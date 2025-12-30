शेख हसीना से बेहतर या खराब? भारत के साथ कैसे रहे बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया के रिश्ते?

Khaleda Zia: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्ष की प्रमुख नेता बेगम खालिदा जिया का मंगलवार सुबह लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया. वो 80 वर्ष की थीं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वो निमोनिया से पीड़ित थी और उनके दिल और फेफड़ों में भी संक्रमण था. खालिदा जिया को बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर जाना जाता है. उन्होंने दो बार बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है.
India Bangladesh ties under khaleda zia: खालिदा जिया पहली बार 1991 से 1996 तक और दूसरी बार 2001 से 2006 तक प्रधानमंत्री रही. इसके साथ-साथ वह बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष भी थीं. उन्होंन अपने पहले कार्यकाल में 1991 में जनमत संग्रह के जरिये बांग्लादेश में राष्ट्रपति प्रणाली की जगह संसदीय प्रणाली को लागू किया था. जिससे प्रधानमंत्री के पास अधिकतर प्रशासनिक शक्ति आ गई थी. पिछले 30 वर्षों के दौरान बांग्लादेश की राजनीति में दो महिलाओं का ही दबदबा रहा है. जिसमें खालिदा जिया और शेख हसीना शामिल है. हालांकि, शेख हसीना पांच बार प्रधानमंत्री बनी. लेकिन पिछले साल अगस्त 2024 के दौरान नौकरियों में कोटा को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद उनकी सरकार गिर गई थी. जिसके बाद वो भारत आई और फिलहाल यहीं निर्वासन में हैं.
कैसा रहा कार्यकाल?
लेकिन जब दोनों के कार्यकाल का आंकलन भारत के संदर्भ में किया जाता है तो खालिदा जिया और शेख हसीना की नीतियों में बड़ा अंतर दिखाई देता है. क्योंकि शेख हसीना को भारत के प्रति दोस्ताना माना जाता था, जबकि खालिदा जिया ने बांग्लादेश की संप्रभुता पर जोर देते हुए भारत के खिलाफ सतर्क और कभी-कभी कठोर रुख भी अपनाया था. भारत को अपने उत्तर-पूर्वी राज्यों तक बांग्लादेश के रास्ते जमीनी रास्ता देने का विरोध भी खालिदा जिया ने किया था.उनका मानना था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो इससे बांग्लादेश की सुरक्षा और स्वतंत्रता को खतरा हो सकता है. इतना ही नहीं खालिदा जिया ने तीस्ता नदी के पानी के समझौते जैसे मुद्दों पर भारत को ट्रांजिट देने से जोड़ा था.
भारत के साथ रिश्ते
इसके अलावा खालिदा ने फरक्का बैराज को लेकर भी भारत की आलोचना की थी. फरक्का बैराज को लेकर खालिदा ने कहा कि इसकी वजह से बांग्लादेश को गंगा का पानी कम मिलता है. वहीं भारत के विरोधी चीन के साथ भी खालिदा जिया ने रक्षा क्षेत्र में समझौते किए थे, जिसकी वजह से भारत का बांग्लादेश के साथ तनाव बढ़ गया था. हालांकि समय के साथ उनके रुख में बदलाव भी आया. जिसके चलते उन्होंने 2006 में भारत का दौरा किया और व्यापार व नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए. जिसके बाद 2012 में उन्होंने भारत के साथ रिश्ते सुधारने के संकेत दिए और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का वादा किया. भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2015 में अपनी ढाका यात्रा के दौरान खालिदा जिया से मुलाकात की थी.
