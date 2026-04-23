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पश्चिम बंगाल में पहले फेज का चुनाव आज, 152 सीटों पर होगी वोटिंग; ‘M फैक्टर’ तय करेगा बंगाल में सत्ता की चाभी?

West Bengal Assembly First Phase Elections 2026: पश्चिम बंगाल में पहले फेज का चुनाव आज है. इस चरण में राज्य की 152 सीटों पर वोटिंग होगी. माना जा रहा है कि इस चुनाव में ‘M फैक्टर’ के हाथ में सत्ता की चाभी है. वही तय करेगा कि बंगाल की सत्ता में कौन बैठेगा और कौन नहीं. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 23, 2026, 03:50 AM IST
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पश्चिम बंगाल में पहले फेज का चुनाव आज, 152 सीटों पर होगी वोटिंग; ‘M फैक्टर’ तय करेगा बंगाल में सत्ता की चाभी?

West Bengal Assembly First Phase Elections 2026 Candidates: आज यानी 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में पहले चरण की 152 सीटों पर मतदान होगा. इसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है. राज्य में चप्पे चप्पे पर सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है. पहले चरण में कुल 1,478 प्रत्याशी मैदान में हैं. वहीं 3 करोड़ 60 मतदाताओं ने भी तय कर लिया है कि वो किस मुद्दे के आधार पर अपना कीमती वोट देंगे और किस  उम्मीदवार के माथे पर विजय तिलक लगाएंगे. 

बाइक राइडिंग पर चुनाव आयोग का फैसला

पहले चरण के मतदान से पहले हम अपनी खास पेशकश M फैक्टर में बता रहे हैं कि आखिर जनता के मुद्दे क्या हैं. साथ ही चुनाव आयोग के बाइक राइडिंग और पिलियन सवारी पर सख्ती के आदेश पर बंगाल की जनता क्या कह रही है. 

पश्चिम बंगाल में आज होने वाले पहले चरण के चुनाव में आयोग ने कई चीजें पहली बार लागू की हैं. इनमें से सबसे ज्यादा चर्चित बाइक वाला प्रतिबंध है. इस आदेश के तहत शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बाइक की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी. हालांकि, इसमें इमरजेंसी और पारिवारिक जरूरतों को छूट दी गई थी. 

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बंगाल में ही कई ऐसे लोग रहे, जिन्होंने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए अपनी नाराजगी दर्ज कराई. वहीं कई इसका समर्थन करते नजर आए. 

भारी न पड़ जाए SIR पर नाराजगी

जी न्यूज की टीम जब उत्तर दिनाजपुर पहुंची तो वहां की ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही थी. पुलिस और सुरक्षाबलों की टीम हर आने जाने वाली कार की चेकिंग तो कर रही थी. लेकिन बाइक वाले आराम से आ जा रहे थे. ऐसे में सवाल था कि आखिर चुनाव आयोग का बाइक राइड के लिए जारी नियम लागू क्यों नहीं किया गया. क्या जानबूझ ऐसा किया जा रहा है या फिर सच में चुनाव आयोग का आदेश इन लोगों तक नहीं पहुंचा है.

वहीं ममता बनर्जी ने अपनी सभाओं में इस फैसले को खूब मुद्दा बनाया. उनका सवाल था कि बाइक नहीं चलाएंगे तो घर कैसे जाएंगे. आज के चुनाव में लोगों का बड़ा मुद्दा SIR को लेकर भी था. उनमें SIR को लेकर नाराजगी दिखाई दी. 

पश्चिम बंगाल के हरिहरपाड़ा में भी महिला और युवा मतदाता ही निर्णायक की भीमिका निभाते हैं. माना जा रहा है कि आज होने वाले मतदान में भी यही मतदाता चुनावी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे. लेकिन SIR को लेकर यहां भी लोगों में नाराजगी है.

M फैक्टर  के हाथ में है जीत की चाभी

पश्चिम बंगाल के चुनाव में जो सबसे खास M फैक्टर है वो है महिला वोटर. फिर वो चाहे कि भी धर्म की हो या किसी भी जाति की. सभी राजनीतिक दल महिला वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इस विधानसभा में करीब 50 प्रतिशत महिला मददाता हैं. वो तय करती हैं कि विजय तिलक किसे लगेगा. 

बंगाल में होने वाले पहले चरण के मतदान की बात की जाए तो यहां की 152 सीटों पर SIR से पहले करीब 4.9 करोड़ मतदाता थे. वहीं SIR के बाद अब इस चरण में 3.60 करोड़ से अधिक मतदाता वोट डालेंगे. इनमें करीब 1.84 करोड़ पुरुष, 1.75 करोड़ महिला और 465 थर्ड जेंडर के मतदाता शामिल हैं.

बीजेपी के लिए 'करो या मरो' जैसी स्थिति 

राज्य के असेंबली इलेक्शन में इस बार बीजेपी के लिए 'करो या मरो' जैसी स्थिति है. पार्टी नेताओं को लगता है कि अगर इस बार भी पार्टी सत्ता में नहीं आई तो फिर कभी भी नहीं आ पाएगी. इसलिए आम कार्यकर्ताओं से लेकर तमाम शीर्ष नेता तक प्रचार में लगे रहे. वहीं टीएमसी किसी भी हालत में अपनी राज्य की सत्ता नहीं खोना चाहती है. इसलिए वह भी डटकर मुकाबला कर रही है.

आज पहले चरण के चुनाव में जिन बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, उनमें नंदीग्राम से बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी, खड़गपुर सदर से बीजेपी नेता दिलीप घोष, बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी, सिलीगुड़ी से गौतम देब, कोचबिहार की मथाभंगा सीट से बीजेपी उम्मीदवार निशीथ प्रमाणिक और दिनहाटा सीट से टीएमसी नेता उदयन गुहा के नाम शामिल हैं. 

ममता की सीट पर 29 अप्रैल को वोटिंग

टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं, जहां पर 29 अप्रैल को वोटिंग होगी. दोनों चरणों के चुनाव के बाद 4 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे. चुनाव को निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती राज्य में की गई है. साथ ही भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर भी चौकसी बढ़कर घुसपैठ पर रोक लगाई गई है. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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