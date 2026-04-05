विदेशी ऑर्डर रद्द, काम ठप! 'ईरान जंग' की वजह से कश्मीर के पेपर-मेशे कारीगरों की टूटी कमर

Israel Iran War Impact on Jammu Kashmir: 'ईरान जंग' की मार कश्मीर के पेपर-मेशे कारीगरों पर टूट रही है. युद्ध की वजह से उन्हें मिलने वाले विदेशी ऑर्डर रद्द हो रहे हैं, जिससे उनके काम-धंधे ठप हो गए हैं. हालत ये है कि वे दो वक्त की रोटी का गुजारा भी मुश्किल से कर पा रहे हैं.
Trending Photos
Israel Iran War Impact on Jammu Kashmir Paper-Mache Art: कश्मीर में पारंपरिक पेपर-मेशे (कागज की लुगदी से बनी चीजें) हस्तशिल्प उद्योग इन दिनों गंभीर संकट का सामना कर रहा है. मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष की वजह से कारीगर अपने उत्पादों को विदेश नहीं भेज पा रहे हैं. इस रुकावट ने स्थानीय व्यवसायों को बुरी तरह प्रभावित किया है. पिछले एक महीने में बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर रद्द हो गए हैं.
स्थानीय पेपर-मेशे कारीगरों ने बताया कि विदेशी बाजारों में अनिश्चितता, परिवहन में रुकावटें और पर्यटकों की कम आमद ने सीधे तौर पर उनकी आजीविका को प्रभावित किया है. इसकी वजह से इस शिल्प पर निर्भर कई परिवार आर्थिक संकट में फंस गए हैं.
श्रीनगर के हवल इलाके में अनुभवी पेपर-मेशे कलाकार सैयद एजाज भी इस संकट से जूझ रहे हैं. उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है. वे दशकों से इस शिल्प से जुड़े हुए हैं. उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में चल रहे मौजूदा संघर्ष ने उनके व्यवसाय पर बुरा असर डाला है.
उन्होंने कहा, 'युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद ही हमारे ज्यादातर ऑर्डर रद्द हो गए. हम मुख्य रूप से देश के बाहर के खरीदारों पर निर्भर रहते हैं और मौजूदा हालात ने हमारे काम को लगभग ठप कर दिया है.
श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके के ज़दीबल (जो शिया-बहुल क्षेत्र है) के एक अन्य कारीगर ने बताया कि वह कई सालों से अपनी घरेलू इकाई के जरिए कई स्थानीय दूसरे कारीगरों को काम मुहैया करा रहे थे. अब मौजूदा हालात में उन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में भी मुश्किल हो रही है.
उन्होंने कहा कि ईरान संघर्ष के असर ने उनसे जुड़े कामगारों को भी प्रभावित किया है, जिनमें से कई लोग अपनी गुजर-बसर के लिए पूरी तरह से पेपर-मेशे पर ही निर्भर हैं.
ये कारीगर हाथ से बनी कई तरह की सजावटी चीज़ें तैयार करते हैं, जिनमें चर्च की सजावट का सामान, रोशनी वाले सितारे, सांता क्लॉज़ की मूर्तियां, क्रिसमस ट्री और घर की सजावट के अन्य उत्पाद शामिल हैं.
कश्मीर के पेपर-मेशे उत्पाद पूरी दुनिया में बेचे जाते हैं, और इनके मुख्य खरीदार अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इज़रायल और कई यूरोपीय देशों में हैं. हालांकि, इसके कलाकार और कारीगरों ने बताया कि पिछले एक महीने में उन्हें विदेश से कोई भी ऑर्डर नहीं मिला है.
मध्य पूर्व में बने मौजूदा हालात और उड़ानों के रुक जाने से कश्मीर आने की योजना बना रहे विदेशी पर्यटकों के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं. बताया जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की ओर से की गई कई बुकिंग रद्द हो गई हैं, जिससे स्थानीय कारीगरों पर बुरा असर पड़ा है. विदेशी पर्यटक अक्सर यादगार निशानी और तोहफे के तौर पर हाथ से बने पेपर-मेशे उत्पाद खरीदते हैं.
संघर्ष जारी रहने के कारण, कश्मीर भर में पेपर-मेशे की कई इकाइयों में काम में भारी गिरावट देखने को मिल रही है. इस शिल्प से जुड़े कामगार और कारोबारी अब उम्मीद कर रहे हैं कि हालात जल्द ही सामान्य होंगे और युद्ध खत्म हो जाएगा, जिससे उनका कारोबार फिर से पटरी पर लौट सकेगा.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.