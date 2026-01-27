मंदिर सिर्फ चुनाव तक? राहुल गांधी को दी थी खुली सलाह, शकील अहमद बोले- कहा था राजनीति नहीं, आस्था निभाइए

Shakeel Ahmed Rahul Gandhi Controversy: पूर्व कांग्रेस नेता की ये टिप्पणियां एक राजनीतिक विवाद के बीच आई हैं. जो तब शुरू हुआ जब उन्होंने राहुल गांधी को सार्वजनिक रूप से डरपोक और असुरक्षित नेता बताया है, जिससे कांग्रेस खेमे में कड़ी प्रतिक्रिया हुई है. बिहार से तीन बार विधायक और दो बार सांसद रहे शकील अहमद ने पिछले साल बिहार विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था. तब से वह पार्टी के मौजूदा नेतृत्व और कामकाज की खुले तौर पर आलोचना कर रहे हैं.

घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई

अहमद ने आरोप लगाया कि उनके पूर्व पार्टी सहयोगियों ने उन्हें चुपके से बताया था कि कांग्रेस आलाकमान ने कथित तौर पर विरोध प्रदर्शन और पुतला जलाने की आड़ में पटना और मधुबनी में उनके घरों पर हमला करने के निर्देश दिए हैं. इस दावे के बाद पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. अहमद ने ​​कहा "मैंने उन्हें मंदिरों में जाना बंद न करने की सलाह दी थी. वह चुनाव पास आने पर मंदिरों में जाते थे, चुनाव खत्म होने के बाद जाना बंद कर देते थे. चुनाव के बाद वह बिहार में कहीं नहीं दिखे."

जनेऊधारी शिव भक्त ब्राह्मण

राहुल गांधी पर हमला तेज करते हुए अहमद ने कहा कि सीताराम केसरी 20 साल पहले गुजर गए थे. राहुल ने दो दशक बाद पहली बार बिहार चुनावों से ठीक पहले उस मौके पर श्रद्धांजलि दी थी. उन्होंने खुद को 'जनेऊधारी शिव भक्त ब्राह्मण' के तौर पर पेश करने के लिए एआईसीसी मशीनरी का इस्तेमाल किया और छह महीने बाद, उन्होंने लालू जी के साथ गठबंधन किया था. ऐसे बयान दिए जिनसे हमारे अपने ब्राह्मण नेताओं को भी शर्म महसूस हुई.

सिर्फ खुद को हाईलाइट करते हैं विपछ के नेता

समाज के पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाने को जरूरी बताते हुए अहमद ने कहा कि ऐसे प्रयास दूसरों की कीमत पर नहीं होने चाहिए. पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाना अच्छी बात है लेकिन जो लोग पहले से आगे हैं उन्हें नीचे खींचना सही नहीं है. अहमद ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी शशि थरूर और पी चिदंबरम जैसे सीनियर कांग्रेस नेताओं से एलर्जी रखते हैं. उन्होंने दावा किया कि विपक्ष के नेता खुद पर ही ध्यान बनाए रखना पसंद करते हैं. वे सभी के बीच सिर्फ खुद को ही हाईलाइट करना चाहते हैं.

गांधी परिवार से तुलना

गांधी परिवार से तुलना करते हुए अहमद ने दावा किया कि राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और मां सोनिया गांधी ने उनके विपरीत पार्टी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपने आस-पास सिर्फ उन्हीं लोगों को चाहते हैं जो उनकी तारीफ करते रहें.

सीनियर नेताओं को किनारे

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी के साथ मीटिंग के दौरान यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई सदस्यों के पक्ष में सीनियर नेताओं को किनारे किया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि अब हमारे जैसे सीनियर नेताओं के बजाय सिर्फ यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के नेताओं को प्राथमिकता दी जाती है.

