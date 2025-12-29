Advertisement
trendingNow13057340
Hindi Newsदेशएक दिन में ही कोहरे ने डरा दिया! नए साल का प्लान बनाने से पहले मौसम विभाग की भविष्यवाणी पढ़ लीजिए

एक दिन में ही कोहरे ने डरा दिया! नए साल का प्लान बनाने से पहले मौसम विभाग की भविष्यवाणी पढ़ लीजिए

पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर तक रात और सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में नए साल 2026 के पहले दिन 1 जनवरी तक यही स्थिति बनी रहेगी. इसके बाद कमी आएगी.

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Dec 29, 2025, 02:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक दिन में ही कोहरे ने डरा दिया! नए साल का प्लान बनाने से पहले मौसम विभाग की भविष्यवाणी पढ़ लीजिए

पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर तक रात और सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में नए साल 2026 के पहले दिन 1 जनवरी तक यही स्थिति बनी रहेगी. इसके बाद कमी आएगी. जम्मू और उत्तरी मध्य प्रदेश में 30 दिसंबर तक और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में 5 जनवरी तक, अरुणाचल प्रदेश में 31 दिसंबर तक और असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर में 3 जनवरी तक, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा में 3 जनवरी तक और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में 31 दिसंबर-3 जनवरी के दौरान और झारखंड में 31 दिसंबर 2025 तक अलग-अलग जगहों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.

उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 31 दिसंबर तक कोल्ड डे से लेकर गंभीर शीत दिवस की स्थिति रहने की बहुत अधिक संभावना है और हिमाचल प्रदेश में 31 दिसंबर और 01 जनवरी को; उत्तराखंड में 29 और 30 तारीख को; बिहार में 29- 31 तारीख के दौरान; झारखंड में 29 दिसंबर को अलग-अलग जगहों पर शीत दिवस की स्थिति रहने की बहुत अधिक संभावना है. 

पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ के अलग-अलग हिस्सों में 30 तारीख तक और ओडिशा में 31 दिसंबर तक शीत लहर की स्थिति रहने की बहुत अधिक संभावना है. एक पश्चिमी विक्षोभ 30 दिसंबर से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और 31 दिसंबर से आस-पास के मैदानी इलाकों को प्रभावित कर सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

अब मौसम विभाग की चेतावनी

- पछुआ जेट स्ट्रीम दक्षिण राजस्थान के ऊपर बनी हुई है. 

- पूर्वी हवाओं का असर दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में देखा जा रहा है. 

- ऐसे में 30 दिसंबर से 2 जनवरी के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में हल्की, मध्य बारिश और बर्फबारी होने की बहुत ज्यादा संभावना है. 

- 30 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर हल्की, मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है. 

- साफ है पहाड़ों पर बर्फबारी होगी तो नए साल पर दिल्ली-नोएडा और दूसरे मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है. 

- 29 और 30 दिसंबर को पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान और 1 जनवरी को वेस्ट यूपी में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. 

- 29 से 31 दिसंबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं (40 किमी प्रति घंटा) के साथ कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है.  

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

Delhi IMD alert

Trending news

कोहरे से डर रहे! नए साल का प्लान बनाने से पहले मौसम विभाग की भविष्यवाणी पढ़ लीजिए
Delhi IMD alert
कोहरे से डर रहे! नए साल का प्लान बनाने से पहले मौसम विभाग की भविष्यवाणी पढ़ लीजिए
BMC चुनाव: BJP ने 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी; जानें किसे मिला टिकट
BMC elections
BMC चुनाव: BJP ने 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी; जानें किसे मिला टिकट
'पार्टी में है गुटबाजी...', कांग्रेस में मची अंदरूनी कलह, उदित राज ने उठाए सवाल
Udit Raj
'पार्टी में है गुटबाजी...', कांग्रेस में मची अंदरूनी कलह, उदित राज ने उठाए सवाल
बंगाल में मंदिर-मस्जिद को लेकर छिड़ी तकरार, ममता बनर्जी पर बरसे हुमायूं कबीर
Mamata Banerjee
बंगाल में मंदिर-मस्जिद को लेकर छिड़ी तकरार, ममता बनर्जी पर बरसे हुमायूं कबीर
'जिस नाव में हमने बैठाया, उसी को कांग्रेस लेकर भाग गई...', शिवसेना (UBT) का आरोप
BMC polls
'जिस नाव में हमने बैठाया, उसी को कांग्रेस लेकर भाग गई...', शिवसेना (UBT) का आरोप
कांग्रेस से आखिरकार क्या चाहते हैं दिग्विजय सिंह? संघ-मोदी पोस्ट के अंदर की कहानी
digvijay singh news
कांग्रेस से आखिरकार क्या चाहते हैं दिग्विजय सिंह? संघ-मोदी पोस्ट के अंदर की कहानी
सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की जमानत पर लगाई रोक, 5 प्वाइंट्स में समझें SC ने क्या कहा?
Unnao rape case
सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की जमानत पर लगाई रोक, 5 प्वाइंट्स में समझें SC ने क्या कहा?
रातों-रात नहीं आती नफरत...एंजेल चकमा की मौत पर BJP पर बरसे राहुल गांधी
Rahul Gandhi
रातों-रात नहीं आती नफरत...एंजेल चकमा की मौत पर BJP पर बरसे राहुल गांधी
सनातन को ऊपर उठाने का समय... भागवत बोले- सुपर पॉवर के साथ विश्व गुरु भी बनना होगा
Mohan Bhagwat
सनातन को ऊपर उठाने का समय... भागवत बोले- सुपर पॉवर के साथ विश्व गुरु भी बनना होगा
Aravalli: SC ने अपने ही आदेश पर लगाई रोक, सरकार से कहा- पहले भ्रम दूर करो फिर...
Supreme Court
Aravalli: SC ने अपने ही आदेश पर लगाई रोक, सरकार से कहा- पहले भ्रम दूर करो फिर...