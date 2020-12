New Corona Strain से भारत में हड़कंप, Britain से आने वाले विमानों पर 7 जनवरी तक बढ़ी रोक

नई दिल्ली: भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus) के नए स्ट्रेन के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने ब्रिटेन (Britain) से आने और जाने वाली फ्लाइटों पर लगी रोक को 7 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया है. नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि ब्रिटेन से भारत आने और वहां जाने वाली सभी तरह की उड़ानों के अस्थायी निलंबन को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. बता दें कि इससे पहले सरकार ने उड़ानों पर 31 दिसंबर 2020 तक रोक लगाई थी.

ब्रिटेन (Britain) से शुरू हुए कोरोना वायरस (Coronavirus) का नए स्ट्रेन से अब तक भारत में 20 लोग संक्रमित हो चुके हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ये सभी लोग ब्रिटेन से लौटे थे. मंगलवार को भारत में नए स्ट्रेन के 6 मरीज मिले थे, जिसकी संख्या बढ़कर 20 हो गई है.

लाइव टीवी

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने ट्वीट किया, '7 जनवरी 2021 तक ब्रिटेन आने-जानेवाली उड़ानों के अस्थायी निलंबन का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है. इसके बाद सख्ती से उड़ानों की बहाली होगी, जिसके लिए विवरण जल्द ही घोषित किया जाएंगे.'

Decision has been taken to extend the temporary suspension of flights to & from the UK till 7 January 2021.

Thereafter strictly regulated resumption will take place for which details will be announced shortly.

— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) December 30, 2020