पाकिस्तान-चीन को लेकर राहुल गांधी के दावे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का पलटवार, याद दिलाया इतिहास

नई दिल्ली: संसद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि भारत को गणतंत्र दिवस समारोह (Republic Day) में शामिल होने के लिए कोई विदेशी अतिथि नहीं मिल सका. इसके साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार (Modi Govt) के दौरान पाकिस्तान और चीन एकजुट हो गए हैं. राहुल गांधी के दोनों आरोपों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) ने जवाब दिया है और तथ्य पेश किया है.

लोक सभा में किए गए राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के दावे को विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) ने सिरे से खारिज कर दिया. विदेश मंत्री ने राहुल गांधी के इस आरोप को भी खारिज कर दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान पाकिस्तान और चीन एकजुट हो गए हैं.

विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) ने कहा कि जिन पांच मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रपतियों को आना था, उन्होंने 27 जनवरी को एक डिजिटल शिखर सम्मेलन आयोजित किया. विदेश मंत्री ने ट्वीट किया, 'लोक सभा में राहुल गांधी ने कहा कि हमें गणतंत्र दिवस के लिए कोई विदेशी अतिथि नहीं मिला. भारत में रहने वाले जानते हैं कि हम कोरोना (महामारी) की लहर का सामना कर रहे हैं.'

एस जयशंकर (S Jaishankar) ने लिखा, 'जिन पांच मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रपतियों को आना था. उन्होंने 27 जनवरी को एक डिजिटल शिखर सम्मेलन किया. क्या राहुल गांधी इसे भी भूल गए हैं?' बता दें कि भारत ने कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शरीक होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन वे कोविड-19 स्थिति के कारण समारोह में शामिल नहीं हो सके थे. 27 जनवरी को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डिजिटल शिखर सम्मेलन आयोजित किया था.

