/पहाड़ों में बादल फटने से तबाही, हिमाचल-कारगिल में अचानक आई बाढ़; फ्लैश फ्लड से सड़कें बंद

Flash Flood: देशभर में मौसम के करवट बदलने के बीच पहाड़ी राज्यों में बादल फटने और फ्लैश फ्लड की घटनाएं देखने को मिली है. हिमाचल प्रदेश में एक तरफ जहां बादले फटने से नाले में अचानक उफान आ गया, तो वहीं जम्मू-कश्मीर में भी बाढ़ से सड़क पर मलबा जमा हो गया.
जम्मू-कश्मीर के NH-301 कारगिल-जंस्कार हाईवे पर बटाखर नाले में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे ट्रैफिक रुक गया और सड़क पर भारी मलबा जमा हो गया.
बढ़ा के बाद पानी के अचानक बहाव के साथ आई मिट्टी, चट्टानों और बड़े पत्थरों ने हाईवे को ब्लॉक कर दिया, जिससे कारगिल और जंस्कार के बीच गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई. मलबे को हटाने और जल्द से जल्द रास्ता बहाल करने के लिए अधिकारियों और सड़क रखरखाव टीमों को तैनात किया गया है.
Flood Alert : Jammu and Kashmir may again see one of the major flood like situation during 20-24 July*
The intensity and distribution of weather system has increased significantly now heavy to extremely very heavy rain is expected across the Jammu and Kashmir during 20-24 July .… pic.twitter.com/TT0yIygFKf
— Kashmir Weather Forecast (@KashmirForecast) July 18, 2026
खतरे को देखते हुए यात्रियों को सलाह दी गई है कि जब तक सड़क साफ करने का काम पूरा न हो जाए, तब तक इस रास्ते पर अनावश्यक यात्रा न करें और ट्रैफिक से जुड़ी आधिकारिक सलाह का पालन करें. बता दें कि तेज गर्मी, तेजी से बर्फ पिघलने और अस्थिर मौसम की वजह से इस महीने कारगिल-जंस्कार हाईवे पर कई बार अचानक बाढ़ (flash flood) की घटनाएं हुई हैं, जिससे संवेदनशील नालों के पास से गुजरना काफी खतरनाक हो गया है.
हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले के सांगला घाटी के मस्तरंग क्षेत्र में बादल फटने के बाद आई अचानक बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है. इसके चलते ITBP कैंप के पास सांगला-छितकुल संपर्क मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है.
Terrifying flash flood scene from Mastarang, Kinnaur. pic.twitter.com/jUZ5xtbe7S
— The Modern Himachal (@themodernhp) July 18, 2026
राहत की बात ये है कि अब तक किसी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है. बाढ़ के कारण आसपास के क्षेत्र में भारी भूमि कटाव भी हुआ है, जिससे इलाके में खतरा बना हुआ है. प्रशासन ने बताया कि फिलहाल किसी भी तरह के जानी नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है.