सबकी उम्र का रिकॉर्ड रखती है कांग्रेस

अहमद ने कहा कि मैंने कोई गंभीर आरोप नहीं लगाए हैं. मैंने कांग्रेस के शुभचिंतक के तौर पर बात की है. मेरी चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं है. कांग्रेस लीडरशिप की सोच मौजूदा नेताओं को किनारे करने की है. उनकी सोच है कि नेता एक परिवार की विरासत की वजह से यहां हैं. उन्हें किनारे कर दो, और नेता वही बनेगा जिसे वह चुनेंगे. वह सबकी उम्र का रिकॉर्ड रखते हैं. वह उन लोगों को हटा रहे हैं जिनकी उम्र 55 साल से ज्यादा हो गई है. जबकि वह खुद इस जून में 56 साल के हो जाएंगे. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि इस रवैये की वजह से यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई कमजोर हो गई हैं.

सीनियर नेताओं के साथ नहीं बॉस वाली फीलिंग

अहमद ने कहा कि वह वहां से नेताओं को बात करने के लिए बुलाते हैं क्योंकि जब वह हमारे साथ बैठते हैं, तो उन्हें बॉस वाली फीलिंग नहीं मिलती है. हमारे (सीनियर नेताओं) के बीच यह मुमकिन नहीं था. जब भी मुझे लगता था कि वह गलत हैं तो मैं उनसे सवाल करता था. अहमद ने दोहराया कि यूथ कांग्रेस के उनके दोस्तों ने उन्हें फोन पर बताया था कि दिल्ली से उनके घरों को निशाना बनाने का कथित आदेश आया है.

पुतले जलाने की आड़ मेरे घरों पर हमला

उन्होंने कहा कि मेरे पुतले जलाने की आड़ में पटना और मधुबनी में मेरे घरों पर हमला होगा. मैंने प्रशासन को इसकी जानकारी दे दी है. उन्होंने आगे बताया कि इसके तुरंत बाद, यूथ कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है.

टॉप लीडरशिप के कहने पर वे मेरा पुतला जलाएंगे

अहमद ने आरोप लगाया कि टॉप लीडरशिप के कहने पर वे मेरा पुतला जलाएंगे. जलाना है तो जलाओ. लेकिन मुझे पुतला जलाने पर आपत्ति है मैं एक मुसलमान हूं. अगर तुम मुझे खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे दफनाना होगा. पुतला जलाकर वे मेरे धर्म को खराब कर रहे हैं. हाई कमान कौन है? वह राहुल गांधी हैं. राहुल गांधी की राजनीतिक हैसियत पर सवाल उठाते हुए अहमद ने कहा कि उनका करियर पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निर्भर है.

राहुल गांधी करियर प्रधानमंत्री पर निर्भर

उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि कांग्रेस दूसरा ऑप्शन है. एकमात्र ऑप्शन है लेकिन पार्टी की हालत अभी भी खराब है. यह ऐसा है जैसे सिर्फ दो बच्चों ने रेस लगाई और एक दूसरे नंबर पर आने पर इतरा रहा है. अगर मोदी जी अलोकप्रिय होते हैं तो राहुल गांधी लोकप्रिय हो जाते हैं. अगर मोदी जी लोकप्रिय नहीं होते तो मुझे राहुल गांधी का कोई उज्ज्वल भविष्य नहीं दिखता.

प्रधानमंत्री की तारीफ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए अहमद ने प्रधानमंत्री की चौकस रहने की आदत की तारीफ की. अहमद ने कहा "जब मैं पहली बार मोदी जी से मिला, तो मुझे लगा कि वे मुझे पहचानेंगे नहीं. हाथ मिलाते हुए मैंने कहा 'मैं शकील अहमद हूं'. मोदी जी ने जवाब दिया 'आप मेरे बारे में बहुत बुरी बातें कहते हैं.' मैंने कहा 'आपके बारे में बुरी बातें कहना मेरा काम है.' मैं एक मंत्री और प्रवक्ता था. लेकिन यह बात कि पीएम मोदी मेरे जैसे छोटे नेता को पहचानते हैं यह उनकी सतर्कता दिखाती है.

