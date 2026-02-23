भारत छोड़िए यूपी से भी पीछे है पाकिस्तान, CM योगी के सिंगापुर-जापान दौरे का विश्लेषण

ऐसे समय जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है. उस समय भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर में हजारों करोड़ के समझौते कर रहे हैं. जिन उद्योगपतियों से अप्वाइंटमेंट पाने के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लॉबिस्ट और एजेंसियों पर करोड़ों रुपये खर्च करते हैं. उनके साथ भगवा वस्त्रधारी योगी आदित्यनाथ हजारों करोड़ रुपये के निवेश समझौते कर रहे हैं. भारत की कामयाबी और पाकिस्तान की बदहाली की केस स्टडी भी आनेवाले समय में मैनेजमेंट संस्थानों में पढाई जाएगी. ताकि भविष्य के लीडर समझ सकें कि कैसे फैसले लेकर भारत की तरह कामयाब होना है. साथ ही ये भी समझ सकें कि कैसे पाकिस्तान की तरह नाकाम होने से बचा जा सकता है.

आइए आपको पाकिस्तान की नाकामी के बारे में विस्तार से बताते हैं. प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और व्हाई नेशंस फेल नाम की बहुचर्चित पुस्तक के लेखक डारोन एसेमोग्लू ने कहा है कि सुशासन को आधार बनाकर चलनेवाली राजनीतिक संस्थाएं ही आर्थिक तरक्की तय करती हैं.

पाकिस्तान की नीतियों का आधार आतंकवाद

इसलिए वहां सुशासन और आर्थिक तरक्की की बात करना ही बेमानी है. बारूदी नीति बनाने वाला पाकिस्तान एक और जंग की तैयारी कर रहा है. काबुल से खबर आई है कि अफगान सैनिकों का काफिला अफगान-पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक पहुंच गया है. इसके बाद माना जा रहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक और युद्ध की तैयारी चल रही है. हालात इतने गंभीर है कि अफगानिस्तान के गृहमंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी कह चुके हैं कि अगर इस्लामाबाद ने कोई दुस्साहस किया तो पाकिस्तान का नामोनिशान नहीं बचेगा. वही अफगानिस्तान भारत के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाना चाहता है. लेकिन पाकिस्तान का वजूद मिटाना चाहता है. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि करीब दो दिन पहले पाकिस्तान ने सीजफायर समझौते को तोड़ते हुए अफगानिस्तान में 7 जगहों पर हवाई हमला किया.

Add Zee News as a Preferred Source

बयान से पाकिस्तान में खौफ

पाकिस्तान की इस आतंकी कार्रवाई में 19 निर्दोष अफगानी नागरिकों की जान गई. इससे पहले भी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों पर कार्रवाई का बहाना बनाकर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी. तब जंग में अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी सेना को ना भूलाने वाली चोट दी थी. इस बार भी अफगानिस्तान यही बात दोहरा रहा है. पश्तून मूल के लोगों के बीच एक कहावत है कि जिसकी तलवार की नोक खून से लाल है, उसके माथे पर नूर है. यानी दुश्मन का खात्मा करना पश्तूनों के लिए सम्मान की बात होती है.

इसलिए अफगानिस्तान के बयान के बाद पाकिस्तान में खौफ है. अफगान कह चुके हैं कि निशाने पर पाकिस्तानी सेना होगी. यानी नाकाम देश का नाकाम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सीधे तौर पर अफगानिस्तान के निशाने पर है. पाकिस्तान ने जैसे-जैसे फैसले लिए और ले रहा है..उनसे उसके अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है.

पाकिस्तान में महंगाई का हाल

नोबल शांति पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग ने कहा है कि आप खाली पेट शांति का निर्माण नहीं कर सकते. पाकिस्तान की हकीकत यही है. जेब खाली है, पेट खाली है. इसलिए असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए युद्ध की तैयारी हो रही है. रमजान के पवित्र महीने में पाकिस्तान में खाने-पीने की वस्तुओं के दाम आसमान पर हैं. हम आपको कुछ चीजों के दाम बताते हैं.

पाकिस्तान में टमाटर 100 रुपए किलो तक बिक रहा है. टमाटर के दाम करीब ढाई गुना बढ़ चुके हैं. आलू 70 रुपए किलो बिक रहा है. रमजान में आलू के दाम दोगुने हो चुके हैं.

प्याज के दाम दोगुना होकर 80 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं. बेसन के दाम करीब 40 प्रतिशत बढ़कर 320 रुपए प्रति किलो हो गए हैं. एक किलो सफेद चना 450 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है. चना का दाम 50 प्रतिशत तक बढ़ा है. केला एक हफ्ते में 17 प्रतिशत तक महंगा हो चुका है. बिजली भी करीब 16 प्रतिशत तक महंगी हो चुकी है.

खान-पान की वस्तुओं के दाम का पैटर्न समझने के लिए एक सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स होता है. पाकिस्तान में ये इंडेक्स 29 हफ्ते यानी समझिए करीब 7 महीने से लगातार बढ़ रहा है. पाकिस्तान में टमाटर एक साल में 85 प्रतिशत तक महंगा हुआ है. पाकिस्तानी जनता का हाल बेहाल है.

पाकिस्तान में रमजान के पवित्र महीने में रोजेदारों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है. लेकिन पाकिस्तानी नीति नियंता इस पर ध्यान देने के बजाए जंग की तैयारी कर रहे हैं. एक तरफ आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ अफगानिस्तान से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं. दूसरी ओर, युद्धस्तर पर तैयारी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं. लेकिन ये तैयारी जंग के लिए नहीं, विकास और समृद्धि के लिए है. सीएम योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान के दौरे पर हैं.

