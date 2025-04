भारत-चीन के बीच बन गई बात? जल्द शुरू हो सकती है कैलाश मानसरोवर यात्रा.. MEA ने दिया बड़ा अपडेट

Kailash Mansarovar Yatra: भारत और चीन के बीच पिछले कुछ सालों से बॉर्डर पर गतिरोध जारी है. लेकिन दोनों देशों की तरफ से लगातार रिश्ते को सामान्य बनाने की दिशा में पहल भी हो रही है. इस बीच, कैलाश मानसरोवर यात्रा को एक बार फिर से शुरू करने को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने बड़ी खबर दी है. विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि कोविड-19 महामारी के बाद कई सालों तक स्थगित रहने के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा जल्द ही आम लोगों के लिए फिर से शुरू हो सकती है.

#WATCH | On Kailash Mansarovar Yatra, MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, "We will soon issue a notice for the public on the Kailash Mansarovar Yatra. There is a possibility of resumption of the Yatra soon." pic.twitter.com/yjiRLWwGxY

— ANI (@ANI) April 17, 2025