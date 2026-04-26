बंगाल चुनाव: क्या होते हैं फ्लोटिंग वोटर्स? ममता बनर्जी तो हार चुकी थीं, 2021 में जरा सा इधर-उधर हो जाते, TMC न लगा पाती जीत की हैट्रिक!

West Bengal elections 2026: पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में 142 सीटों पर वोटिंग होनी है. 2021 के विधानसभा चुनावों में इनमें 123 सीटों टीएमसी ने जीती थीं. बीजेपी को बस 18 सीटें मिली थीं. यानी दूसरे चरण में उन इलाकों में मतदान है जो टीएमसी का गढ़ यानी मजबूत किला माने जाते हैं. इतने खास मौके पर एक टीएमसी कैंडिडेट ने कहा, 'हम चुनाव हार रहे हैं.' जब नेता ऐसा बयान देता है, तब तो पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बुरा असर पड़ता है. सिर्फ कार्यकर्ताओं पर नहीं, मतदाताओं पर भी असर पड़ता है. एक बयान से चुनाव का नैरेटिव बदल जाता है. हवा का रुख और परिणाम बदल जाते हैं. इसलिए नेता आखिरी समय तक अपनी जीत के दावे करते हैं ताकि वोटर्स का मनोबल ऊंचा रहे. लेकिन यहां उल्टी गंगा बहती नजर आई.

बीजेपी आगे की योजना बनाने लगी

एक तरफ बीजेपी, नेता भावी सरकार का एक्शन प्लान बता रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ टीएमसी है, जिसके नेता कह रहे हैं कि हम तो हार रहे हैं. यह पहली बार है जब कोई नेता कह रहा है कि मैं हार रहा हूं, मेरे साथी हार रहे हैं. ये राजनीति की दुर्लभ घटनाओं में एक है. इसका असर जरूर होगा. क्योंकि ऐसे बयान चुनाव का माहौल बनाते हैं और बिगाड़ते हैं. यहां हम आपसे चुनावी विश्लेषण में प्रयोग होने वाले एक शब्द की जानकारी साझा करना चाहेंगे. शब्द है- फ्लोटिंग वोटर.

क्या होता है फ्लोटिंग वोटर?

ये वो वोटर होते हैं जो मतदान से ठीक पहले अपना मन बनाते हैं. यानी, यह फैसला करते हैं कि किस पार्टी को, किस उम्मीदवार को वोट करना है.

फ्लोटिंग वोटर इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे आमतौर पर मजबूत उम्मीदवारों के साथ जाते हैं. अभी तक ये ट्रेंड रहा है कि फ्लोटिंग वोटर का ज्यादा हिस्सा उसे ही वोट करता है जिसके जीतने की उम्मीद होती है. इसलिए मतदान से पहले तक सभी उम्मीदवार खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनकी नजर इन्हीं फ्लोटिंग वोटर्स पर होती है.

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बंगाल में करीब 18.5 प्रतिशत वोटर ऐसे हैं जो फ्लोटिंग वोटर की श्रेणी में आते हैं. ये वोटर मतदान से पहले फैसला करते हैं किसे वोट दिया जाए.

अब एक और आंकड़ा देखिए, ये पिछले विधानसभा चुनाव से जुड़ा है.

2021 विधानसभा चुनाव

36 सीटों पर जीत-हार का फैसला 5000 से कम वोट से हुआ.

28 सीटों पर फैसला 2% से कम वोट शेयर से हुआ था.

69 सीटों पर हार-जीत 5% से कम वोट शेयर से हुई थी.

यानी 133 सीटों पर हार-जीत का फैसला बहुत कम वोट से हुआ था. ये कुल 294 सीटों में से आधी से कुछ ही कम हैं. अब सोचिए जहां आधी सीटों पर हार जीत का फैसला 5 प्रतिशत से भी कम वोट शेयर हो रहा है, वहां पर करीब 19 फीसदी का फ्लोटिंग वोटर कितना महत्वपूर्ण है. सोचिए ये फ्लोटिंग वोटर बायरन बिस्वास की हार वाली भविष्यवाणी को सुनने के बाद क्या सोचेंगे. क्या मन बनाएगा. इसी फ्लोटिंग वोटर को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी नेता सरकार बनाने का एक्शन प्लान साझा कर रहे हैं.

राजनीति कला और विज्ञान दोनों

चुनावी राजनीति में नेता जीत की संभावनाओं को आखिर तक अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करते हैं. कोशिश करते हैं कि साम-दाम-दंड-भेद, चाहे जैसे भी हो, हर सूरत में वोटर को अपने पक्ष में किया जाए. लेकिन TMC के बायरन बिस्वास ने कह दिया, भाई, हम तो हार रहे हैं. ऐसे में आखिर वक्त में फैसला करने वाले करीब 19 फीसदी मतदाता बायरन के बयान को सुनने के बाद क्या फैसला करेंगे. जो फैसला करेंगे उसका असर क्या हो सकता है इसे समझने के लिए हम 2021 विधानसभा चुनाव का एक और आंकड़ा शेयर कर रहे हैं.

2021 विधानसभा चुनाव

महज 0.1 प्रतिशत से 0.3 प्रतिशत वोट शिफ्ट होने पर 7 सीटों पर हार-जीत हुई थी.

1 प्रतिशत वोट शिफ्ट होने से 28 सीटों पर हार-जीत हुई.

2.5 % वोट शिफ्ट होने से 24 और 5% वोट शिफ्ट होने से 30 सीटों पर हार-जीत का फैसला हुआ था.

पॉलिटिकल एक्सपर्ट बताते हैं कि महज 3.5 प्रतिशत वोट शिफ्ट नतीजों में बड़ा बदलाव कर सकता है. दूसरे चरण के चुनाव में ऐसी करीब 35 सीटें हैं जहां कांटे की टक्कर है. अगर इन सीटों पर 2 से 3 प्रतिशत वोट स्विंग हुआ तो चुनाव रिजल्ट पर बड़ा असर दिख सकता है.

बायरन बिस्वास ने बयान तो दे दिया, लेकिन समय नहीं देखा. समय के इस महत्व से परसेप्शन वाली लड़ाई में TMC को चोट पहुंच सकती है.

टीएमसी की इस चोट को और गंभीर बना रही है बीजेपी. बीजेपी नेता इस नैरेटिव को मजबूत कर रहे हैं, सरकार तो हमारी ही बन रही है. अब बीजेपी के पास ये शाब्दिक साक्ष्य भी हैं कि टीएमसी के नेता हार मान रहे हैं. इसलिए बीजेपी नेता अब जीत का दावा नहीं कर रहे हैं. हर रैली-हर सभा में सरकार बनने पर किए जाने वाले काम की लिस्ट और प्राथमिकता गिना रहे हैं.

बायरन बिस्वास ने जो कहा उसका मूल्य इसलिए अधिक है क्योंकि उन्होंने ये बयान दूसरे चरण के मतदान से पहले का है. उनका बयान अब सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं रहा, अब ये चुनाव को दिशा देनेवाला नैरेटिव बन गया है. टीएमसी डैमेज कंट्रोल कर रही है. इस राजनीतिक लड़ाई के बीच पश्चिम बंगाल को आर्थिक नुकसान पहुंचाने वालों पर कानूनी कार्रवाई हो रही है.