/पूर्व बस ड्राइवर के घर से ₹50 करोड़ का माल बरामद! भारी कैश और सोने की ईंटें देख उड़े पुलिस के होश

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में करोड़ों रुपये की नकदी और भारी मात्रा में सोने की बरामदगी के मामले में पुलिस ने अब बड़ा कदम उठाया है. शुक्रवार सुबह पुलिस ने पत्थर खदान कारोबारी टुलू मंडल के आवास को सील कर दिया. उन पर ममता बनर्जी के पिछले कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार और अवैध कारोबार से जुड़े गंभीर आरोप लगते रहे हैं. यह कार्रवाई उस बड़ी बरामदगी के महज एक दिन बाद हुई है, जिसमें पुलिस ने टुलू मंडल के करीबी रिश्तेदार मीनार मंडल के घर से 28 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी और करीब 15 किलोग्राम सोना जब्त किया था.
बाजार में इस सोने की कीमत लगभग 22 करोड़ रुपये आंकी जा रही है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, पूछताछ के दौरान मीनार मंडल ने स्वीकार किया कि उसके घर से मिली नकदी और सोना वास्तव में टुलू मंडल का था. उसने दावा किया कि वह केवल इन संपत्तियों को अपने घर में सुरक्षित रखने का काम कर रहा था. जांच में यह भी सामने आया कि बरामद किए गए सोने के बिस्कुट कथित तौर पर दुबई से अवैध तरीके से लाए गए थे. इस खुलासे के बाद जांच एजेंसियों ने पूरे मामले को और गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है.
जानकारी के मुताबिक, बीरभूम जिला पुलिस की एक बड़ी टीम गुरुवार शाम सूरी स्थित टुलू मंडल के आवास पहुंची और देर रात तक तलाशी अभियान चलाया. उस समय घर में केवल केयरटेकर और कुछ घरेलू कर्मचारी मौजूद थे, जबकि परिवार के अन्य सदस्य वहां नहीं मिले. सुबह होने पर पुलिस ने केयरटेकर और कर्मचारियों को बाहर निकालकर मकान के मुख्य प्रवेश द्वार को सील कर दिया. हालांकि, अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि तलाशी के दौरान घर से क्या-क्या बरामद हुआ.
टुलू मंडल का नाम पहले भी कई चर्चित मामलों में सामने आ चुका है. ममता बनर्जी सरकार के पिछले कार्यकाल में उन्हें तृणमूल कांग्रेस के तत्कालीन बीरभूम जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल का बेहद करीबी माना जाता था. पशु तस्करी मामले की जांच के दौरान भी टुलू मंडल का नाम सामने आया था. इसी मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अगस्त 2022 में अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार किया था और उन्हें कई महीनों तक जेल में रहना पड़ा था.
साल 2022 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी टुलू मंडल के ठिकानों पर छापेमारी की थी. उस समय उन पर अवैध पत्थर खनन और उससे जुड़े वित्तीय लेनदेन के आरोप लगे थे. तब से उनका नाम विभिन्न जांच एजेंसियों की निगरानी में रहा है.
मीनार मंडल राज्य परिवहन निगम में बस चालक के तौर पर कार्यरत था. हालांकि, स्थानीय लोगों का कहना है कि वह लंबे समय से टुलू मंडल के पत्थर खदान कारोबार से जुड़ा हुआ था और उसी के व्यवसाय में सक्रिय भूमिका निभा रहा था. फिलहाल पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां बरामद नकदी, सोने के स्रोत और इससे जुड़े वित्तीय नेटवर्क की जांच कर रही हैं. अधिकारियों का कहना है कि मामले में आगे और भी खुलासे हो सकते हैं तथा जांच के आधार पर अतिरिक्त कार्रवाई से इनकार नहीं किया जा सकता.