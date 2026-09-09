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ओडिशा के जंगल में मिले 5 ‘महावानर’, इंसानों से 95% मैच करता है DNA; लंबा समंदर पार कर आखिर इंडोनेशिया से भारत कैसे पहुंचे?

Where are Orangutans Found? ओडिशा के जंगल में 5 ‘महावानर’ मिले हैं. उनका DNA इंसानों से 95% मैच करता है. सवाल है कि इंडोनेशिया में पाया जाने वाला ये दुर्लभ जीव भारत कैसे पहुंच गया है?

Edited ByDevinder Kumar
Published: Sep 09, 2026, 11:29 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 11:34 PM IST
ओडिशा के जंगल में मिले 5 ‘महावानर’, इंसानों से 95% मैच करता है DNA; लंबा समंदर पार कर आखिर इंडोनेशिया से भारत कैसे पहुंचे?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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