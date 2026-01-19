गुजरात में क्यों खौल रहा अरब सागर का पानी? समुद्र में दिखे खौफनाक बुलबुले; वैज्ञानिकों ने दे दी बड़ी चेतावनी!

Boiling Water Reported In Arabian Sea: मछुआरों ने गुजरात तट के पास अरब सागर के पानी में एक अजीब हलचल देखी, जिसको देखर हर किसी के मन में अजीब सवाल उठने लगे हैं.
Boiling Water In Arabian Sea: गुजरात तट के पास समुद्र के पानी में इन दिनों एक अजीब हलचल देखने को मिली है. महाराष्ट्र के पालघर जिले के अधिकारियों ने सोमवार 19 जनवरी 2026 को बताया कि कुछ मछुआरों ने यहां समुद्र के पानी में असामान्य हलचल और बुलबुले उठने की बात कही है. इसको लेकर मछुआरों ने बड़ी चिंता जाहिर की है. वहीं उनकी ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया है.
मछुआरों की ओर से रिकॉर्ड किए गए वीडियो में समुद्र के बड़े इलाके लगातार उथल-पुथल में दिखाई दे रहे हैं. जो बुलबुले बनाते और तेजी से हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं. इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि समुद्र का पानी उबल रहा हो. इस घटना को पालघर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के चीफ विवेकानंद कदम ने असामान्य बताया और कहा कि स्पेशल एजेंसियों की ओर से इसपर तुरंत जांच किए जाने की आवश्यकता है.
विवेकानंद कदम ने कहा,' देखी गई अशांति की प्रकृति सामान्य नहीं है और इसके लिए समुद्री और मरीन और इंडस्ट्रीयल एक्सपर्ट्स की ओर से इसकी तुरंत जांच की आवश्यकता है.' उन्होंने आगे कहा कि व्यस्त सी रूट और एक्टिवली मछली पकड़ने वाले इलाकों से इस क्षेत्र की निकटता को देखते हुए अधिकारियों ने समुद्र तल से गैस लीक, पानी के नीचे जियोलॉजिकल एक्टिविटी या समुद्र के नीचे की पाइपलाइनों से लीकेज की संभावना से मना नहीं किया है.
पालघर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट सेल समुद्री अधिकारियों के साथ कॉर्डिनेट कर यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या यह हलचल नेचुरल जियोलॉजिकल एक्टिविटी या मैन मेड इंडस्ट्रियल घटना का परिणा है. एहतियात के तौर पर मछली पकड़ने वाले जहाजों और अन्य नौकाओं को प्रभावित कॉर्डिनेट्स के पास आवागमन करते समय अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
