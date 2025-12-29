एक दिन में ही कोहरे ने डरा दिया! नए साल का प्लान बनाने से पहले मौसम विभाग की भविष्यवाणी पढ़ लीजिए

पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर तक रात और सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में नए साल 2026 के पहले दिन 1 जनवरी तक यही स्थिति बनी रहेगी. इसके बाद कमी आएगी. जम्मू और उत्तरी मध्य प्रदेश में 30 दिसंबर तक और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में 5 जनवरी तक, अरुणाचल प्रदेश में 31 दिसंबर तक और असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर में 3 जनवरी तक, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा में 3 जनवरी तक और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में 31 दिसंबर-3 जनवरी के दौरान और झारखंड में 31 दिसंबर 2025 तक अलग-अलग जगहों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.

उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 31 दिसंबर तक कोल्ड डे से लेकर गंभीर शीत दिवस की स्थिति रहने की बहुत अधिक संभावना है और हिमाचल प्रदेश में 31 दिसंबर और 01 जनवरी को; उत्तराखंड में 29 और 30 तारीख को; बिहार में 29- 31 तारीख के दौरान; झारखंड में 29 दिसंबर को अलग-अलग जगहों पर शीत दिवस की स्थिति रहने की बहुत अधिक संभावना है.

पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ के अलग-अलग हिस्सों में 30 तारीख तक और ओडिशा में 31 दिसंबर तक शीत लहर की स्थिति रहने की बहुत अधिक संभावना है. एक पश्चिमी विक्षोभ 30 दिसंबर से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और 31 दिसंबर से आस-पास के मैदानी इलाकों को प्रभावित कर सकता है.

अब मौसम विभाग की चेतावनी

- पछुआ जेट स्ट्रीम दक्षिण राजस्थान के ऊपर बनी हुई है.

- पूर्वी हवाओं का असर दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में देखा जा रहा है.

- ऐसे में 30 दिसंबर से 2 जनवरी के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में हल्की, मध्य बारिश और बर्फबारी होने की बहुत ज्यादा संभावना है.

- 30 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर हल्की, मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है.

- साफ है पहाड़ों पर बर्फबारी होगी तो नए साल पर दिल्ली-नोएडा और दूसरे मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है.

- 29 और 30 दिसंबर को पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान और 1 जनवरी को वेस्ट यूपी में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

- 29 से 31 दिसंबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं (40 किमी प्रति घंटा) के साथ कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है.