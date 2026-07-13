'मैं खुदकुशी कर लूंगा...', जब मंत्रियों की हरकत पर भावुक हो गए थे पूर्व PM मनमोहन सिंह; पूर्व CEC SY कुरैशी का बड़ा खुलासा

Congress: अपनी शालीनता और संजीदगी के लिए पहचाने जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का एक ऐसा रूप सामने आया है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी. साल 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान एक वक्त ऐसा आया था जब मंत्रियों के रवैये से आहत होकर डॉ. मनमोहन सिंह ने बेहद भावुक और कड़ा बयान दे डाला था.
यह सनसनीखेज खुलासा देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) एसवाई कुरैशी ने अपनी आने वाली किताब 'इंडिया एंड आई: ए हंड्रेड मेमोरीज, नॉट ए मेमॉयर' (India and I: A Hundred Memories, Not a Memoir) में किया है. कुरैशी ने याद किया कि कैसे मंत्रियों की ओछी बयानबाजी से दुखी होकर पूर्व प्रधानमंत्री ने उनसे फोन पर कहा था कि 'अगर तुम ऐसा सोचते हो, तो मैं सुसाइड (आत्महत्या) कर लूंगा.
यह पूरा मामला 2012 के यूपी चुनाव प्रचार के दौरान शुरू हुआ था. तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने एक चुनावी जनसभा में वादा कर दिया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई, तो नौकरियों में मुसलमानों का कोटा 4.5% से बढ़ाकर 9% कर दिया जाएगा. भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने तुरंत इसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) यानी आदर्श आचार संहिता का सीधा उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की.
बीजेपी का तर्क था कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद सरकार कोई नई योजना या कोटे की घोषणा नहीं कर सकती. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, एसवाई कुरैशी की अगुवाई वाले चुनाव आयोग ने सलमान खुर्शीद की कड़ी निंदा की, जो आचार संहिता के तहत सबसे सख्त कार्रवाई मानी जाती है.
आयोग की इस कार्रवाई से सलमान खुर्शीद असहज हो गए और जल्द ही कांग्रेस के कई नेताओं व मंत्रियों ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. कांग्रेस के अंदर से आवाजें उठने लगीं कि चुनाव आयोग घमंडी और मनमाना हो गया है. पूर्व CEC कुरैशी ने अपनी किताब में लिखा कि आलोचना मुझे कभी परेशान नहीं करती; लेकिन जो इशारे और बयानबाजी संस्था की साख को कम करते हैं, वे परेशान करते हैं. मंत्रियों की यह हल्की-फुल्की बातें कतई मंजूर नहीं थीं. इसके बाद कुरैशी ने अपनी यह नाराजगी प्रधानमंत्री के तत्कालीन प्रेस सचिव हरीश खरे के सामने दर्ज कराई. खरे ने जब पूछा कि क्या यह बात प्रधानमंत्री तक पहुंचानी चाहिए, तो कुरैशी ने हां कह दिया.
हरीश खरे से बातचीत के अगले ही दिन पूर्व CEC के दफ्तर में रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस एक्सचेंज (RAX) फोन बजा. दूसरी तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री आपसे अर्जेंट बात करना चाहते हैं. किताब के मुताबिक, जब डॉ. मनमोहन सिंह लाइन पर आए तो उनकी आवाज में गहरी बेचैनी और तकलीफ थी. उन्होंने पूछा कि कुरैशी जी, क्या मैं आपसे अर्जेंट मिल सकता हूं? उनका लहजा ऐसा था जैसे वह खुद मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने उनके पास आ जाएंगे. लेकिन कुरैशी ने मर्यादा का ध्यान रखते हुए कहा कि सर, आप प्रधानमंत्री हैं, आप जब कहेंगे मैं आ जाऊंगा. उसी शाम 7 बजे दोनों की मुलाकात तय हुई.
शाम को जब दोनों की मुलाकात हुई, तो डॉ. मनमोहन सिंह बेहद भावुक थे. कुरैशी ने उस पल को याद करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा कि हरीश ने मुझे बताया कि तुमने क्या कहा. अगर तुम (चुनाव आयोग) मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, तो मैं सुसाइड कर लूंगा. उनकी यह बात सुनकर मैं बिल्कुल चुप हो गया. मेरी शिकायत कुछ मंत्रियों को लेकर थी, स्वयं प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं थी.
कुरैशी बताते हैं कि डॉ. मनमोहन सिंह इस बात को एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि चुनाव आयोग को उनकी नीयत या इरादों पर रत्ती भर भी शक हो. उन्हें शांत होने में कुछ मिनट लगे. इसके बाद उन्होंने कुरैशी से कहा कि मुझे इस बयानबाजी का बिल्कुल अंदाजा नहीं था. अगर मुझे पता होता, तो मैं उन मंत्रियों पर बरस पड़ता. अगर कभी भी तुम्हें कुछ कहना हो, तो सीधे फोन उठाकर मुझे कॉल करना.
भावुकता के बाद डॉ. मनमोहन सिंह ने लोकतंत्र और संस्थाओं की गरिमा को लेकर एक ऐसी बात कही जो आज भी मिसाल है. उन्होंने पूर्व CEC से कहा कि चुनाव आयोग सिर्फ भारत का गौरव नहीं है; यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा है. अगर हम इसे खो देते हैं, तो हम सब कुछ खो देंगे. एसवाई कुरैशी बताते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ इस ऐतिहासिक मीटिंग के बाद, कांग्रेस मंत्रियों की तरफ से चुनाव आयोग के खिलाफ की जा रही बयानबाजी और ओछे इशारे तुरंत बंद हो गए.
अपनी किताब के अंत में कुरैशी ने डॉ. सिंह की तारीफ करते हुए लिखा कि उन्होंने अपने जीवन में कई शक्तिशाली लोगों को देखा है, लेकिन बहुत कम लोग सत्ता के वजन को इतनी गहराई और संवेदनशीलता से महसूस करते हैं. राजनीति जैसे प्रोफेशन में जहां अमूमन 'मोटी चमड़ी' वाले नेताओं को तवज्जो मिलती है, वहां डॉ. मनमोहन सिंह अपनी अनोखी संवेदनशीलता के लिए हमेशा अलग नजर आते हैं.