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ओडिशा में बाढ़ से हाहाकार, 6 जिलों के 500 से ज्यादा गांव पानी में डूबे, नरक बनी 2.7 लाख लोगों की जिंदगी; राहत कार्य किए गए तेज

Odisha Flood Latest News: ओडिशा में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है. राज्य के 6 जिलों में 500 से ज्यादा गांव पानी में डूबे हुए हैं. इसके चलते वहां पर 2.7 लाख लोगों की जिंदगी नरक जैसी बनी हुई हैं. उन्हें भोजन-पानी समेत कई तरह की मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 16, 2026, 02:37 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 02:38 AM IST
ओडिशा में बाढ़ से हाहाकार, 6 जिलों के 500 से ज्यादा गांव पानी में डूबे, नरक बनी 2.7 लाख लोगों की जिंदगी; राहत कार्य किए गए तेज

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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ओडिशा में बाढ़ से हाहाकार, 500 से ज्यादा गांव पानी में डूबे, संकट में 2.7 लाख लोग
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