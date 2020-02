इस शहर में दुनिया की सबसे सस्ती मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत, रेलमंत्री ने किया उद्घाटन

कोलकाता: कोलकाता में गुरुवार से दुनिया की सबसे सस्ती मेट्रो सेवा की शुरुआत हो गई. इसी के साथ कोलकाता शहर के इतिहास में एक और अध्याय जुड़ गया है. केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस मेट्रो सेवा का गुरुवार को उद्घाटन किया. 14 फरवरी से इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा. कोलकाता ने 20वीं सदी में देश की पहली मेट्रो सेवा शुरू करके इतिहास रचा दिया. अब 21वीं सदी में सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि यह देश की सबसे सस्ती मेट्रो सेवा होगी. कोलकाता में पहली मेट्रो रेल सेवा 1984 में शुरू हुई थी. कोलकाता ईस्ट-वेस्ट मेट्रो इस शहर में दूसरी मेट्रो सेवा है. पहले फेज का निर्माण कार्य पूरा हो गया है जिसे कोलकाता की जनता के लिए चालू कर दिया गया.

इसके अलावा, यह पहली ऐसी मेट्रो सेवा होगी जो अंडर वॉटर यानी नदी के पानी के नीचे बनी सुरंग में चलेगी. यह लाइन कुल 15 किलोमीटर होगी. पहले फेज में फिलहाल 6 किलोमीटर लंबी लाइन की शुरुआत होने जा रही है. दूसरे फेज का निर्माण पूरा होने के बाद यह मेट्रो सेवा सॉल्ट सेक्टर 5 से हावड़ा मैदान के बीच 15 किलोमीटर का सफर तय करेगी.

The first phase of the East-West Corridor Metro Services in Kolkata to be inaugurated today. This phase, connecting Sector 5 with Salt Lake Stadium will ease some of the traffic congestion in the city. #NewKolkataMetro pic.twitter.com/u44TnykMz0

