पूर्व सीएम एन बीरेन सिंह ने दिए संकेत, बिहार चुनाव के बाद मणिपुर में बनेगी इस पार्टी की सरकार

Manipur Politics: मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन.बीरेन सिंह ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा के सभी विधायक प्रदेश में एक लोकप्रिय सरकार बनाने की कोशिशों में एकजुट हैं. सिंह, जिन्होंने राज्य में लंबे समय से चल रही जातीय हिंसा के कारण राष्ट्रपति शासन लागू होने से चार दिन पहले, 9 फरवरी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था ने कहा कि सरकार बनाने की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है. सिंह, जो राज्य में लंबे समय से चल रहे जातीय हिंसा के कारण राष्ट्रपति शासन लगने से चार दिन पहले 9 फरवरी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, ने कहा कि नई सरकार बनाने की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है.

स्थिति सुधारने की जरूरत पर पूर्व सीएम ने दिया जोर

वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने विधायकों द्वारा नई सरकार गठन पर दी गई व्यक्तिगत राय पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. हिंसा से प्रभावित आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों (आईडीपी) की राहत शिविरों में दयनीय स्थिति पर चिंता जताते हुए उन्होंने उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करने और रहन-सहन की स्थिति सुधारने की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि लोगों की तरफ से और हमारी तरफ से भी यह मांग है कि हम विस्थापित लोगों और दूसरों की समस्याओं को हल करना चाहते हैं. उनकी समस्याएं तभी हल हो सकती हैं जब एक लोकप्रिय सरकार बने. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य में जारी मानवीय चुनौतियों से निपटने के लिए एक स्थिर और प्रतिनिधि सरकार को बहाल करना जरूरी है. उन्होंने कहा कि एक बार जब लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार बन जाएगी, तो विस्थापित परिवारों की समस्याएं और राज्य के दूसरे मुद्दे सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

पूर्व सीएम कहा कि वे और 25 अन्य भाजपा विधायक हाल ही में दिल्ली गए थे. वहां उन्होंने भाजपा के पूर्वोत्तर समन्वयक संबित पात्रा से मुलाकात की और मणिपुर की स्थिति पर चर्चा की. हमने उन्हें बताया कि जनता की मांग है कि जल्दी एक लोकप्रिय सरकार बनाई जाए. हमने विस्थापित लोगों (आईडीपी) की समस्याएं भी बताईं. उन्होंने आगे कहा कि वे और पांच अन्य विधायकों ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष से भी मिले. हमने उनसे अनुरोध किया कि जनता और हमारी मांग है कि जल्द से जल्द लोकप्रिय मंत्रिमंडल बनाया जाए. संतोष ने कहा कि मांग पर विचार हो रहा है और वे जल्द ही इंफाल आएंगे. उन्होंने आगे कहा कि राज्यपाल अजय कुमार भल्ला बहुत योग्य और अनुभवी व्यक्ति हैं, जो विस्थापित लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं. लेकिन विस्थापितों ने मुझे बताया कि अफसर उन तक अक्सर नहीं पहुंच रहे और उन्हें बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं. हम विधायक भी उनकी मदद के लिए जो बन पड़ेगा, करेंगे.