरनेशनल जूरी होगी, जिसके हेड मशहूर सिनेमैटोग्राफर-डायरेक्टर संतोष सिवन होंगे. जूरी में ऑस्कर और बाफ़्टा जीतने वाले साउंड डिज़ाइनर रेसुल पुकुट्टी, जर्मन फ़िल्म क्यूरेटर डोरोथी वेनर, मीडिया एंटरप्रेन्योर कीको बैंग और नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले फ़िल्ममेकर हिमांशु शेखर खटुआ भी शामिल होंगे.