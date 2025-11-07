Advertisement
trendingNow12993020
Hindi Newsदेश

GPS Spoofing क्या बला है जिसने दिल्ली में पायलटों को दिया गच्चा! बेहद खतरनाक है ये टेक्निक

GPS Spoofing: दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर हाल के दिनों में GPS Spoofing के मामले सामने आए हैं. GPS Spoofing के कारण कई विमानों को दूसरे एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया. आइए जानते है कि आखिर ये तकनीक क्या है...

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 07, 2025, 09:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

GPS Spoofing: पिछले कुछ दिनों में दिल्ली एयरपोर्ट पर कई उड़ानें GPS Spoofing की वजह से प्रभावित हुईं. पायलटों ने रिपोर्ट दी कि विमान के नेविगेशन सिस्टम में लोकेशन की सटीकता अचानक घट गई. सामान्य तौर पर यह मान 8 रहता है, लेकिन कुछ मामलों में यह 0 तक गिर गया. इन घटनाओं के कारण कई उड़ानों को जयपुर और लखनऊ जैसे नजदीकी हवाई अड्डों की ओर मोड़ना पड़ा. मंगलवार को दिल्ली एयरपोर्ट उड़ान बाधित होने के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर रहा. शुक्रवार को भी लगभग 400 उड़ानें देरी से चलीं हालांकि उसकी मुख्य वजह एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की तकनीकी खराबी बताई गई. DGCA  ने GPS Spoofing की घटनाओं की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि यह साइबर सुरक्षा से जुड़ी गंभीर समस्या है, जो हवाई सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है. वर्तमान में दिल्ली एयरपोर्ट का मुख्य Instrument Landing System (ILS) मेंटेनेंस पर है, इसलिए पायलट सैटेलाइट आधारित नेविगेशन सिस्टम पर निर्भर हैं इसी वजह से वे GPS Spoofing के प्रति और भी ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं.

जानिए क्या होता है GPS Spoofing?

GPS Spoofing एक तरह का साइबर अटैक है, जिसमें नकली GPS सिग्नल भेजकर किसी डिवाइस या विमान को गलत लोकेशन दिखा दी जाती है. उदाहरण के तौर पर, अगर कोई विमान दिल्ली के ऊपर उड़ रहा हो तो Spoofing की वजह से उसके सिस्टम में यह दिख सकता है कि वह चंडीगढ़ के ऊपर है. इससे उड़ान का मार्ग बदल सकता है. यह GPS Jamming से अलग है. जैमिंग में सिग्नल को ब्लॉक किया जाता है, जबकि Spoofing में गलत सिग्नल भेजे जाते हैं ताकि सिस्टम भ्रमित हो जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत सरकार के मुताबिक, नवंबर 2023 से फरवरी 2025 के बीच भारत-पाकिस्तान सीमा पर 465 GPS Spoofing के मामले सामने आए, जिनमें ज्यादातर अमृतसर और जम्मू क्षेत्र शामिल थे. IATA की रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में दुनिया भर में 4.3 लाख GPS जामिंग और स्पूफिंग घटनाएं दर्ज की गईं जो 2023 की तुलना में 62% ज्यादा हैं. पिछले साल कजाकिस्तान में एक यात्री विमान GPS Spoofing प्रभावित क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें 38 लोगों की मौत हुई. इसी तरह, म्यांमार में राहत सामग्री ले जा रहे भारतीय वायुसेना के विमान को भी GPS Spoofing का सामना करना पड़ा था. रिपोर्टों के मुताबिक, भारत-पाकिस्तान और भारत-म्यांमार सीमा वे क्षेत्र हैं जहां 10% से अधिक विमानों ने नेविगेशन सटीकता में समस्या की शिकायत की है. माना जाता है कि पाकिस्तान की ओर से लगाए गए GPS जैमर, भारत के अंदर आने वाली उड़ानों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Delhi airport

Trending news

जहां पाकिस्तान बना रहा महिला आतंकी ब्रिगेड, वहीं BSF सशक्त कर रही भारत की बेटियां
BSF News in Hindi
जहां पाकिस्तान बना रहा महिला आतंकी ब्रिगेड, वहीं BSF सशक्त कर रही भारत की बेटियां
'...वोट चोरी करूंगी',पुणे के बाद युवती ने बिहार में दिया वोट! सोशल मीडिया पर Viral
Rahul Gandhi
'...वोट चोरी करूंगी',पुणे के बाद युवती ने बिहार में दिया वोट! सोशल मीडिया पर Viral
अक्टूबर में थाली हुई सस्ती! सब्जियों और दालों के दाम गिरने से रसोई में लौटी रौनक
Indian Food Prices
अक्टूबर में थाली हुई सस्ती! सब्जियों और दालों के दाम गिरने से रसोई में लौटी रौनक
PAK के सीक्रेट परमाणु परीक्षण पर पहली बार आया भारत का बयान, कहा- इतिहास से...
MEA
PAK के सीक्रेट परमाणु परीक्षण पर पहली बार आया भारत का बयान, कहा- इतिहास से...
पंजाब पहुंची वर्ल्ड चैंपियन बेटियों के स्वागत में एयरपोर्ट पर बजे ढोल-नगाड़े
Women Cricket World cup 2025
पंजाब पहुंची वर्ल्ड चैंपियन बेटियों के स्वागत में एयरपोर्ट पर बजे ढोल-नगाड़े
'टोपी पहनने की नौबत आई तो मैं अपना...', रेवंत रेड्डी को केंद्रीय मंत्री ने धिक्कारा
Telangana
'टोपी पहनने की नौबत आई तो मैं अपना...', रेवंत रेड्डी को केंद्रीय मंत्री ने धिक्कारा
सांसद कल्याण बनर्जी के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 56 लाख रुपए निकाल खरीदे गहने
West Bengal news
सांसद कल्याण बनर्जी के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 56 लाख रुपए निकाल खरीदे गहने
बंगाल पर आतंकी हमले का खतरा , बांग्लादेशी आतंकी ISI की मदद से रच रहे साजिश
West Bengal
बंगाल पर आतंकी हमले का खतरा , बांग्लादेशी आतंकी ISI की मदद से रच रहे साजिश
'पायलट नहीं, परिस्थितियां दोषी थीं', अहमदाबाद प्लेन हादसे पर बोला सुप्रीम कोर्ट
Ahmedabad Plane Crash news
'पायलट नहीं, परिस्थितियां दोषी थीं', अहमदाबाद प्लेन हादसे पर बोला सुप्रीम कोर्ट
सेक्स रैकेट चलाने वालों पर ED का ताबड़तोड़ एक्शन, कोलकाता समेत कई इलाकों में रेड
Sex Racket
सेक्स रैकेट चलाने वालों पर ED का ताबड़तोड़ एक्शन, कोलकाता समेत कई इलाकों में रेड