हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर! कुल्लू में बाढ़ ने मचाई तबाही, 20 से ज्यादा गाड़ियां पानी में बहीं

Kullu Heavy Rain: दिल्ली-NCR समेत आस-पास के कई शहरों में बीती रात जमकर बारिश हुई. जहां एक तरफ भारी बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ जलभराव और पेड़ों के गिरने से ट्रैफिक जाम की वजह से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. वहीं, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई.

अफसरों ने पुष्टि की है कि भारी बारिश की वजह से शनिवार को हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में अचानक आई बाढ़ से करीब 20 से 25 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. निरमंड के एसडीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि आमतौर पर सूखे रहने वाले शरशया नाले में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

नेशनल हाईवे-5 हुआ अवरुद्ध

वहीं, एक अलग घटना में रामपुर और किन्नौर के बीच झाकड़ी में पास की पहाड़ियों से आए मलबे के कारण हिंदुस्तान-तिब्बत रोड (नेशनल हाईवे-5) का एक प्रमुख हिस्सा अवरुद्ध हो गया. सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में बाढ़ के पानी और मलबे में वाहन बहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि सतलुज नदी में जलस्तर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है. जबकि कुछ स्थानीय लोगों को बादल फटने का शक था, लेकिन अफसरों ने बाढ़ का कारण लगातार भारी वर्षा को बताया.

#WATCH | Himachal Pradesh: Anni MLA Lokender Kumar says "Due to heavy rain here along with hailstorm, a cloud burst took place last evening. 5-6 cars have been swept away, and around 24-25 cars are damaged. People are facing a lot of difficulties here..." https://t.co/dK0QsXVNHO pic.twitter.com/QSER8Rx4op

— ANI (@ANI) May 25, 2025