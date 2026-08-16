/ओडिशा में बाढ़ से हाहाकार, 6 जिलों के 500 से ज्यादा गांव पानी में डूबे, नरक बनी 2.7 लाख लोगों की जिंदगी; राहत कार्य किए गए तेज

ओडिशा सरकार ने कहा कि प्रभावित इलाकों में लोगों को सुरक्षित निकालने, बचाव, राहत और इमरजेंसी रिस्पॉन्स ऑपरेशन में मदद के लिए कुल 118 रिस्पॉन्स टीमें तैनात की गई हैं. इनमें 36 ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल (ODRAF) टीमें, 7 NDRF टीमें, 35 फायर और इमरजेंसी सर्विस टीमें और 40 पुलिस टीमें शामिल हैं. कई अन्य रिस्पॉन्स टीमें स्टैंडबाय पर रखी गई हैं. जरूरत पड़ने पर उन्हें विभिन्न इलाकों में भेजा जा रहा है, जिससे प्रभावित इलाकों में लोगों को समय पर मदद मिल सके.