योगी का विदेश दौरा

विदेश दौरे पर भी उनकी वेशभूषा में कोई बदलाव नहीं है. भगवा वस्त्र पहने सीएम योगी बड़ी-बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात कर रहे हैं. मित्रो जिन बिजनेस मीटिंग्स में फॉर्मल ड्रेस यानी कोर्ट-पैंट-टाई पहनना जरूरी समझा जाता है. वहां योगी आदित्यनाथ अपनी सनातनी पहचान भगवा वस्त्र में पहुंच रहे हैं. मुलाकात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए निवेश समझौते कर रहे हैं.

सिंगापुर में योगी आदित्यनाथ अब तक 6 बड़ी कंपनियों के कर्ताधर्ताओं से मुलाकात कर चुके हैं. योगी किससे और क्यों मिले, ये आपको अब थोड़ा विस्तार से बताते हैं. टेमासेक होल्डिंग्स के चेयरमैन टीओ ची हीन के साथ बैठक में यूपी में डेटा सेंटर लॉजिस्टिक्स और रिन्युएबल एनर्जी में निवेश पर बात हुई. सिंगापुर सॉवरेन फंड जीआईसी के सीईओ लिम चाउ किआट के साथ यूपी में निवेश पर चर्चा हुई.

ब्लैकस्टोन के अधिकारियों के साथ यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर चर्चा हुई. गूगल, डीबीएस बैंक, वर्टेक्स वेंचर्स के साथ डेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक और स्टार्टअप सेक्टर में इंवेस्टमेंट पर सहमति बनी है. सिंगापुर एयरलाइंस इंजीनियरिंग के अधिकारियों के साथ बैठक में उत्तर प्रदेश में एविएशन सेक्टर में निवेश पर बात हुई. जाप्फा ग्रुप, ओलाम इंटरनेशनल के अधिकारियों के साथ कृषि में निवेश पर बात हुई.

सिंगापुर में 25 कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ जापान जाएंगे. जापान में 8 बड़ी कंपनियों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. सिंगापुर में दौरे के पहले दिन सीएम योगी ने निवेश के लिए तीन बड़े समझौते किए हैं.

यमुना एक्सप्रेसवे के पास थीम बेस्ड टाउनशिप के लिए 3 हजार 5 सौ करोड़ का समझौता हुआ है. इससे 12 हजार नई नौकरियां मिलेंगी

कानपुर-लखनऊ हाईवे पर लॉजिस्टिक पार्क के लिए 6 सौ 50 करोड़ के निवेश का समझौता हुआ है. इससे 7 हजार 500 नई नौकरियां मिलेगी.

नोएडा में 40 मेगावाट के हाइपरस्केल डेटा सेंटर के लिए 2 हजार 500 करोड़ का निवेश समझौता हुआ है. इससे 1500 लोगों को नौकरी मिलेगी.

दौरे के पहले दिन सिर्फ 12 घंटे में सीएम योगी ने 6 हजार 650 करोड़ रुपए के निवेश समझौते किए हैं. इससे 20 हजार से ज्यादा नौकरियां मिलेगी.

अच्छे और बुरे का यही चुनाव भारत को पाकिस्तान से अलग करता है. इसी चुनाव के कारण भारत की कहानी विकास की कहानी है, जबकि पाकिस्तान विनाश की कहानी बन गया है. मित्रो इस विकास और विनाश की कहानी के अंतर को और विस्तार से समझने के लिए आपके साथ अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ आंकड़े शेयर करते हैं. ये आंकड़े पाकिस्तान और उत्तर प्रदेश के हैं. बहुत दिलचस्प आंकड़े हैं, बड़े ध्यान से पढ़िए.

पाकिस्तान में अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक कुल 20 हजार 500 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ. वहीं सिर्फ उत्तर प्रदेश में 33 लाख 50 हजार करोड़ का निवेश हुआ. इन आंकड़ों का फर्क समझिए. भारत के एक राज्य में FDI से जितना पैसा आया, उसका एक प्रतिशत भी पाकिस्तान में नहीं आया. सरल शब्दों में कहें तो विदेशी निवेश के मोर्चे पर पूरा पाकिस्तान उत्तर प्रदेश का एक प्रतिशत भी नहीं है

2024 -25 में पाकिस्तान की GDP करीब 30 लाख करोड़ रुपए की रही. इसी दौरान उत्तर प्रदेश की जीडीपी करीब 33 लाख करोड़ रुपए रही. यानी सिर्फ उत्तर प्रदेश ही जीडीपी के मोर्चे पर पाकिस्तान से आगे है. भारत की तो बात ही छोड़िए पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 9 प्रतिशत से भी ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ रही है. वहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी महज 2 दशमलव 4 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ रही है. मतलब विकास के मोर्चे पर भी पाकिस्तान बहुत पीछे है.

2026-2027 में पाकिस्तान का कुल बजट करीब 5 लाख 70 हजार करोड़ रुपए का है. वहीं उत्तर प्रदेश का बजट करीब 9 लाख 50 हजार करोड़ रुपए का है. समझिए, पाकिस्तान से करीब-करीब दोगुना बजट है.

2029 से 2030 से बीच सिर्फ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 91 लाख करोड़ रुपए की होगी. सोचिए तब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कहां होगी. आर्थिक विशेषज्ञ कहते हैं कि इसकी तस्वीर साफ नहीं है. लेकिन जो भी हो 2030 में सिर्फ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से ढाई गुना बड़ी होगी.