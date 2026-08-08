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DNA: महंगा खाना, घटिया सामान और एक्सपायर्ड फूड... फाइन डाइननिंग के नाम पर कैसे चूना लगा रहे फाइव स्टार होटल?

Food Adulteration In India: भारत के कई फाइव स्टार जैसे बड़े-बड़े होटलों और रेस्टोरेंट में महंगा खाना मिलता है. अमीर लोगों के लिए तो यहां डिनर करना नॉर्मल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहां के भोजन की थाली में सबसे गंदा, खराब और एक्सपायर्ड फूड आइटम होता है. इसको लेकर कई होटलों में रेड भी हुई है.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 08, 2026, 11:42 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 11:42 PM IST
DNA: महंगा खाना, घटिया सामान और एक्सपायर्ड फूड... फाइन डाइननिंग के नाम पर कैसे चूना लगा रहे फाइव स्टार होटल?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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