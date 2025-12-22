Advertisement
Hindi Newsदेशफूडग्रेन फ्रेट रेक ट्रेन अनंतनाग पहुंची, मजबूत होगी जम्मू-कश्मीर की खाद्य सुरक्षा

फूडग्रेन फ्रेट रेक ट्रेन अनंतनाग पहुंची, मजबूत होगी जम्मू-कश्मीर की खाद्य सुरक्षा

सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे जम्मू-कश्मीर की खाद्ध समस्या और मजबूत होगी.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Dec 22, 2025, 04:39 AM IST
file photo
file photo

Foodgrain freight at Anantnag: सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे जम्मू-कश्मीर की खाद्ध समस्या और मजबूत होगी. कश्मीर में लॉजिस्टिक्स और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला हमेशा बहाल रखने के लिए उठाए गए कुछ हालिया और महत्वपूर्ण फैसलों के बीच फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) द्वारा प्रायोजित पहला फूडग्रेन फ्रेट रेक जब अनंतनाग गुड्स टर्मिनल पर पहुंचा तो कारोबारियों के चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिली. ये मालगाड़ी, पंजाब के अजीतवाल स्टेशन से चली थी, जिसमें मौजूद 21 BCN वैगनों में करीब 1,384 टन जरूरी अनाज लदा है. यह ट्रेन करीब 11:30 बजे अनंतनाग में अपने गंतव्य पर पहुंची.

क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना: सरकार

सरकार ने बताया कि ये यात्रा कश्मीर घाटी में रेल द्वारा सीधे प्रायोजित अनाज परिवहन की आधिकारिक शुरुआत का प्रतीक है. थोक खाद्य परिवहन के लिए यह रेल लिंक स्थापित करके, FCI और भारतीय रेलवे एक अधिक मज़बूत और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित कर रहे हैं जो पहाड़ी सड़क परिवहन से जुड़ी पारंपरिक चुनौतियों से बचती है.

जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लगभग 1,384 टन चावल लेकर कश्मीर पहुंची ट्रेन के बाद भारतीय रेलवे को बधाई दी. सिन्हा ने कहा, यह निस्संदेह एक बहुत ही यादगार मौका है और कश्मीर क्षेत्र को नेशनल फ्रेट नेटवर्क से जोड़ने के हमारे लंबे समय से देखे जा रहे सपने को साकार करता है.

सर्दियों के दौरान महत्वपूर्ण सहायता

इस रैक का आगमन विशेष रूप से सर्दियों के सही समय पर हुआ है. चूंकि यह क्षेत्र कठोर सर्दियों के मौसम का सामना कर रहा है, जिसके कारण अक्सर बर्फबारी और भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो जाता है, इसलिए रेल परिवहन एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा प्रदान करता है. श्रीनगर में मौजूद अधिकारियों ने बताया कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) की पहली अनाज वाली मालगाड़ी रविवार को कश्मीर में अनंतनाग गुड्स टर्मिनल पर पहुंची, जिससे इस क्षेत्र को औपचारिक रूप से नेशनल फ्रेट रेल नेटवर्क से जोड़ दिया गया है.

जम्मू-कश्मीर में रेल लाइन पर काम दौड़ने लगा है. संवेदनशील इलाकों में कड़े सुरक्षित इंतजाम किए गए हैं. इससे पहले नमक जैसी वस्तुएं आराम से पहुंच रही है, आपको बताते चलें कि अनंतनाग गुड्स टर्मिनल के चालू होने से आवश्यक वस्तुओं और अन्य सामानों की आवाजाही के लिए नए रास्ते खुल गए हैं, जिससे भविष्य में माल ढुलाई संचालन के विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ है.

