/DNA: महंगा खाना, घटिया सामान और एक्सपायर्ड फूड... फाइन डाइननिंग के नाम पर कैसे चूना लगा रहे फाइव स्टार होटल?

द ललित अशोक(एनेक्स साउथ)- यहां से 76 किलो मीट और 200 किलो सब्जियां सीज की गई हैं. इसके अलावा 32 लीटर एक्सपायर हो चुके दूध को नष्ट किया गया है. शांग्रीला बेंगलुरु से 15 किलो मीट सीज किया गया है. बेंगलुरु के फोर सीजन्स होटल से 19 किलो मीट जब्त किया गया है. विवांता बेंगलुरु व्हाइट फील्ड में 3 किलो बेकरी आइटम्स को नष्ट किया गया. ताज यशवंतपुर से 72 किलो मीट और मछली को सीज किया गया. रैडिसन ब्लू (द अत्रिया) होटल से 50 किलो एक्सपायर चिकन, 25 किलो मीट, 23 किलो मछली और 7 किलो सब्जियां सीज की गई हैं. इसके अलावा चाय, तेल, चिली पाउडर, हल्दी पाउडर. टोमैटो सॉस, लेमन जूस, चीज, पापड़, काजू, लहसुन और काली मिर्च के पाउडर को लैब टेस्टिंग के लिए भेजा गया है यानी इन होटलों के मेन्यू के लगभग हर आइटम में इस्तेमाल होने वाली चीज की जांच की गई. इन होटलों के खाने के मेन्यू में हर आइटम संदिग्ध हो गया है. इस छापेमारी ने फाइव स्टार होटलों के उस डार्क सीक्रेट को आउट कर दिया है, जिससे हम आज तक बेखबर थे.