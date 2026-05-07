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Hindi Newsदेशक्या पाकिस्तान के पास कोई वीडियो सबूत आपको दिखा… ऑपरेशन सिंदूर पर फैलाए सबसे बड़े झूठ का सेना ने दिया जवाब

क्या पाकिस्तान के पास कोई वीडियो सबूत आपको दिखा… ऑपरेशन सिंदूर पर फैलाए सबसे बड़े झूठ का सेना ने दिया जवाब

ऑपरेशन सिंदूर की आज पहली वर्षगांठ है. भारतीय सेना की ओर से अंजाम गए इस ऑपरेशन के पाकिस्तान लंबे समय तक नहीं भुला पाएगा. इस ऑपरेशन की पहली वर्षगांठ पर पूर्व DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि यह ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इसे केवल रोका गया है. उन्होंने कहा कि भारतीय सैन्य कार्रवाई से त्रस्त पाकिस्तान ने इस एक्शन को रोकने की गुहार भी लगाई थी. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 07, 2026, 04:09 PM IST
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Operation Sindoor First Anniversary: पिछले वर्ष पहलगाम हमले के आतंकियों को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सबक सिखाया था. ऑपरेशन सिंदूर को आज एक साल हुए हैं. इस ऑपरेशन की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सेना ने स्पष्ट तरीके से कहा कि आतंक के लिए कोई सुरक्षित पनाहगाह नहीं बची है और हमारे अभियान की यह केवल शुरुआत है. 

दरअसल, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ओर से कई झूठ फैलाए गए. भारतीय सेना ने जब पाकिस्तान और PoK में एयरस्ट्राइक करते हुए 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था. भारतीय सेना के एक्शन के बाद पाकिस्तान बिलबिला उठा और उसने दुनिया भर में झूठ फैलाने शुरू कर दिए. खास बात है कि पाकिस्तान कभी भी वह सबूत नहीं दे सका, जिसको लेकर वह कई दावे करता रहा है. 

ऑपरेशन सिंदूर के एक साल 

ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर पाकिस्तान की ओर से फैलाए गए कई झूठ को लेकर जब पूर्व DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के बाद हम सबूतों के साथ आए थे. क्या पाकिस्तान कोई भी सबूत या वीडियो दिखाया है. पाकिस्तान की झूठ फैलाने की आदत काफी पुरानी है. लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की रणनीतिक यात्रा के लिए एक निर्णायक पल करार दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य एक्शन नहीं था, बल्कि यह आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृष्टिकोण में एक अहम बदलाव था. 

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उन्होंने बताया कि भारतीय वायुसेना ने इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान के 11 एयरफिल्ड और 9 बड़े आतंकवादी कैंपों को निशाना बनाया गया था. इस सैन्य कार्रवाई में 100 से अधिक आतंकी ढेर हुए थे. सबसे खास बात रही कि भारतीय मिलिट्री एसेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था. भारतीय सैन्य कार्रवाई से त्रस्त पाकिस्तान ने इस एक्शन को रोकने की गुहार भी लगाई. 

यह भी पढ़ें: राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग पर सुनवाई टली, सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की है याचिका

सरकार से मिले थे दो निर्देश 

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान भारन एर रणनीति और सही तरीके को अपनाते हुए अपने पुराने तरीकों और आगे बढ़कर लाइन ऑफ कंट्रोल और पाकिस्तान के साथ हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार को टारगेट किया था. उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन को लेकर सरकार ने पहले ही हमें सिर्फ दो निर्देश दिए थे. इसमें राजनीतिक-सैन्य लक्ष्य और इन्हें पाने के लिए ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी शामिल था. 

यह भी पढ़ें: 'सरकार के केवल दो निर्देश थे...', ऑपरेशन सिंदूर के एक साल बाद तत्कालीन DGMO ने सुनाई वीरता की कहानी

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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