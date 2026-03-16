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Hindi Newsदेश53% हाजिरी, 6 साल में सिर्फ एक बहस में शिरकत... पूर्व CJI रंजन गोगोई राज्यसभा में खामोश क्यों रहे?

53% हाजिरी, 6 साल में सिर्फ एक बहस में शिरकत... पूर्व CJI रंजन गोगोई राज्यसभा में खामोश क्यों रहे?

देश के पूर्व CJI  रंजन गोगोई का राज्यसभा का कार्यकाल सोमवार को पूरा हो गया. जितने 'शोर-शराबे' के बीच उनकी राज्यसभा में एंट्री हुई थी, उतनी ही 'खामोशी' से उनकी विदाई हुई. 

Written By  Rahul Vishwakarma|Last Updated: Mar 16, 2026, 11:10 PM IST
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राज्यसभा में रंजन गोगोई (File Photo)
राज्यसभा में रंजन गोगोई (File Photo)

देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई का बतौर सांसद राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो गया. वो बीते 6 वर्षों से संसद में उच्च सदन के नामित सदस्य थे. सोमवार को उन्हें संसद में विदाई दी गई. अपने पूरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने सिर्फ एक बहस में शिरकत की. गोगोई के राज्यसभा जाने पर सदन के बाहर हालांकि काफी ज्यादा बहस हुई. न्यायपालिका और विधायिका के बीच संबंधों पर विपक्ष ने उस समय काफी सवाल उठाए थे. 

राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सोमवार को विदाई संदेश में कहा कि रंजन गोगोई एक प्रतिष्ठित न्यायविद रहे हैं. उन्होंने अपने अनुभव और कानूनी समझ से सदन की चर्चाओं को और समृद्ध किया. उन्होंने कहा कि राज्यसभा उनकी सूझबूझ भरी सलाह, संतुलित हस्तक्षेप और गरिमामयी उपस्थिति को याद करेगी.

सिर्फ 53 फीसदी रही उपस्थिति

संसद के डिजिटल रिकॉर्ड के अनुसार गोगोई की पूरे कार्यकाल में कुल उपस्थिति 53% ही रही, जबकि सभी सदस्यों की औसत उपस्थिति करीब 80% रही है. रिकॉर्ड में यह भी बताया गया कि उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में कोई प्रश्न ही नहीं पूछा. गोगोई ने कोई निजी विधेयक भी पेश नहीं किया. उन्होंने 6 वर्षों में सिर्फ एक बहस में शिरकत की थी.

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गोगोई को राज्यसभा भेजने पर उठे थे सवाल

गोगोई को देश के मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटायर होने के लगभग छह महीने बाद राज्यसभा के लिए नामित किया गया था. वह देश के पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश बने, जिन्हें राज्यसभा में नामित सदस्य बनाया गया. उनकी नियुक्ति पर उस समय बहुत सवाल उठे थे. इस तरह सीजेआई के पद से रिटायर होने के बाद संसद में जाने को नया चलन बताया जाने लगा. विपक्ष ने सरकार के इस फैसले पर काफी सवाल उठाए थे. 
 
मुख्य न्यायाधीश के रूप में गोगोई कई महत्वपूर्ण मामलों से जुड़े रहे, जिनमें अयोध्या पर ऐतिहासिक फैसला भी शामिल है. उनके राज्यसभा कार्यकाल के दौरान संसद में कई अहम कानूनों पर चर्चा हुई और बिल पारित हुए. इनमें कृषि कानून, नए आपराधिक कानून, वक्फ से जुड़े कानून और महिला आरक्षण से संबंधित विधेयक शामिल रहे.

मैं पेशेवर नेता नहीं हूं...

गोगोई ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने संसद में कम बोला, क्योंकि सदन में अक्सर हंगामा होता था. उन्होंने यह भी कहा कि वह सिर्फ सवाल पूछने के लिए सवाल नहीं पूछना चाहते थे, क्योंकि वह पेशेवर राजनेता नहीं हैं. राज्यसभा में उन्होंने जो एकमात्र बहस में हिस्सा लिया, वह दिल्ली के शासन ढांचे से जुड़े  राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) विधेयक, 2023 पर थी. उस दौरान उन्होंने बिल का समर्थन करते हुए कहा था कि संसद को केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून बनाने का अधिकार है.

गोगोई ने अपने कार्यकाल में संसदीय समिति-कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय के सदस्य के रूप में भी काम किया. विदाई संदेश में सभापति ने उनके उज्ज्वल सार्वजनिक जीवन की सराहना करते हुए कहा कि वह आगे भी देश की सेवा विभिन्न भूमिकाओं में करते रहेंगे.

देश के 46वें सीजेआई थे गोगोई

रंजन गोगोई 3 अक्टूबर 2018 से 17 नवंबर 2019 तक देश के मुख्य न्यायाधीश रहे. देश के 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल 17 नवंबर 2019 को समाप्त हुआ. 12 जनवरी 2018 को हुई उस ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गोगोई थे, जिसमें चार सीनियर जजों ने एक साथ मीडिया के सामने आकर कहा था कि डेमोक्रेसी खतरे में है. 

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Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शह...और पढ़ें

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