/ओडिशा के जंगल में मिले 5 ‘महावानर’, इंसानों से 95% मैच करता है DNA; लंबा समंदर पार कर आखिर इंडोनेशिया से भारत कैसे पहुंचे?

ओरंगुटान्स की जीवन शैली पर कई चौंकाने वाली स्टडी हुई है. वर्षा वनों में रहने के कारण ये बारिश से सुरक्षा के लिए ये पेड़ पर ही एक घोंसला बना लेते हैं. इसके अंदर पानी नहीं जा पाता. कभी कभी घनी टहनियों को जोड़कर छत भी बना लेते है. एक स्टडी के मुताबिक, एक एडल्ट ओरंगुटान 250 से ज्यादा खाद्य सामग्रियों को उनके स्वाद के साथ याद रखता है. कुछ ओरंगुटान आपस में बातचीत करने के लिए साइन लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करते हैं. कई बार खुद के जख्मों का इलाज भी खुद कर लेते हैं.