/ओडिशा में बाढ़ से हाहाकार, 6 जिलों के 500 से ज्यादा गांव पानी में डूबे, नरक बनी 2.7 लाख लोगों की जिंदगी; राहत कार्य किए गए तेज

Odisha Flood Latest Updates: ओडिशा में बाढ़ की वजह से हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं. राज्य की प्रमुख नदियों में पानी का स्तर कम होने लगा है, लेकिन कई इलाके अभी भी जलमग्न हैं और हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. इस बीच कम दबाव के कारण हो रही लगातार बारिश से राज्य के कई हिस्सों में हालात खराब हैं. लोगों को भोजन-पानी और शौचालय जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है.
राज्य के विशेष राहत आयुक्त (SRC) के की ओर से जारी बयान के मुताबिक, बाढ़ से राज्य के छह जिले, 52 ब्लॉक, 227 ग्राम पंचायतें और 503 गांव प्रभावित हैं. इसकी वजह से करीब 2 लाख 70 हजार 212 जलभराव से होने वाली परेशानियों का सामना कर रहे हैं.
अधिकारियों ने बताया कि संबंधित जिला आपातकालीन संचालन केंद्रों के साथ मिलकर स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है. खासकर मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर और केंदुझार पर खास ध्यान दिया जा रहा है. इन इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों को जरूरी सहायता पहुंचाई जा रही है.
SRC की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार तक 95 हजार 206 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया. उन सभी को विभिन्न जगहों पर बनाए गए 226 शेल्टर होम में रखा गया. वहां पर उन्हें साफ-सुथरा और पका हुआ खाना, पीने का साफ पानी, साफ-सफाई, रोशनी और मेडिकल सुविधाएं जैसी जरूरी चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं.
ओडिशा सरकार ने कहा कि प्रभावित इलाकों में लोगों को सुरक्षित निकालने, बचाव, राहत और इमरजेंसी रिस्पॉन्स ऑपरेशन में मदद के लिए कुल 118 रिस्पॉन्स टीमें तैनात की गई हैं. इनमें 36 ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल (ODRAF) टीमें, 7 NDRF टीमें, 35 फायर और इमरजेंसी सर्विस टीमें और 40 पुलिस टीमें शामिल हैं. कई अन्य रिस्पॉन्स टीमें स्टैंडबाय पर रखी गई हैं. जरूरत पड़ने पर उन्हें विभिन्न इलाकों में भेजा जा रहा है, जिससे प्रभावित इलाकों में लोगों को समय पर मदद मिल सके.
SRC के मुताबिक, इस समय स्वास्थ्य सेवाएं मुख्य प्राथमिकता बनी हुई हैं. प्रभावित इलाकों में 62 मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं. किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए दवाइयों, ओआरएस, IV फ्लूइड और एंटी-स्नेक वेनम (सांप के काटने की दवा) का पर्याप्त स्टॉक रखा गया है. साथ ही, 31 वेटेरिनरी टीमें तैनात की गई हैं. 22 वेटेरिनरी कैंप लगाकर 51 जानवरों का इलाज किया गया है. पशुधन के लिए 357.2 मीट्रिक टन पशु आहार उपलब्ध कराया गया है.
सरकार ने कहा कि रिस्पॉन्स टीमें और संबंधित विभाग चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं. जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि जरूरी राहत, चिकित्सा सहायता, पीने का पानी, भोजन और अन्य आवश्यक चीज़ें प्रभावित समुदायों तक बिना किसी देरी के पहुंचें.
इसके साथ ही पूरी स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है. सभी संबंधित प्रशासनों और विभागों को किसी भी नई जरूरत के लिए तैयार और तत्पर रहने का निर्देश दिया गया है. सभी विभाग एकजुट होकर लोगों की जान बचाने, प्रभावित परिवारों की मदद करने और सभी की सुचारू वापसी सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है."