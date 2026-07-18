/पहाड़ों में बादल फटने से तबाही, हिमाचल-कारगिल में अचानक आई बाढ़; फ्लैश फ्लड से सड़कें बंद

खतरे को देखते हुए यात्रियों को सलाह दी गई है कि जब तक सड़क साफ करने का काम पूरा न हो जाए, तब तक इस रास्ते पर अनावश्यक यात्रा न करें और ट्रैफिक से जुड़ी आधिकारिक सलाह का पालन करें. बता दें कि तेज गर्मी, तेजी से बर्फ पिघलने और अस्थिर मौसम की वजह से इस महीने कारगिल-जंस्कार हाईवे पर कई बार अचानक बाढ़ (flash flood) की घटनाएं हुई हैं, जिससे संवेदनशील नालों के पास से गुजरना काफी खतरनाक हो गया है.