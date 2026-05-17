लाव लश्कर से दूर, सादगी भरा जीवन; मेयर का कार्यकाल खत्म होते ही BJP नेता ने संभाली वेल्डिंग की दुकान

Bharat Bhai Barad: एक तरफ जहां सियासत में लोग काफिले के साथ चलना पसंद करते हैं वहीं दूसरी तरफ गुजरात के भावनगर के मेयर रहे भरत भाई बारड सादगी भरा जीवन जीना पसंद करते हैं. वो मेयर का कार्यकाल खत्म होने के बाद अपनी वेल्डिंग की दुकान पर पहुंच गए.
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Bharat Bhai Barad: अक्सर देखा जाता है कि जब किसी के पास पद और पैसा आने लगता है तो लोग अपने अतीत को भूल जाते हैं. सबसे पहले लोग अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव ले आते हैं और रहन-सहन के तरीके बदलते हैं. हालांकि, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने अतीत को नहीं भूलते हैं और सादगी के साथ जीते हैं, ऐसी ही एक खबर गुजरात के भावनगर से सामने आई है, यहां पर मेयर का कार्यकाल पूरा होने के बाद भरत भाई बारड अपनी वेल्डिंग की दुकान पर पहुंच गए और अपना काम करने में लग गए, उनका ये काम ये बता रहा है कि राजनीतिक विचारधारा होने के बावजूद भी ईमानदारी के साथ जीवन कैसे जिया जाता है.
भावनगर के पूर्व महापौर रहे भरत भाई एक ऐसे शख्स हैं जिनकी ईमानदारी की चर्चा केवल गुजरात ही नहीं बल्कि देशभर के कई हिस्सों में होती है. भरत भाई साल 2024 से साल 2026 के बीच करीब ढाई साल तक भावनगर के महापौर रहे, इसके बावजूद भी वो किराए के ही मकान में रहते थे. करीब 4 दशक पहले उन्होंने वेल्डिंग का काम शुरू किया था, 10 वीं तक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने ये काम शुरू किया और फिर कार्यकाल पूरा होने के बाद भी उन्होंने इस काम को वापस संभाल लिया.
अपनी सादगी के लिए मशहूर भरत भाई की मां फूल माला बेचकर जीवन यापन करती थीं और उन्होंने ही भरत भाई को समर्पण भाव से सेवा करने की नसीहत दी थी. उनकी उसी नसीहत का पालन आज भी वो करते हैं. महापौर जैसे पद पर रहने के बावजूद भी उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया और ईमानदारी के साथ लोगों की सेवा की. उनकी इमानदारी को देखते हुए भाजपा ने उन्हें मेयर का पद सौंपा था और लगातार अपने पद के अनुकूल ही कार्य करते रहे.
भरत भाई की सादगी इस बात की गवाही देती है कि सादगी से भी जीवन जिया जा सकता है और लोगों तक आसानी के साथ पहुंचा जा सकता है. उनकी ये सादगी और लोगों प्रेरित करती है, जो ये सोचते हैं कि राजनीति में भौकाल दिखाना जरूरी होता है.
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