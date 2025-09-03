त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब

New GST Slab Rates: देश में टैक्स सिस्टम को और आसान बनाने के लिए जीएसटी काउंसिल ने बड़ा फैसला लिया है. अब जीएसटी में चार की जगह सिर्फ दो स्लैब होंगे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में बुधवार देर शाम यह अहम फैसला लिया गया. अब जीएसटी के सिर्फ दो स्लैब – 5% और 18% ही रहेंगे. पुरानी 12% और 28% वाली स्लैब को पूरी तरह हटा दिया गया है.

#WATCH दिल्ली: GST परिषद की 56वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "ये सुधार आम आदमी को ध्यान में रखकर किए गए हैं। आम आदमी के दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर लगने वाले हर कर की कड़ी समीक्षा की गई है और ज्यादातर मामलों में दरों में भारी कमी आई है... श्रम प्रधान…

साथ ही, सरकार ने एक नया स्पेशल स्लैब भी जोड़ा है, जो 40% तक हो सकता है। यह स्लैब खासतौर पर महंगी और हानिकारक वस्तुओं (जैसे तंबाकू, पान मसाला और लग्ज़री कारें) पर लागू होगा. यह नया नियम 22 सितंबर से लागू हो जाएगा.

जीएसटी की पुरानी चार स्लैब संरचना (5%, 12%, 18%, 28%) को घटाकर अब सिर्फ दो मुख्य स्लैब कर दिया गया है. 5% जरूरी सामानों पर 18% ज्यादातर बाकी सामान और सर्विस पर लागू होंगे. पुराने 12% और 28% स्लैब खत्म कर दिए गए हैं.

12% वाले लगभग 99% सामान अब 5% स्लैब में आ गए. वहीं, 28% वाले लगभग 90% सामान 18% स्लैब में आ गए. साथ ही, सरकार ने एक नया 40% स्लैब बनाया है, जो केवल 'सिन गुड्स' (जैसे तंबाकू, पान मसाला) और लग्जरी वाली चीज़ों (जैसे महंगी गाड़ियां) पर लागू होगा. इससे सरकार को राजस्व का नुकसान पूरा करने में मदद मिलेगी.