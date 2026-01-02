भारत को अपनी रक्षा का हक, पाकिस्तान को एस जयशंकर ने लगाई लताड़; चीन को भी नहीं बख्शा

S Jaishankar: भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार 2 जनवरी 2026 को भारत की नेबरहुड पॉलिसी के बारे में बातचीत की. उन्होंने कहा कि आपके पड़ोसी बुरे हो सकते हैं. दुर्भाग्य से हमारे हैं. यह पाकिस्तान पर एक बड़ा कटाक्ष था. बता दें कि भारत-पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चल रहे तनावपूर्ण संबंध बीते साल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम पर हुए आतंकी हमले के बाद और बिगड़ गए. इसमें 26 लोग मारे गए थे. यह हमला पाकिस्तान की ओर से समर्थित था.



एस जयशंकर ने IIT मद्रास में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा,' आपके पड़ोसी भी बुरे हो सकते हैं. दुर्भाग्य से, हमारे भी हैं. जब आपके पड़ोसी बुरे हों तो पश्चिम में स्थित पड़ोसी को ही देख लीजिए. अगर कोई देश जानबूझकर, लगातार और बिना पश्चाताप किए आतंकवाद को जारी रखने का फैसला करता है तो हमें आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है. हम उस अधिकार का इस्तेमाल करेंगे.'



विदेश मंत्री ने भारत-पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बार-बार किए गए युद्धविराम के दावों को खारिज किया. उन्होंने इस पर तीखा लहजा अपनाया और कहा,' हम उस अधिकार का इस्तेमाल कैसे करते हैं. यह हम पर निर्भर है. कोई हमें यह नहीं बता सकता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. हम अपनी रक्षा के लिए जो भी करना होगा वह करेंगे.'

सिंधु जल संधि पर बोले एस जयशंकर

सिंधु जल संधि के निलंबन को लेकर एस जयशंकर ने कहा कि लगातार दुश्मनी के साथ सद्भावना नहीं टिक सकती. उन्होंने कहा,' कई साल पहले हम जल बंटवारे की व्यवस्था पर सहमत हुए थे, लेकिन अगर दशकों तक आतंकवाद चलता रहे तो अच्छे पड़ोसी संबंध नहीं रह सकते. अच्छे पड़ोसी संबंध न होने पर अच्छे पड़ोसी संबंध के लाभ भी नहीं मिलते. आप यह नहीं कह सकते कि कृपया मेरे साथ पानी शेयर करें, लेकिन मैं आपके साथ आतंकवाद जारी रखूंगा. यह सुलह संभव नहीं है.'