Hindi Newsदेश

Mohammad Azharuddin: सियासी पिच पर अजहर को एक और खिताब, तेलंगाना कैबिनेट में मिलेगी जगह

Mohammad Azharuddin News: मोहम्मद अजहरुद्दीन ने फरवरी 2009 में कांग्रेस ज्वाइन की थी. इसके बाद वो उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और संसद पहुंचे थे. मौजूदा समय अजहर हैदराबाद क्षेत्र में पार्टी के प्रमुख चेहरों में से एक माने जाते रहे हैं.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 30, 2025, 06:47 PM IST
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन जल्द ही तेलंगाना मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं. पार्टी नेतृत्व ने उन्हें मंत्रिपद देने पर सहमति भी जता दी है.  सियासी पंडितों की मानें तो कांग्रेस ने ये बड़ा कदम जुबली हिल्स उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए उठाया है. माना जा रहा है कि अजहरुद्दीन को मंत्रिमंडल में शामिल करने से पार्टी मुस्लिम वोटरों को साधने और सरकार में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधित्व को मजबूत करने में मदद मिलेगी. 

मोहम्मद अजहरुद्दीन ने फरवरी 2009 में कांग्रेस ज्वाइन की थी. इसके बाद वो उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और संसद पहुंचे थे. मौजूदा समय अजहर हैदराबाद क्षेत्र में पार्टी के प्रमुख चेहरों में से एक माने जाते रहे हैं. अजहर के मंत्री बनने से न केवल कांग्रेस को राजनीतिक संतुलन साधने में मदद मिलेगी बल्कि राज्य की राजनीति में भी एक नया संदेश जाएगा. 

तेलंगाना कैबिनेट में नहीं हैं मुस्लिम चेहरे
तेलंगाना की मौजूदा कैबिनेट में मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी सहित कुल 15 सदस्य हैं. यहां पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनमें अल्पसंख्यक समुदाय का कोई भी चेहरा नहीं है. संवैधानिक प्रावधानों के तहत राज्य मंत्रिमंडल में 3 और सदस्यों के लिए स्थान अभी खाली है. ऐसे में, पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन की मंत्रिमंडल में नियुक्ति सियासी रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. अजहर के मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के बाद न सिर्फ मंत्रिमंडल में मुस्लिम चेहरे की उपस्थिति होगी बल्कि जुबली हिल्स उपचुनाव में कांग्रेस को बढ़त दिलाने की रणनीति का हिस्सा भी. 

जुबली हिल्स में एक लाख से अधिक मुस्लिम वोटर
कांग्रेस ने एक सोची समझी रणनीति के तहत मोहम्मद अजहरुद्दीन को तेलंगाना कैबिनेट में ठीक उसी समय एंट्री दी है जब जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र में उप चुनाव होने वाले हैं. इस सीट पर बीजेपी भी अपनी आंखें गड़ाए हुए है. अजहर को कैबिनेट में जगह देने के पीछे कांग्रेस यही मंशा हो सकती है क्योंकि जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र में एक लाख से अधिक मुस्लिम वोटर हैं. ऐसे में तेलंगाना कैबिनेट में अजहर को जगह देने की वजह से कांग्रेस के लिए ये मुकाबला आसान होता दिखाई दे रहा है.  

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

Mohammad AzharuddinTelangana

