हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और...भयंकर गर्मी में धधक रहे जंगल; आग की लपटों ने मचाई दहशत

Forest Fire: गर्मियों के सीजन में आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ जाती हैं, देशभर से ऐसे तमाम मामले आते हैं, जहां पर आग के विकराल रूप की वजह से सबकुछ तबाह हो जाता है. खेतों के साथ-साथ जंगलों में भी आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर सहित कई जगहों पर लगी आग तेजी से धधक रही है. इस आग के बदलते स्वरूप की वजह से लोग चिंतित हैं. उत्तराखंड में एक दो नहीं बल्कि कई जंगलों को आग ने अपने चपेट में ले लिया है.

हिमाचल के जंगलों में लगी आग

हिमाचल प्रदेश में भयंकर गर्मी के बीच जंगलों की आग ने विकराल रूप ले लिया है. पर्यटकों के लिए मशहूर शहर सोलन के क्यारीघाट गांव के कंडाघाट के जंगल में भयानक आग से पेड़ धू-धूकर जल रहे हैं. आग के साथ धुएं का गुबार सैकड़ों फीट ऊंचे तक दिखाई दे रहा है. आसपास के इलाके को खाली कर प्रशासन और वन विभाग आग बुझाने में जुटा है. हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में बारिश का अलर्ट है, अगर बरसात होती है तो जंगलों की आग बुझने में मदद मिल सकती है. तापमान की वजह से आग को काबू करने में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

कसौली के जंगल में लगी आग

इसके अलावा कसौली के जंगल में भी भीषण आग लगी है, हिमाचल प्रदेश के कसौली के जंगल में भीषण आग लग गई, यह आग एयर फोर्स स्टेशन के पास शुरू हुई और देखते ही देखते जंगल के बड़े हिस्से में फैल गई. आग बुझाने के लिए फॅारेस्ट डिपार्टमेंट की टीमें और कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं. भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टर ने आग बुझाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया.

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आग की चपेट में नैनीताल के जंगल

नैनीताल के कृष्णापुर में देर रात जंगल में भीषण आग लग गई, जो हवा के कारण रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई. जिसकी वजह से क्षेत्रवासियों में हड़कंप मच गया है. आग जैसे ही फैली तो क्षेत्रवासियों ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी और आग पर काबू पाने का प्रयास भी शुरू किए गए लेकिन तेज हवाओं के झोंको ने वन विभाग की मुश्किलों को बढ़ा दिया है. इसके अलावा उत्तराखंड के पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग के जंगल में भी आग लगने की खबरें सामने सामने आई हैं.

नार्दन वन क्षेत्र में लगी आग

इसके अलावा जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के नार्दन वन क्षेत्र में भीषण आग लग गई है, आग पिछले तीन दिनों से लगातार धधक रही है, इस आग ने बड़े-बड़े पेड़ों तो अपनी चपेट में ले लिया है. ये आग रामनगर वन प्रभाग के चिल्लर, सेरबाला, ऊपरी बरमीन, नाला घोरान और फलल क्षेत्रों तक फैल गई है. तेज हवाओं और सूखे मौसम के कारण आग बेकाबू हो गई है, जिससे लोग दहशत में पड़ गए हैं.

सिद्धार्थनगर के जंगल में लगी आग

यूपी के सिद्धार्थनगर के भी जंगल में आग लगने की घटना सामने आई थी. थाना क्षेत्र कोनार गांव के कुआनो नदी के किनारे स्थित जंगल में आग लग गई थी, इसकी चपेट में करीब दो दर्जन पेड़ आ गए थे.