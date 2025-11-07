GPS Spoofing क्या बला है जिसने दिल्ली में पायलटों को दिया गच्चा! बेहद खतरनाक है ये टेक्निक

GPS Spoofing: पिछले कुछ दिनों में दिल्ली एयरपोर्ट पर कई उड़ानें GPS Spoofing की वजह से प्रभावित हुईं. पायलटों ने रिपोर्ट दी कि विमान के नेविगेशन सिस्टम में लोकेशन की सटीकता अचानक घट गई. सामान्य तौर पर यह मान 8 रहता है, लेकिन कुछ मामलों में यह 0 तक गिर गया. इन घटनाओं के कारण कई उड़ानों को जयपुर और लखनऊ जैसे नजदीकी हवाई अड्डों की ओर मोड़ना पड़ा. मंगलवार को दिल्ली एयरपोर्ट उड़ान बाधित होने के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर रहा. शुक्रवार को भी लगभग 400 उड़ानें देरी से चलीं हालांकि उसकी मुख्य वजह एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की तकनीकी खराबी बताई गई. DGCA ने GPS Spoofing की घटनाओं की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि यह साइबर सुरक्षा से जुड़ी गंभीर समस्या है, जो हवाई सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है. वर्तमान में दिल्ली एयरपोर्ट का मुख्य Instrument Landing System (ILS) मेंटेनेंस पर है, इसलिए पायलट सैटेलाइट आधारित नेविगेशन सिस्टम पर निर्भर हैं इसी वजह से वे GPS Spoofing के प्रति और भी ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं.

जानिए क्या होता है GPS Spoofing?

GPS Spoofing एक तरह का साइबर अटैक है, जिसमें नकली GPS सिग्नल भेजकर किसी डिवाइस या विमान को गलत लोकेशन दिखा दी जाती है. उदाहरण के तौर पर, अगर कोई विमान दिल्ली के ऊपर उड़ रहा हो तो Spoofing की वजह से उसके सिस्टम में यह दिख सकता है कि वह चंडीगढ़ के ऊपर है. इससे उड़ान का मार्ग बदल सकता है. यह GPS Jamming से अलग है. जैमिंग में सिग्नल को ब्लॉक किया जाता है, जबकि Spoofing में गलत सिग्नल भेजे जाते हैं ताकि सिस्टम भ्रमित हो जाए.

भारत सरकार के मुताबिक, नवंबर 2023 से फरवरी 2025 के बीच भारत-पाकिस्तान सीमा पर 465 GPS Spoofing के मामले सामने आए, जिनमें ज्यादातर अमृतसर और जम्मू क्षेत्र शामिल थे. IATA की रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में दुनिया भर में 4.3 लाख GPS जामिंग और स्पूफिंग घटनाएं दर्ज की गईं जो 2023 की तुलना में 62% ज्यादा हैं. पिछले साल कजाकिस्तान में एक यात्री विमान GPS Spoofing प्रभावित क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें 38 लोगों की मौत हुई. इसी तरह, म्यांमार में राहत सामग्री ले जा रहे भारतीय वायुसेना के विमान को भी GPS Spoofing का सामना करना पड़ा था. रिपोर्टों के मुताबिक, भारत-पाकिस्तान और भारत-म्यांमार सीमा वे क्षेत्र हैं जहां 10% से अधिक विमानों ने नेविगेशन सटीकता में समस्या की शिकायत की है. माना जाता है कि पाकिस्तान की ओर से लगाए गए GPS जैमर, भारत के अंदर आने वाली उड़ानों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं.