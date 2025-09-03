त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब

New GST Slab Rates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बुधवार को नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई. बैठक के बाद जीएसटी काउंसिलने जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने को मंज़ूरी दे दी है. काउंसिल ने 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की कर दरों को समाप्त करने पर मुहर लगा दी है.
New GST Slab Rates: देश में टैक्स सिस्टम को और आसान बनाने के लिए जीएसटी काउंसिल ने बड़ा फैसला लिया है. अब जीएसटी में चार की जगह सिर्फ दो स्लैब होंगे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में बुधवार देर शाम यह अहम फैसला लिया गया. अब जीएसटी के सिर्फ दो स्लैब – 5% और 18% ही रहेंगे. पुरानी 12% और 28% वाली स्लैब को पूरी तरह हटा दिया गया है.
साथ ही, सरकार ने एक नया स्पेशल स्लैब भी जोड़ा है, जो 40% तक हो सकता है। यह स्लैब खासतौर पर महंगी और हानिकारक वस्तुओं (जैसे तंबाकू, पान मसाला और लग्ज़री कारें) पर लागू होगा. यह नया नियम 22 सितंबर से लागू हो जाएगा.
जीएसटी की पुरानी चार स्लैब संरचना (5%, 12%, 18%, 28%) को घटाकर अब सिर्फ दो मुख्य स्लैब कर दिया गया है. 5% जरूरी सामानों पर 18% ज्यादातर बाकी सामान और सर्विस पर लागू होंगे. पुराने 12% और 28% स्लैब खत्म कर दिए गए हैं.
12% वाले लगभग 99% सामान अब 5% स्लैब में आ गए. वहीं, 28% वाले लगभग 90% सामान 18% स्लैब में आ गए. साथ ही, सरकार ने एक नया 40% स्लैब बनाया है, जो केवल ‘सिन गुड्स’ (जैसे तंबाकू, पान मसाला) और लग्जरी वाली चीज़ों (जैसे महंगी गाड़ियां) पर लागू होगा. इससे सरकार को राजस्व का नुकसान पूरा करने में मदद मिलेगी. ये भी पढ़ें:- किन-किन चीजों पर घटेगा GST? यहां जान लें डिटेल, करोड़ों लोगों को होने जा रहा बड़ा फायदा
|GST दर
|चीज़ें
|5% (पहले ज़्यादा था)
|हेयर ऑयल, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर और घरेलू सामान
|0% (पहले 5%)
|पैक किया दूध (UHT Milk), छेना और पनीर, सभी भारतीय रोटियां (रोटी, पराठा आदि)
|5% (पहले 12% या 18%)
|नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, पैक किया मांस, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी
|18% (पहले 28%)
|एसी, 32 इंच से बड़े टीवी (अब सभी टीवी), डिशवॉशिंग मशीन, छोटी कारें, 350cc तक की मोटरसाइकिलें
