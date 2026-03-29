भारत में पहली बार किस शहर में खुला था पेट्रोल पंप? तब कितनी थी तेल की कीमत

India's First Petrol Pump: भारत में आपको लगभग हर शहर में 1 किलोमीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप मिल जाएंगे. कई जगहों पर आटोमैटिक पंप भी लगे होते हैं, जहां तेल की संख्या दर्ज करते ही पाइप से तेल आने लगता है. क्या आप जानते हैं कि आखिर भारत में पेट्रोल पंप कब आया और यह सबसे पहले किस शहर में खुला?

भारत का पहला पेट्रोल पंप

भारत का पहला पेट्रोल पंप 1900 की दशक में मुंबई में बना था. इसे बर्मा शेल यानी आज के समय में भारत पेट्रोलियम ने खोला था. पहला पेट्रोल पंप साल 1928 में मुंबई के हुगेस रोड ( अब एनी बेसेंट रोड, वर्ली) पर बना था. इसे बर्मा शेल स्टेशन नाम दिया गया. शुरुआत में पेट्रोल पंप काफी छोटे बनाए जाते थे. पहले पेट्रोल पंप पर केवल 2 हैंड ऑपरेटेड डिस्पेंसर बनाए गए थे. उस दौरान पेट्रोल की खपत लगभग 100 लीटर के बराबर होती थी क्योंकि उस दौरान गाड़ियों की संख्या भी सीमित होती थी. पहले पेट्रोल पंप की क्षमता 900-1200 लीटर स्टोरेज टैंक की थी.

ये भी पढ़ें- फ्लाइट में बैठे शख्स की खुराफात, लैंडिंग से पहले खोलने लगा इमरजेंसी गेट; कहा- मुझपर भूत का साया

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे पहुंचता था पेट्रोल?

भारत में उस समय कोई रिफाइनरी मौजूद नहीं थी. ऐसे में पेट्रोल जहाजों की मदद से ईरान, बर्मा और पश्चिम एशिया से मुंबई पोर्ट पर पहुंचता था. बंदरगाह पहुंचने के बाद पेट्रोल को कई कंटेनर में भरा जाता था, जहां से बैगलाड़ी के जरिए ये पेट्रोल पंप तक पहुंचते थे. इन ड्रमों पर हैंडपंप लगाया जाता था, जिससे फिर पेट्रोल को गाड़ियों में डाला जाता था. उस दौर में पेट्रोल पंप के नाम पर केवल हैंड पंप और ड्रम सिस्टम ही था.

ये भी पढ़ें- मां दुर्गा की मूर्ति देखते ही बेहोश हुई रानी तो राजा ने हमेशा के लिए बदल दी परंपरा, त्रिपुरा में ऐसा दिखता है माता का रूप

पेट्रोल की कितनी होती थी कीमत?

भारत के पहले पेट्रोल पंप में आज के मुकाबले पेट्रोल की कीमत काफी अलग थी. उस दौरान गाड़ियों की संख्या भी बेहद कम थी. तब पेट्रोल की कीमच 1 आना-2 आना होती थी यानी तकरीबन 6 पैसे से 12 पैसे प्रति लीटर के बीच. उस समय यह कीमत बेहद महंगी मानी जाती थी क्योंकि उस दौरान आम आदमी की आमदनी 1 रुपये से भी कम होती थी. हालांकि, दिलचस्प बात ये है कि उस दौरान पेट्रोल टैक्स भी बेहद कम लगता था क्योंकि गाड़ियों की संख्या कम थीं.