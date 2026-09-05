'चीन से रिश्ते जरूरी, PAK पर भरोसा नामुमकिन': पूर्व CDS अनिल चौहान का बड़ा बयान, सुरक्षा पर दिया कड़ा संदेश

देश के पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान ने राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने दो पड़ोसियों चीन और पाकिस्तान को लेकर स्पष्ट संदेश दिया. उन्होंने कहा कि चीन के साथ सीमा पर तनाव जरूर है, लेकिन बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, जबकि पाकिस्तान के मामले में उन्होंने देश को सावधान रहने को कहा है. नई दिल्ली स्थित तीन मूर्ति भवन परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनरल अनिल चौहान ने अपनी बात रखी.
पूर्व सीडीएस (CDS) अनिल चौहान ने कहा है कि पाकिस्तान लंबे समय तक भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बना रहेगा. 7 अगस्त को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये के बीच हुए 'मक्का साझा रक्षा समझौते' को लेकर उन्होंने आगाह किया कि इससे पाकिस्तान का हौसला गैर-जरूरी रूप से बढ़ सकता है और वह कोई गलत कदम उठा सकता है, इसलिए भारत को पूरी तरह चौकन्ना रहना होगा.
पूर्व सीडीएस ने बताया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर साझा परिभाषा न होने और सीमा विवाद न सुलझने की वजह से तनाव बना रहता है. इसके बावजूद संवाद टूटना नहीं चाहिए. उन्होंने कहा, 'भारत और चीन दोनों एशिया की बड़ी ताकतें, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और प्राचीन सभ्यताएं हैं. इनके रिश्तों को सिर्फ सीमा विवाद का बंधक नहीं बनाया जा सकता. हम सहयोग भी करते हैं और प्रतिस्पर्धा भी. एशिया का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत और चीन का एक साथ उभरना किस तरह आगे बढ़ता है. इसीलिए हम SCO और BRICS जैसे मंचों के जरिए बातचीत जारी रखे हुए हैं.'
अनिल चौहान का यह बयान ऐसे वक्त आया है, जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल ने बीजिंग में चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात कर वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर सीमा निर्धारण और आपसी सहयोग बनाए रखने पर चर्चा की है. इसके साथ ही पूर्व सीडीएस ने दोनों देशों के बीच संभावित हॉटलाइन शुरू होने और पूर्वोत्तर में कोर कमांडर स्तर की बातचीत की खबरों को एक अच्छा और स्वागत योग्य कदम बताया.
पूर्व CDS जनरल चौहान ने कहा कि पाकिस्तान आमने-सामने की सीधी जंग से बचता है और आतंकवाद व छद्म युद्ध (प्रॉक्सी वॉर) का सहारा लेता है. उन्होंने बताया, 'हमने हाल ही में कुछ ऐसे समझौते और करार देखे हैं, जिन पर उन्होंने दस्तखत किए हैं. कभी-कभी ये समझौते पाकिस्तान में जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास (ओवर-कॉन्फिडेंस) पैदा कर देते हैं. आशंका है कि वे फिर से कोई गलत आकलन कर बैठें. इसलिए हमें इस मोर्चे पर बहुत सावधान रहना होगा.'
पूर्व सीडीएस अनिल चौहान मानते हैं कि सिर्फ किसी आतंकी संगठन को खत्म करने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि उसकी सोच, पैसा और सरकारी मदद उसे दोबारा खड़ा कर देते हैं. इस खतरे को हमेशा के लिए रोकने का एक ही रास्ता है हमारी सेना का इतना कड़ा और ताकतवर जवाब कि दुश्मन दोबारा हिम्मत ही न कर सके.
जनरल अनिल चौहान ने कहा, 'पाकिस्तान की सोच न्यूक्लियर हथियारों की आड़ में पारंपरिक सैन्य कार्रवाई की गुंजाइश घटाने और सब-कन्वेंशनल (आतंकवाद व सीमा-पार) गतिविधियों को बढ़ाने की रही है. हमने सीमा-पार तीन बड़े ऑपरेशनों उरी, बालाकोट और फिर 'ऑपरेशन सिंदूर' के जरिए क्रेडिबल डेटरेंस कायम करके दिखाया है. भारत को पाकिस्तान के लिए आतंकवाद की कीमत इतनी बढ़ा देनी चाहिए कि वह इसे अपनी सरकारी नीति के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना बंद कर दे.'
उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, सिंधु जल समझौते पर रोक और भारत के सख्त फैसलों से शायद पाकिस्तान के तेवर बदल जाएं, फिर भी, सीमा पार से खतरे की आशंका को देखते हुए भारत को अपनी सेना और सुरक्षा को हमेशा पूरी तरह तैयार रखना होगा.