Bangladesh Violence: 9 दिसंबर को ढाका जाएंगे विदेश सचिव, क्या बांग्लादेश में थमेगी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा?

Bangladesh Violence Agaisnt Hindus: पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी हिंसा की वारदातों पर लगाम के लिए भारत सरकार ने बड़ा कदम बढ़ाया है. राजधानी ढाका समेत बांग्लादेश के अलग-अलग हिस्सों में हिंदुओं के घर, दुकान और मंदिरों पर होते हमले और बेवजह अत्याचार की घटनाओं के बाद से भारत-बांग्लादेश के रिश्ते सामान्य नहीं रह गए. इस बीच भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी के प्रस्तावित ढाका दौरे से उम्मीद की जा रही है कि वहां हालात सुधरेंगे.

विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दी जानकारी

विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेस में कहा, "विदेश सचिव 9 दिसंबर को बांग्लादेश की यात्रा पर जाएंगे और वह अपने समकक्ष से मिलेंगे तथा यात्रा के दौरान कई अन्य बैठकें भी होंगी. विदेश सचिव के नेतृत्व में विदेश कार्यालय परामर्श भारत और बांग्लादेश के बीच एक ऐतिहासिक जुड़ाव है. हम इस बैठक की प्रतीक्षा कर रहे हैं..."

