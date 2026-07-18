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पहाड़ों में बादल फटने से तबाही, हिमाचल-कारगिल में अचानक आई बाढ़; फ्लैश फ्लड से सड़कें बंद


Flash Flood In Hills: पहाड़ों में बारिश के बाद स्थिति गंभीर हो गई है. हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में फ्लैश फ्लड के चलते रास्ता बंद हो गया. यहां सड़कों पर पूरा मलबा जमा हो गया, जिससे यात्रा प्रभावित हुई.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 18, 2026, 11:07 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 11:09 PM IST
पहाड़ों में बादल फटने से तबाही, हिमाचल-कारगिल में अचानक आई बाढ़; फ्लैश फ्लड से सड़कें बंद

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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