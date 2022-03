कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को याद कर रोया मुस्लिम नेता, महबूबा मुफ्ती से है कनेक्शन

श्रीनगर: द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files) फिल्म के रिलीज होने के बाद से कश्मीरी पंडितों के नरसंहार (Genocide of Kashmiri Pandits) का मुद्दा हर तरफ चर्चा में है. जहां एक तरफ बीजेपी (BJP) The Kashmir Files को सपोर्ट कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल इसके खिलाफ बयान दे रहे हैं. इस बीच जम्मू-कश्मीर के पूर्व उपमुख्यमंत्री और महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) की पार्टी पीडीपी (PDP) के पूर्व नेता मुजफ्फर हुसैन बेग (Muzaffar Hussain Baig) ने कश्मीरी पंडितों (Kashmiri Pandits) के मुद्दे पर बात की और घाटी में हुए उनके नरसंहार को याद करते वक्त रो पड़े.

कश्मीरी पंडितों पर क्या बोले मुजफ्फर हुसैन बेग?

जम्मू-कश्मीर के पूर्व उपमुख्यमंत्री मुजफ्फर हुसैन बेग ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को सभ्यता की दृष्टि से ज्यादा नुकसान हुआ है. हालांकि कश्मीरी मुसलमानों का भी नुकसान हुआ लेकिन वो संख्या में है.

महबूबा मुफ्ती पर साधा निशाना

पूर्व पीडीपी नेता मुजफ्फर हुसैन बेग ने महबूबा मुफ्ती का नाम लिए बिना उनके ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि जब उस महिला ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को स्वीकार करने से मना कर दिया और कहा कि तिरंगे के तले वो चुनाव में भाग नहीं लेंगी तब मैंने पीडीपी से इस्तीफा दे दिया था.

जम्मू-कश्मीर के भविष्य पर पूर्व PDP नेता ने क्या कहा?

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे कामों में से सबसे अच्छा काम है कि उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा को यहां भेजा है. उनके यहां आने से सब कुछ खुला हुआ है. कुछ बंद नहीं है. जम्मू-कश्मीर का भविष्य कैसा होगा ये नरेंद्र मोदी पर निर्भर करता है.

गौरतलब है कि द कश्मीर फाइल्स बीते 11 मार्च को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है. विवेक अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल्स को डायरेक्ट किया है. अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी और दर्शन कुमार ने द कश्मीर फाइल्स में एक्टर के तौर पर काम किया है.

