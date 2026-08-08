/DNA: महंगा खाना, घटिया सामान और एक्सपायर्ड फूड... फाइन डाइननिंग के नाम पर कैसे चूना लगा रहे फाइव स्टार होटल?

Food Adulteration: फाइव स्टार होटल में खाना अमीरों के रूटिन का हिस्सा होता है, लेकिन मिडल क्लास की सिर्फ इच्छा कि महंगा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार फाइव स्टार होटल में जरूर खाना है. थ्री स्टार से लेकर बड़े-बड़े फाइव स्टार होटल की थाली में खाने के ऐसे सामानों का इस्तेमाल हो रहा है जो एक्सपायर हो चुका है. प्रशासन की रेड में पता चला है कि ताज से लेकर रेडिसन ब्लू तक लोग वहां खाने के नाम पर सिर्फ धोखा खा रहे हैं. एक पांच सितारा होटल में 500 रुपये की जो एक कप चाय मिलती है छापेमारी में पता चला है कि वो खराब दूध से बनाई जा रही थी. ऐसे दूध से बनाई जा रही थी जो एक दो दिन पहले ही एक्सपायर हो चुका था. अब एक दूसरे फाइव स्टार होटल के मेन्यू में एक चिकन बिरयानी की कीमत करीब 1500 रुपये है, लेकिन उस बिरयानी में जो चिकन है वो सड़ा हुआ है.
बेंगलुरु में खाद्य सुरक्षा विभाग की 30 टीमों ने एक साथ कई थ्री स्टार और फाइव स्टार होटलों में छापेमारी की. 26 अलग अलग होटलों में छापेमारी की गई. इन होटलों की रसोई में जो दिखा, वो वाकई चौंकाने वाला था. छापेमारी में पाया गया कि रसोई और खाना रखने वाले गोदाम में गंदगी है. अंदर रखे गए मीट पर जरूरी लेबलिंग ही नहीं थी, होटलों में दूध के एक्सपायर पैकेट मिले, अंदर बेकरी के आइटम भी कई दिन पुराने रखे थे. होटल में खराब, चिकन, फिश और मीट मिला. फ्रिज में हफ्तों पुरानी, फंगस लगी सब्जियां मिलीं. इतना ही नहीं वेज और नॉन वेज आइटम एक ही फ्रिज में रखा हुआ था. यानी बड़े बड़े होटल स्वास्थ्य के साथ साथ लोगों के भरोसे से भी खिलवाड़ कर रहे हैं.
द ललित अशोक(एनेक्स साउथ)- यहां से 76 किलो मीट और 200 किलो सब्जियां सीज की गई हैं. इसके अलावा 32 लीटर एक्सपायर हो चुके दूध को नष्ट किया गया है. शांग्रीला बेंगलुरु से 15 किलो मीट सीज किया गया है. बेंगलुरु के फोर सीजन्स होटल से 19 किलो मीट जब्त किया गया है. विवांता बेंगलुरु व्हाइट फील्ड में 3 किलो बेकरी आइटम्स को नष्ट किया गया. ताज यशवंतपुर से 72 किलो मीट और मछली को सीज किया गया. रैडिसन ब्लू (द अत्रिया) होटल से 50 किलो एक्सपायर चिकन, 25 किलो मीट, 23 किलो मछली और 7 किलो सब्जियां सीज की गई हैं. इसके अलावा चाय, तेल, चिली पाउडर, हल्दी पाउडर. टोमैटो सॉस, लेमन जूस, चीज, पापड़, काजू, लहसुन और काली मिर्च के पाउडर को लैब टेस्टिंग के लिए भेजा गया है यानी इन होटलों के मेन्यू के लगभग हर आइटम में इस्तेमाल होने वाली चीज की जांच की गई. इन होटलों के खाने के मेन्यू में हर आइटम संदिग्ध हो गया है. इस छापेमारी ने फाइव स्टार होटलों के उस डार्क सीक्रेट को आउट कर दिया है, जिससे हम आज तक बेखबर थे.
भारत का कुल हॉस्पिटैलिटी मार्केट लगभग 2 लाख करोड़ का है. इसका 40 से 50 फिसदी हिस्सा खान-पान से आता है, इसीलिए ये कहा जा सकता है कि 80 हजार करोड़ से 1 लाख करोड़ तक सिर्फ खाने पीने के उत्पादों की बिक्री से आता है, लेकिन बेंगलुरु के फाइव स्टार होटलों में पड़ी इस रेड ने अब ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इसमें से कितनी कमाई खराब खाना परोस कर की जा रही है. बेंगलुरु से आई इन तस्वीरों ने देश के सभी लग्जरी होटलों को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है. फाइव स्टार होटलों में खाने की ये स्थिति है, तो शहर के बड़े-बड़े मार्केट में जो रेस्टोरेंट होंगे वहां क्या हालत होगी. बीते 24 घंटे में देशभर में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी में बड़ी मात्रा में मिलावटी पनीर, मिलावटी घी और मिलावटी दूध मिला है, लेकिन जो एक चीज जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है मिलावटी आटा.
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जब एक आटा मिल में छापेमारी हुई तो वहां आटे की बोरियों के साथ पाउडर रखा मिला. वही टैल्कम पाउडर जो लोग रोजाना लगाते हैं. छापेमारी में पाउडर की 43 बोरियां मिली थीं. जिसका वजन 2100 किलोग्राम था. टैल्कम पाउडर आटे और मैदा की तुलना में बहुत सस्ता होता है. आटे में इसे मिलाकर बोरी का वजन बढ़ाया जाता है, जिससे कम लागत में अधिक मुनाफा होता है. मुनाफाखोर खराब या पुराने गेहूं से बने आटे को सफेद और चिकना करने के लिए उसमें पाउडर मिलाते हैं. पाउडर मिश्रित यही आटा मिल से गोदाम में पहुंचता है. इसकी चमकदार पैकिंग की जाती है और वहां से ये आपकी रसोई में पहुंचता है.अब सवाल ये उठता है कि आम आदमी खाए तो खाए कहां. खाए तो खाए क्या?